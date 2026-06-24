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    24 июня 2026, 18:50 • В мире

    Поляки начнут давить шпионское гнездо Украины в Варшаве

    Поляки начнут давить шпионское гнездо Украины в Варшаве
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Евгений Крутиков

    Польская контрразведка жалуется на то, что ей в последнее время все больше беспокойств причиняют вовсе не российские, а украинские специальные службы. Парадокс заключается в том, что поляки фактически сами способствовали созданию в Варшаве шпионского гнезда Украины. Как киевский режим работает против своих ближайших союзников – и что в ответ предпримут поляки?

    Власти Польши проводят расследование нескольких уголовных дел о шпионаже в интересах Украины, однако скрывают эти факты, чтобы не обострять отношения с союзником. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita. «В последние годы количество сотрудников так называемых станций – оперативных центров разведки, работающих при посольствах, увеличилось в среднем в два или даже три раза», – заявил собеседник газеты.

    Примечательно, что польские контрразведчики используют американскую терминологию – «станция» вместо «резидентура», но суть от этого не меняется: речь идет о так называемой «легальной» разведке, то есть о сотрудниках украинских спецслужб, работающих под прикрытием дипломатического статуса в посольстве, консульствах и других загранучреждениях в Польше. Это стало возможным в результате неконтролируемого роста штата украинских дипломатических учреждений в Польше, как следствие снятия ограничений на численность дипломатического персонала после 2022 года, то есть в период расцвета польско-украинской дружбы.

    Но есть и другие аспекты. Это в первую очередь нелегальная разведка украинских спецслужб на территории Польши, которая в последние годы приобрела характер цунами. Ранее Варшава старалась или просто игнорировать этот факт или переворачивать все с ног на голову, обвиняя российские и белорусские спецслужбы в вербовке украинцев, чтобы те, в свою очередь, работали уже с поляками.

    Единственный раз сколько-нибудь правдоподобная статистика предоставлялась польскими властями еще в октябре 2025 года. С тех по ее засекретили. Тогда пресс-секретарь министра-координатора польской контрразведывательной службы (ABW) Яцек Добжиньский сообщил, что в  период с начала 2022 года по октябрь 2025 по подозрению в шпионаже и диверсионной деятельности (ст. 130 Уголовного кодекса Польши) было задержано 50 человек, из которых 11 белорусов, а остальные граждане Украины. Затем статистика подросла. Предположительно, польские правоохранительные органы вели более 70 уголовных дел по 130-й статье, и подавляющее большинство обвиняемых были украинцами.

    Статистика, однако, даже в этом случае была лукава. Есть все основания предполагать, что правоохранительные органы Варшавы и ранее секретили данные о разведывательной деятельности на своей территории и против национальных интересов Польши, а замешанным в этом сотрудникам украинских дипломатических учреждений просто давали возможность покинуть Польшу. Факты вербовки польских граждан выдавались за деятельность российских или белорусских спецслужб.

    Например, в декабре 2025 года Польше были задержаны три гражданина Украины 39, 42 и 45 лет, которые, по их словам, «путешествовали по Европе» и конечной точкой их движения якобы была Литва.

    Забудем на секунду, что крепким мужчинам призывного возраста и состояния сложно покинуть Украину. Да и «путешествовать по Европе» как-то для них сейчас не время. Но в их машине были найдены детектор обнаружения шпионского оборудования и набор хакерских устройств, которые могут применяться для вмешательства в стратегические IT-системы и для взлома телекоммуникационных сетей. У подозреваемых изъяли антенны, портативные компьютеры, крупную партию SIM-карт, жесткие диски и камеры. В итоге их обвинили в мошенничестве, а также в приобретении шпионских устройств. Но дело по 130-ой статье (шпионаж и диверсии) возбуждено не было, потому и в статистику не попало.

    Есть и курьезные случаи. Так, в аэропорту Варшавы в этот же период – в декабре 2025 года был задержан 23-летний украинец Илья С., который регулярно сидел там в кафе с ноутбуком, но никуда не летел. При задержании у него обнаружили устройство для создания радиопомех, работающее в частотных диапазонах, зарезервированных для авиасвязи и навигации. Мужчина давал противоречивые показания, называя себя то военнослужащим, то предпринимателем из Канады, и объяснить цель своего пребывания в аэропорту с данного вида аппаратурой не мог. В статистику по 130-ой статье этот случай также не попал.

