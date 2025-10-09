  • Новость часаЛокализован сигнал выключенного телефона пропавшей в Красноярском крае семьи
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как тут не материться?
    9 октября 2025, 08:44 Мнение

    Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов

    публицист, литературный критик

    Европа научилась мешать Трампу на Украине
    Немецкий политик попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда
    Российский боец в одиночку уничтожил пятерых военных ВСУ под Новогригоровкой
    Российские ученые на мышах доказали взаимосвязь между жирной едой и стрессом

    Можно ли запретить русский мат?

    Почему-то именно в тот исторический период, когда материться хочется особенно остро, депутат Госдумы Андрей Свинцов предлагает законопроект о полном запрете мата. Это у нас бывает часто – оглушительный диссонанс народных запросов и парламентских ответов.

    Начну, пожалуй, с отступления, чтобы оно потом не потерялось.

    Весь мир – и наша страна не исключение – переживает сейчас непростой виток исторического развития. Политические риски предполагают экономические флуктуации, которые могут быть неоднозначно восприняты населением.

    Повышение налогов в той или иной степени неизбежно. Дорожает – и будет дорожать – примерно всё, от бензина до водки. Это нужно принять, это данность. И ни одно, пусть самое прогрессивное и передовое государство, с этим в текущей ситуации справиться не сможет и не смогло бы. Это нужно просто пережить. И мы готовы это принять, мы понимаем, что бюджет надо наполнять, что структура экономики изменилась, что газ с нефтью продавать всё сложнее. Мы понимаем.

    Но почему в условиях, когда непопулярные меры в экономике неизбежны, некоторые государственные мужи продолжают педалировать непопулярные меры в быту? Зачем все эти запреты в тех сферах, которые для жизни страны не являются не только принципиальными, но и вообще заметными? Какой-то очередной виток борьбы с курением, с интернет-ресурсами, с матом вот теперь. Это для чего? Для вящего раздражения и без того нервного населения?

    Говоря короче – если закручивание гаек в экономике неизбежно, а оно неизбежно, то нельзя ли ослабить эти гайки во всём остальном? Ведь приличными словами бюджет не наполнишь.

    Что такое мат вообще?

    Во-первых, нецензурная лексика необходима для усиления выражения. Хоть на письме, хоть в устной речи, человеку бывает свойственно повышать эмоциональный накал своей мысли. И так уж сложилось, что именно эти слова всегда находятся где-то недалеко от речевого центра.

    Во-вторых, мат призван маскировать бедность словарного запаса. Ведь если слово «хорошо» недостаточно точно отражает ваше отношение к предмету, а слово «восхитительно» почему-то не всплывает в оперативной памяти, то вы сами знаете, что скажете вы и приблизительно все ваши собеседники. Сейчас еще принято злоупотреблять словом «невероятно», но это уже другой разговор.

    В-третьих, мат – это форма заикания. Все мы знаем людей, которые употребляют матерные слова в равной пропорции с нематерными, не нагружая их никаким лексическим значением. Это просто междометия, без которых у некоторых не строится речь.  

    Из всего этого следует, что мат, в общем-то, не нужен. В самом деле, эмоционально усиливать речь постоянно нет никакой необходимости, словарный запас нужно расширять, а заикание – лечить. Значит ли это, что мат должен быть запрещен в интернете?

    Для этого сначала нужно вспомнить, что такое интернет.

    Мы привыкли, что «интернет» – это что-то наше родное, приватное и любимое. Что-то, у истоков чего мы стояли. И пусть формально это не так – я, например, не застал ФИДО – но по сути это верно. Все, кому сейчас больше тридцати лет, активно пользовались интернетом задолго до того, как его включило в сферу своих интересов государство. Это так устроено – частный человек всегда более эффективен и прогрессивен, чем государственная машина. Мы, знаете ли, блоги вели, когда еще никаких «Госуслуг» не было. Мы занимали телефонную линию модемами, когда правительственные организации еще имейл-адресами не владели. Мы до сих пор смотрим все новинки мирового кинематографа в любых дубляжах и переводах вне зависимости от того, выдало государство лицензию на прокат или нет. Так что, превед-медвед и дай мне свой номер ай-си-кью, крошка!

    Фальшиво как-то звучит, не находите? Самонадеянно и несколько беспомощно. Примерно, как инициатива депутата, пытающегося запретить матерную ругань.

    Просто интернет уже не наш. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами посредством телекоммуникационной сети. И вот где среди этого может быть место мату? Сами посудите.

    Мы на это смотрим и кричим – э, куда вы увозите наш интернет? Это мы его придумали в том виде, в котором он много лет делал нашу жизнь сносной – это мы сочиняли шутки, которые потом назвали мемами*, это мы формировали гигабайтные архивы никому не подконтрольного контента, это мы соединяли континенты по интересам. И уж только мы можем решать, как и какими словами тут разговаривать.

    И мы, по-своему, правы.

    Но фрагментация цифрового пространства – тоже неизбежное явление. И там, где «Госуслуги», заявления депутатов, официальные аккаунты ведомств в мессенджерах, и всё, на что падает взгляд законотворцев, будет дистиллированный канцелярит. Малопонятный и простому человеку не нужный, но необходимый государству для отчетов перед самим собой.

    А там, где мы – где блоги, нейросети, игры, мессенджеры – там всё будет, как мы сами захотим. Другой вопрос, что хочется чего-то всё меньше.

    И как тут не материться?

    Другие материалы автора

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Главное
    Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском
    Газпром и Казахстан подписали соглашение о переработке газа в России
    Сийярто шокировали заявления Туска о подозреваемом по делу «Северных потоков»
    Тбилиси обвинил Санду в поддержке грузинских радикалов
    В РАН предупредили о риске затопления ряда российских городов
    Локализован сигнал выключенного телефона пропавшей в Красноярском крае семьи
    «Союзмультфильм» подал в суд из-за ковра с Карлсоном

    Россия создала новую валюту для финансовой независимости

    Евросоюз грозит санкциями криптовалюте А7А5, которая привязана к рублю один к одному. Эта новая валюта дает возможность проводить экспортно-импортные операции вне традиционной банковской инфраструктуры, минуя SWIFT, доллар и финансовые санкции. США уже пытались своими санкциями ударить по новому способу торговли, однако потерпели поражение. Получится ли у ЕС нанести удар? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа научилась мешать Трампу на Украине

    Импульс урегулирования конфликта на Украине, заданный саммитом на Аляске, иссяк, считает российский МИД. По мнению экспертов, основная причина дипломатического тупика – деструктивная позиция Европы, которая нашла рычаги влияния на Трампа. Удастся ли США переломить сложившуюся тенденцию, и какова дальнейшая судьба переговоров? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      Как тут не материться?

      Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

      2 комментария
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      9 комментариев
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Чехия – не русофобская страна

      Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

      8 комментариев
    Перейти в раздел

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации