Чернышенко помог упавшему в обморок ребенку на открытии центра в Красноярске

Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором

Политолог Стремидловский: Львов наступил на польские «исторические мозоли»

Tекст: Олег Исайченко

«Украина вновь болезненно наступает на польские «исторические мозоли». Только в этом году произошло несколько подобных инцидентов. Так, Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Затем на Украине с почестями перезахоронили останки коллаборационистов и приспешников нацистов», – напомнил политолог-полонист Станислав Стремидловский.

«Сейчас мы наблюдаем третий эпизод – решение Львовского облсовета объявить 2027-й «годом УПА» – и, вероятно, впереди последуют новые шаги», – добавил собеседник. Эта ситуация неприятна польским политикам прежде всего с точки зрения внутренней повестки: в стране начинается новый избирательный цикл – осенью следующего года пройдут выборы в Сейм.

«Представители правящей коалиции в Польше хотели бы если не полностью вывести украинский вопрос из избирательной кампании, то хотя бы добиться того, чтобы действия Киева и региональных властей – в том числе Львовского областного совета – не провоцировали общественное недовольство из-за чувствительных исторических тем», – указал эксперт.

Как объясняет Стремидловский, правящая коалиция и правительство Дональда Туска оказываются в очень неудобной позиции: с одной стороны, им необходимо продолжать поддерживать Украину, чего требуют европейские партнеры Варшавы, а с другой – приходится учитывать общественное мнение поляков по украинскому направлению, которые крайне болезненно и эмоционально реагируют на любые шаги, задевающие историческую память.

На этом фоне фракция «Развитие плюс» Матеуша Моравецкого решила сыграть на этих настроениях и выдвинула инициативу о криминализации бандеровской идеологии. Однако, по оценкам политолога, законопроект – «чистой воды популизм». Он указал, что Моравецкий, будучи премьером Польши, спокойно ездил в Киев и взаимодействовал с Зеленским.

«Кроме того, Ярослав Качиньский, лидер партии «Право и справедливость» (от которой откололся Моравецкий), вновь напоминает полякам, что он еще в 2016 году сказал Петру Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), что «Украина с Бандерой в Европу не войдет». Но что было сделано польскими властями, в том числе после того, как Львовский облсовет принял решение по «году УПА»? Разве Варшава прекратила оказывать помощь Киеву?» – риторически задается эксперт.

«Да, страны сейчас обсуждают предоставление кредита – не исключены краткосрочные задержки. Однако, скорее всего, спустя месяц-два, когда общественная напряженность спадет, все снова пойдет, что называется, по накатанной», – заключил Стремидловский.

Ранее в Польше остро восприняли решение Львовского областного совета объявить 2027 год «годом УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что такие действия дают дополнительные аргументы для противников вступления Украины в ЕС. «Это неумно, это вредит Украине. Нас это, очевидно, каждый раз раздражает», – сказал он.

Министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш также подчеркнул, что такой шаг «неприемлем», «не укрепляет взаимное доверие», а только усиливает разногласия между двумя странами. «Необходимо, чтобы украинские власти дистанцировались от этой позиции», – добавил глава минобороны.

В свою очередь глава польского МИД Радослав Сикорский включил в список нежелательных на территории республики лиц депутата Львовского облсовета Святослава Шеремета, автора инициативы об объявлении 2027 года годом УПА. А евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник отметила, что Украина после всей помощи от Варшавы «отдает почести геноцидникам польских граждан». Она призвала перестать терпеть «плевки в лицо» со стороны Киева.

Шеремета счел реакцию Варшавы странной. По его словам, подобные решения на Украине принимали и раньше, а украинцы вправе самостоятельно выбирать национальных героев. Инициатива не была направлена против отношений с Польшей, заверил он. Тем не менее МИД Украины назвал решение Львовского облсовета контрпродуктивным. В ведомстве утверждают, что депутаты не консультировались с центральными органами власти.

Позже в польском внешнеполитическом министерстве заявили, что окружение Владимира Зеленского заверило Варшаву: решение облсовета не будет введено в действие. Однако скандал не исчерпан. В частности, фракция «Развитие плюс» экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм проект закона о криминализации бандеровской идеологии.