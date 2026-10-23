Посол Украины в Молдавии узнал об инциденте с пограничниками из СМИ

Молдавия не сообщила Украине об инциденте с пограничниками на Днестре

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы не получали никакой официальной информации в посольстве об этом происшествии. Я, как и вы, узнал об этом из СМИ», – заявил Роговей в эфире молдавского телеканала «Голос Бессарабии», передает ТАСС.

Дипломат отметил, что расследовать необходимо как действия украинских пограничников, так и обстоятельства, связанные с гражданами, предположительно пытавшимися незаконно пересечь Днестр. Роговей подчеркнул, что в случае отказа молдавских властей в предоставлении убежища уклонисту он должен быть возвращен на Украину.

Ранее появилось видео, на котором жители молдавского села Холошница отбили у украинских пограничников 49-летнего жителя Киева Алексея Коваля, переплывавшего Днестр. Очевидцы увидели, как силовики на моторной лодке бьют веслом плывущего мужчину. Врач-психотерапевт был спасен, а украинских пограничников задержали и передали местной полиции.

Пограничная полиция Молдавии завела уголовное дело по факту нарушения границы украинскими правоохранителями. Спасенный уклонист проходит лечение от травм в больнице и просит предоставить ему убежище. Молдавские депутаты предложили президенту Майе Санду наградить граждан, спасших киевлянина, и расследовать другие подобные случаи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник молдавские патрульные задержали еще двух сотрудников пограничной службы Украины.

В понедельник власти Молдавии направили Киеву ноту протеста после незаконного пересечения границы на реке Днестр украинскими силовиками.

В воскресенье Кишинев вернул украинской стороне двух задержанных ранее вооруженных пограничников.