    В 2024 году в Люблине к двум годам и восьми месяцам тюрьмы был приговорен украинец, который через мессенджер шантажировал и вербовал польского гражданина, принуждая его к предоставлению сведений военного характера. В Варшаве хотели представить это как работу на «иностранное» (читай: Россию) государство, но доказательств представлено не было. Большинство же эпизодов, связанных с украинским шпионажем против одного из своих ближайших союзников, до суда и вовсе не доходит.

    Так называемый «низовой шпионаж», которым многим ранее казался архаичным (фотографирование объектов, уточнение координат, вербовка сотрудников различных ведомств или отставников через мессенджеры) со стороны Киева в Польше действительно приобрел невиданный размах.

    Но более всего сейчас польскую контрразведку стал беспокоить взрывной рост численности «станций» украинских спецслужб, действующих на стратегическом участке в Варшаве.

    Речь идет о стратегической разведке Украины, направленной против правительственных кругов Польши и ее политической системы. Есть все основания полагать, что до недавнего скандала между Киевом и Варшавой украинские власти пытались не только собирать стратегическую информацию о польской политике, но и влиять на общественные процессы. Уже есть пример Венгрии, где Киев перед выборами открыто вмешивался в политические процессы в Будапеште, потому нельзя и исключать такую возможность и в Польше.

    Несмотря на хамское поведение в отношении Варшавы, Зеленскому все же хотелось бы влиять на то, что там происходит, или хотя бы знать, что там происходит на самом деле. А это прямая работа против национальных интересов Польши, какими бы они ни были.

    Кроме того, в силу доступности – и территориальной и политической – Варшава стала для украинских спецслужб чем-то вроде «шпионского центра». Отсюда и взрывной рост численности разведывательных «станций» украинских спецслужб в польской столице.

    Польшу оказалось легко использовать в качестве «аэродрома подскока» для проведения разведывательных действий по всей Европе.

    До последнего времен никто эту деятельность в Варшаве особо не пресекал. Обычно трепетное отношение поляков к своим интересам и специфической национальной гордости дало сбой, в результате чего были сняты ограничения на рост численности дипломатических миссий и проверку приезжающих в страну украинских «дипломатических» сотрудников.

    Режим «зеленого коридора» сыграл с поляками злую шутку. Безграничная «дружба и любовь» с Украиной закончились для них появлением в самом центре Варшавы огромного шпионского гнезда, которое стало работать в первую очередь против самой Польши.

    Конечно, польская контрразведка знала это и ранее. Но примечательно, что утечка в одну из наиболее респектабельных польских газет произошла именно сейчас. Спецслужбы дают такие утечки в прессу только тогда, когда терпеть уже нет больше сил. Да и масштаб конфликта между Варшавой и Киевом из-за героизации украинских нацистов сейчас настолько велик, что действительно вероятен откат сотрудничества двух стран по сразу нескольким чувствительным направлением.

    Разведывательное направление - одно из тех, где возможности Украины в Польше могут схлопнуться быстрее других. Дело тут в специфике самой этой сферы деятельности.

    Варшава не будет массово предавать огласке деятельность украинской разведки на территории Польши, и вовсе не из-за не романтического обязательства не подставлять союзника. Скорее всего, существует давление на Варшаву со стороны других стран НАТО в рамках «солидарных решений», что не позволит польскому руководству проводить слишком самостоятельную политику.

    Но поскольку подавляющая часть разведывательной деятельности всегда проходит под ковром, то будет несложно если не минимизировать, то хотя бы уменьшить украинское разведывательное проникновение в Польшу без публичного политического ущерба. Сократить численность посольства Киева в Варшаве и открыто выслать человек сто – не вариант. Это не одобрят союзники. Но такого сокращения вполне можно добиться по-тихому. А затем какая-нибудь польская газета со ссылкой на анонимных сотрудников спецслужб сообщит о «успешно проведенной операции», возможно, даже не называя страну и фигурантов.

    Мы становимся свидетелями не только прямой угрозы Варшавы Киеву путем публикации в известном СМИ, но и начала процесса свертывания украинской деятельности в Польше. Как далеко зайдут в этом процессе поляки, будет зависеть от степени нарастания конфликта между странами, но возможности украинской разведки в Польшу в ближайшее время наверняка сильно сократятся. А если Киев будет продолжать откровенно хамить Варшаве, то последствия могут стать для украинской разведки еще более печальными.

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