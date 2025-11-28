WSJ: Поставлявшая БПЛА Киеву американская Anduril провалила испытания

Tекст: Вера Басилая

По данным Wall Street Journal, американская оборонная компания Anduril Industries, поставлявшая БПЛА на Украину, провела неудачные испытания ряда своих разработок, передает РИА «Новости».

Среди проваливших тесты – беспилотные истребители Fury, системы противодействия дронам Anvil, безэкипажные катера и программное обеспечение Lattice. Проблемы зафиксированы как с аппаратным обеспечением, так и со сложностями управления и высокой чувствительностью к помехам.

Газета отмечает, что летом во время испытаний в Калифорнии двигатель беспилотного истребителя Fury был поврежден из-за случайно засосанного гвоздя. При проверках безэкипажных катеров в мае более десяти аппаратов не подчинялись командам и были отбуксированы к берегу. Anduril заявляет, что сбой был вызван проблемой самих катеров, а не их программного обеспечения, и заметила, что неполадки уже устранены производителем.

Еще один инцидент произошел в Орегоне: испытания антидроновой системы Anduril Anvil спровоцировали крупный пожар на площади почти девять гектаров, для ликвидации которого потребовались три пожарные машины. Компания при этом настаивает, что риск возгорания был предусмотрен и не связан с ошибкой системы.

По данным источников газеты, поставленные на Украину дроны-камикадзе Altius столкнулись с эффективным радиоэлектронным подавлением, что привело к отказу от их использования еще в этом году. Источники сообщают, что беспилотники оказались уязвимы и вызвали проблемы у украинских военных.

Anduril подчеркивает, что почти безостановочно поддерживает свое присутствие на Украине для обновления техники и программного обеспечения.

Anduril Industries была создана в 2017 году и специализируется на интеграции искусственного интеллекта, разработке вооружения и систем ПВО, а также тесно связана с окружением президента Дональда Трампа.

Ранее США провели испытания новейшего боевого беспилотного аппарата YFQ-42A.

ВВС США разрабатывают программу по производству примерно 1 тыс. беспилотных истребителей с применением искусственного интеллекта.

В декабре прошлого года Palantir Technologies и Anduril Industries создали консорциум, чтобы ускорить внедрение искусственного интеллекта в вооруженные силы, включая участие в проекте TITAN, развивающем систему разведки и целеуказания на базе ИИ для сухопутных войск США.