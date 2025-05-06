Маск назвал Марс страховкой жизни для человечества

Маск заявил о необходимости создания автономных поселений на Марсе

Tекст: Ирма Каплан

Миллиардер и предприниматель, глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск считает, что Марс – это страховка выживания для человечества, а для создания цивилизации там люди смогут высадиться в 2029 году, рассказал он в интервью FoxNews.

«Марс – это страховка жизни для всех людей. В итоге вся жизнь на Земле будет уничтожена Солнцем. Солнце постепенно расширяется, поэтому в какой-то момент нам действительно нужно будет стать многопланетной цивилизацией, потому что Земля будет сожжена дотла», – описал будущее Маск.

О том, что Солнце – звезда среднего размера с радиусом около 435 тыс. миль (700 350 км) – которая исчерпает свою энергию и превратится в красного гиганта, когда начнет умирать, ранее сообщало NASA.

Космическое агентство США отмечало, что звезда-красный гигант может стать настолько большой, что поглотит Меркурий, Венеру и, возможно, Землю, хотя продолжительность жизни Солнца, по оценкам ученых, продлится еще 5 млрд лет.

Маск объяснил, что его видение Марса – это нечто большее, чем просто высадка на планету, установка флагов и печать следов на грунте, речь идет о создании самодостаточного города.

«Фундаментальная развилка на пути судеб в том, что Марс достаточно автономный и может существовать сам по себе, если корабли с припасами с Земли перестанут прибывать по какой-либо причине. Если корабли для пополнения запасов еще необходимы Марсу, чтобы на нем выживать, то мы не создали систему страхования жизни», – добавил предприниматель.

Он добавил, что пока человечество не работало над созданием системы коллективного страхования своей жизни. А в этом – ключевой момент будущего, который навсегда повлияет на судьбу человечества, когда Марс станет самоподдерживающей жизнь планетой.

В середине марта Маск написал в соцсети X, что в конце 2026 года на красную планету отправится космический корабль SpaceX Starship, на борту которого будет человекоподобный робот Tesla Оптимус . Он предрек, если миссии пройдут успешно, люди смогут начать высадку на Марс уже в 2029 году, хотя более вероятен 2031 год.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Маск заявил о намерении отправить роботов с искусственным интеллектом Grok на Марс в ноябре 2026 года, используя корабли Starship компании SpaceX.

Он также отмечал, что крушение прототипа Starship во время седьмого испытательного полета не повлияет на планы SpaceX по колонизации Марса и предложил ввести прямую демократию на Марсе, пояснив, что это может быть лучше, чем представительная демократия.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе общения со студентами МГТУ имени Баумана сравнил Маска с Королевым и подчеркнул значимость международного сотрудничества в космической отрасли.