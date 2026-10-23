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Украинский грузовой самолет Ан-124 загорелся при посадке в Японии
NHK: Украинский самолет Ан-124 загорелся при посадке в японской Нагое
В международном аэропорту Тюбу недалеко от японского города Нагоя приземлился украинский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» с горящей частью фюзеляжа.
«22 октября около 19:20 по местному времени на взлетно-посадочной полосе аэропорта Тюбу у приземлявшегося грузового самолета была обнаружена горящая часть фюзеляжа», – передает РИА «Новости» со ссылкой на японский телеканал NHK.
Отмечается, что после посадки лайнер Ан-124 «Руслан» совершил кратковременную остановку на взлетно-посадочной полосе, после чего успешно покинул ее. В связи с происшествием полоса была закрыта для других рейсов на 15 минут.
По данным телеканала, после проведения необходимых проверок безопасности полеты в воздушной гавани возобновились. Сейчас аэропорт Тюбу функционирует в обычном режиме. Расследованием инцидента и выяснением обстоятельств случившегося занимается министерство транспорта Японии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее к северу от аэропорта Антальи вблизи маршрутов взлета и посадки самолетов вспыхнул сильный пожар.
Также вероятная неисправность шасси японского военного самолета F-15 привела к временному ограничению работы воздушной гавани на Окинаве.
Кроме того, летевший из Красноярска в Якутск самолет подал аварийный сигнал и полетел в сторону аэропорта отправления.