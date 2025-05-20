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Маск объявил о решении сократить расходы на политическую деятельность
Стало известно о снижении политических расходов Маска из-за отсутствия причин
Американский предприниматель объяснил, что не видит оснований продолжать политические траты и намерен значительно уменьшить финансирование.
Об этом сообщил сам Маск в интервью агентству Bloomberg, передает РИА «Новости». По его словам, он не видит сейчас поводов для финансовых вложений в политику и собирается в будущем тратить на нее «гораздо меньше».
«Я думаю, я сделал достаточно... Если я увижу причину тратить на политику в будущем, я это сделаю... В настоящее время я не вижу причины», – заявил предприниматель.
Как отмечает агентство, Маск опроверг связь между своим решением и негативными последствиями участия в политической жизни, подчеркнув, что его шаг не является реакцией на возможное давление со стороны политиков или общественности.
Ранее издание Politico сообщало, что имя Маска стало реже появляться в публикациях президента США и других политиков. В феврале предпринимателя упоминали почти ежедневно в кампаниях по сбору средств, но с марта это резко прекратилось.
Также в марте Washington Post писала, что сотрудники и инвесторы Tesla выражали тревогу по поводу влияния политических связей Маска на репутацию компании.
В начале февраля опрос Economist и YouGov показал, что около половины американцев не хотят видеть Маска в администрации Трампа. Кроме того, конгрессмен-демократ Грег Касар ранее призывал уволить Маска с поста в администрации Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск почти перестал фигурировать в новостях и публичных обсуждениях среди политиков. Маск обратил внимание на сообщения Павла Дурова о попытках давления с целью вмешательства в румынские выборы через Telegram.
Маск также считает, что автономные марсианские города могут помочь избежать гибели человечества в случае катастрофы на Земле