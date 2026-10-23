Экипажи Су-24М выполнили бомбометание на полигоне в Заполярье

Летчики Северного флота выполнили бомбометание на полигоне в Заполярье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экипажи бомбардировщиков Су-24М смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали учебно-боевые задачи по практическому бомбометанию на полигоне в Мурманской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

В ходе тренировочных полетов летчики выполнили комплекс упражнений, включающий скрытный выход на боевой курс и точное прицельное поражение объектов. Удары наносились по полноразмерным мишеням, которые имитировали командные пункты, фортификационные сооружения, а также скопления бронетехники и живой силы условного противника.

Успешность выполнения боевого упражнения была подтверждена с помощью аппаратуры объективного контроля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее экипажи истребителей Су-30см2 в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» прикрыли дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 над акваторией Каспийского моря.

Также экипажи кораблей Балтийского флота отработали отражение авиационных ударов на учениях под Калининградом.