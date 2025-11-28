28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.0 комментариев
WSJ: Поставлявшая БПЛА Киеву американская Anduril провалила испытания
Американская компания Anduril, поставляющая БПЛА на Украину, провалила испытания БПЛА, безэкипажных катеров, а также систем противодействия дронов, сообщает газета Wall Street Journal.
По данным Wall Street Journal, американская оборонная компания Anduril Industries, поставлявшая БПЛА на Украину, провела неудачные испытания ряда своих разработок, передает РИА «Новости».
Среди проваливших тесты – беспилотные истребители Fury, системы противодействия дронам Anvil, безэкипажные катера и программное обеспечение Lattice. Проблемы зафиксированы как с аппаратным обеспечением, так и со сложностями управления и высокой чувствительностью к помехам.
Газета отмечает, что летом во время испытаний в Калифорнии двигатель беспилотного истребителя Fury был поврежден из-за случайно засосанного гвоздя. При проверках безэкипажных катеров в мае более десяти аппаратов не подчинялись командам и были отбуксированы к берегу. Anduril заявляет, что сбой был вызван проблемой самих катеров, а не их программного обеспечения, и заметила, что неполадки уже устранены производителем.
Еще один инцидент произошел в Орегоне: испытания антидроновой системы Anduril Anvil спровоцировали крупный пожар на площади почти девять гектаров, для ликвидации которого потребовались три пожарные машины. Компания при этом настаивает, что риск возгорания был предусмотрен и не связан с ошибкой системы.
По данным источников газеты, поставленные на Украину дроны-камикадзе Altius столкнулись с эффективным радиоэлектронным подавлением, что привело к отказу от их использования еще в этом году. Источники сообщают, что беспилотники оказались уязвимы и вызвали проблемы у украинских военных.
Anduril подчеркивает, что почти безостановочно поддерживает свое присутствие на Украине для обновления техники и программного обеспечения.
Anduril Industries была создана в 2017 году и специализируется на интеграции искусственного интеллекта, разработке вооружения и систем ПВО, а также тесно связана с окружением президента Дональда Трампа.
Ранее США провели испытания новейшего боевого беспилотного аппарата YFQ-42A.
ВВС США разрабатывают программу по производству примерно 1 тыс. беспилотных истребителей с применением искусственного интеллекта.
В декабре прошлого года Palantir Technologies и Anduril Industries создали консорциум, чтобы ускорить внедрение искусственного интеллекта в вооруженные силы, включая участие в проекте TITAN, развивающем систему разведки и целеуказания на базе ИИ для сухопутных войск США.