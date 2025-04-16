Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?7 комментариев
Путин сравнил Маска с Королевым
Президент России Владимир Путин сравнил американского предпринимателя Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым и подчеркнул, что такие люди появляются в мире нечасто.
«Вы знаете, есть человек, в Штатах он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня, мне кажется, невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев, казалось, что это невероятно – некоторые планы, которые они строили. Но все реализовывалось», – приводит слова Путина ТАСС.
Ранее Путин заявил, что российское оборудование по-прежнему используется на европейских космических станциях, несмотря на свернутое сотрудничество.