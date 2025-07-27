Япония внезапно – буквально за два последних года – стала одним из наиболее популярных туристических направлений для россиян. Как так получилось? Мы же много лет слышали о том, что Япония страна закрытая, труднодоступная, а главное – исключительно дорогая. К счастью, у переменчивости нашего мира есть и положительные стороны.

Сейчас в Японию очень просто получить визу. Гораздо проще, чем в страны Шенгенского соглашения, куда мы за предыдущие двадцать лет привыкли летать на выходные. Кофе в Риме, круассан в Париже, хамон в Мадриде, не перепутайте. До утренней матчи в Токио еще далеко, но только потому, что Токио объективно далековато расположен. А так – визу в посольстве дают всем и бесплатно. Со второго раза дают сразу на три года. Пакет документов элементарный, дополнительных вопросов никаких.

Лететь в Японию трудно, но куда теперь лететь легко? И на фоне пересадок в Стамбуле пересадка в Шанхае, Пекине или Гуанчжоу выглядит терпимым неудобством. А стоит перелет дешевле, чем в Европу, а часто дешевле, чем в Турцию.

Современные средства коммуникации устранили языковой барьер – карты, переводчики, встроенные путеводители. Но самое главное, оказалось, что съездить в Японию не так уж и дорого. Разброс цен там, конечно, колоссальный, но в качестве грубого примера можно привести рамен (огромную плошку мясного супа с лапшой), который стоит от 300 иен. Это меньше 200 рублей. Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день.

Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.

Выборы в японский парламент прошли на прошлой неделе и обернулись неудачей для правящей коалиции, которая состояла из ЛДПЯ (помните, у нас партия с похожим названием, бывало, побеждала на выборах в девяностые) и буддийской партии «Комэйто». Тот факт, что эти партии получили меньше голосов, чем ожидалось, еще не означает, что в стране поменяется власть. Политика дело непростое, коалиции могут формироваться неожиданным образом, но он означает, что явную поддержку населения получили альтернативные силы. Среди них крайне правая партия «Сансэйто», которая стала популярной во время ковидного карантина. Лозунг «Сансэйто» – «Японцы превыше всего».

Тут нужно отметить, что Япония – страна мононациональная, кроме японцев там практически никого и нет. За последние годы количество постоянно проживающих в стране иностранцев увеличилось до 3%. В основном это выходцы из Индии, которые работают на кассах продуктовых магазинов в больших городах.

В японской прессе всерьез обсуждаются теории о том, что правопопулистская партия получила такое количество голосов, потому что в выборы вмешалась Россия. Саму японскую прессу мы здесь не читаем, но можем судить о серьезности обвинений по тому, что посол России в Японии Николай Ноздрев опровергал эти подозрения.

В целом же некоторая политическая нестабильность и перспективы политического кризиса связаны с тем, что в Японии не хватает риса. И одной из причин скачкообразного повышения цен называют туристов. А туристов много из России, то есть опять русские виноваты, как я уже говорил. Пока что это скорее шутка, но правые партии набирают популярность, а рис не дешевеет. Пару лет был неурожай, потом случился приток туристов, рис подорожал до 29 долларов за пять килограммов. Два министра сельского хозяйства из ЛДПЯ с ситуацией не справились. Таку Это просто ушел в отставку, Синдзиро Коидзуми (кстати, сын бывшего премьер-министра) открыл закрома и снизил цены искусственно, чем вызвал недовольство фермеров.

Как в этой ситуации будет сформировано новое большинство в парламенте и какие меры по достижению общественно-экономического консенсуса предложат правые консерваторы, непонятно.

Сейчас Япония ведет переговоры с США. Как мы помним, Дональд Трамп объявил торговую войну всему миру и кидается повышенными тарифами во всех направлениях. Японии он выставил 25% на всё, но предложил закупать у Америки рис. Официально Япония не идет на уступки. Это действительно было бы нелепо – Япония покупает рис у США! Но в действительности Япония от Штатов зависит как ни одна другая страна. Я был на острове Окинава – это одна сплошная американская военная база, и таких баз по всей Японии настолько много, что вопрос о колониальном статусе страны не поднимается открыто, но подозрительно долго висит в воздухе.

Если смотреть на ситуацию со стороны, она резко контрастирует с нашими представлениями о Японии, которую мы привыкли воспринимать как страну исключительно высокотехнологичную. А тут кризис из-за роста цен на рис.

Дело в том, что в Япония при всем ее технологическом и финансовом взлете остается страной традиции – патриархата, верности работодателю, национального колорита, который в Японии нужен не для того, чтобы развлекать туристов, а для того, чтобы жить. Рисоварка здесь будет не только в каждом доме, но и в каждой квартире, сдающейся для туристов. Да, это высокотехнологичная рисоварка, но варится-то в ней традиционный рис.

Кроме того, Япония, совершив экономический прорыв в 1970–1980-е годы, неизбежным образом замедлилась в новом тысячелетии. Так, зарплаты в стране не растут уже 30 лет. Правда, и цены остаются примерно на том же уровне. Видел ролик, в котором люди едут на Фукусиму, смотрят на цены в торговых автоматах, которыми не пользовался никто с момента аварии на атомной электростанции, то есть с 2011 года. Цены те же, что сегодня по всей стране.

Осторожно предположу, что всё это вместе говорит о двух вещах: во-первых, что-то в Японии скоро начнет меняться, а во-вторых, благодаря приверженности традиции, изменится незначительно.