Визит вдовы Абэ к Путину подарил надежду отношениям России и Японии

Владимир Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ – вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Президент вручил ей букет цветов, на что женщина по-русски ответила: «Спасибо». Глава государства также подчеркнул, что рад ее видеть. Он рассказал, что помнит, как она сопровождала мужа во время его визитов в Россию.

Говоря об убитом в 2022 году японском экс-лидере, Путин отметил значительный вклад политика в развитие отношений двух стран. «У меня с ним сложились очень добрые личные отношения», – пояснил он. Президент добавил, что он видел «искреннее стремление» Абэ в деле налаживания связей Москвы и Токио.

После окончания встречи вдова экс-премьера Японии отправилась в Большой театр. Причем для этой поездки Путин предоставил ей свой личный автомобиль. Как отметил Такаи Имаи, бывший секретарь Синдзо Абэ, произошедшее показало всему миру особый характер отношений двух государств, который невозможно прервать даже в самых сложных обстоятельствах.

Более холодно на визит Акиэ Абэ в Москву отреагировали действующие власти Японии. Так, Есимаса Хаяси, генеральный секретарь кабинета министров страны, отказался от оценки состоявшейся встречи. Однако он уточнил, что правительство в настоящий момент рекомендует воздерживаться от любых поездок в Россию.

Напомним, отношения Москвы и Токио резко ухудшились после начала СВО. Так, еще в феврале 2022 года страна присоединилась к санкциям против Центробанка РФ, напоминает РБК. Под ограничения Японии также попали более 700 организаций, а список запрещенных к экспорту товаров и технологий превысил 800 наименований, пишет ТАСС.

Конечно, в Токио сохранялись и противники подобного курса. Например, в ноябре 2022 экс-премьер государства Есиро Мори обвинил правительство Фумио Кисиды в слепом дублировании политики США, но на общем курсе Японии это не отразилось. Тем не менее, страна заявляла о желании заключить мирный договор с Москвой.

Однако в России подобную инициативу сочли неуместной. Действительно, декларируемой готовности к столь значимому шагу противоречили намерения Токио разместить гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тыс. км на острове Хоккайдо, граничащего с островами Южно-Курильской гряды.

В дальнейшем Япония выпустила «Белую книгу» – ежегодный доклад ведомства о ситуации в мире и приоритетах оборонной политики. В ней Россия указывалась в качестве «наиболее серьезной» и «непосредственной угрозы Европе». Кроме того, Мицуко Сино, зампостпреда страны при ООН, обвиняла Россию в «ядерной угрозе».

Уже в марте этого года Такэси Ивая, глава МИД Японии, заявлял, что Токио сохранит имеющиеся санкции против Москвы, даже несмотря на изменения политики Вашингтона. При этом введение запрета въезда на территорию России в его отношении он назвал «совершенно неприемлемым» шагом со стороны Кремля.

Однако еще во времена премьерства Синдзо Абэ отношения двух государств выглядели совершенно иначе. В частности, политик провел рекордные 27 встреч с Владимиром Путиным. Он также активно добивался подписание мирного договора и разрешения территориального спора вокруг южной части Курил.

«Акиэ Абэ – не политик, но за ней стоит моральный авторитет ее покойного мужа. Экс-премьер Синдзо Абэ всегда стремился к укреплению российско-японских отношений. Он также искал компромиссное решение вопроса южной части Курил с последующим заключением мирного договора», – напомнил Валерий Кистанов, руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.

Эксперт указал: высказываются разные предположения, почему Акиэ Абэ решила приехала в Москву. При этом официальный Токио открещивается от этого визита и заявляет, что власти не консультировали вдову. «Правительство страны представляет все так будто это ее личная инициатива», – уточнил собеседник.

«Ностальгические чувства, конечно, могли подтолкнуть Абэ совершить эту поездку и встретиться с Путиным. Но в данном случае нужно смотреть глубже. Кабмин как минимум позволил случиться этому визиту. Мне кажется,

эти события следует расценивать как позитивный сигнал со стороны Японии»,

– считает он. По его словам, после начала конфликта на Украине диалог между странами оказался «на самом низком уровне за весь послевоенный период». «Токио, будучи активным членом «Большой семерки», вводил антироссийские санкции, а Москва в ответ включила Японию в список недружественных государств», – добавил эксперт.

Однако ситуация поменялась с возвращением в Белый дом Дональда Трампа. «Президент США в определенной степени внес раскол в монолитную позицию коллективного Запада по поводу украинского кризиса. Японские власти не могут противоречить курсу Вашингтона, ведь Штаты – для них не только крупнейший торгово-экономический партнер, но и фактически гарант безопасности, суверенитета», – пояснил политолог.

«Таким образом, визит Акиэ Абэ в Москву может свидетельствовать, что в Японии пришли к пониманию: нельзя дальше «держать в морозильнике» наши отношения. Я думаю, Токио готов двигаться по пути нормализации диалога», – допустил аналитик, предположив, что такие настроения присутствуют в окружении Сигэру Исибы.

Кистанов также указал, что ранее вдова экс-премьера Японии встречалась с Трампом. «Еще до его инаугурации в Японии были сильно обеспокоены тем, что он будет проводить жесткую политику в отношении Токио в экономической сфере, требовать увеличения военных расходов. Антияпонские шаги Белого дома в его первую каденцию как раз смягчал Синдзо Абэ», – напомнил собеседник.

«В силу отсутствия политического тяжеловеса, на переговоры к новоизбранному американскому лидеру отправили Акиэ Абэ. Они тоже вели ностальгические беседы, вспоминали теплыми словами покойного экс-премьера. Мне кажется, вырисовывается параллель: прием Путиным Акиэ Абэ может стать предзнаменованием того, что отношения России и Японии будут налаживаться», – говорит Кистанов.

Скорее всего, визит госпожи Абэ в Россию – ее личная инициатива, считает Олег Казаков, эксперт Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН. «Она не консультировалась с официальным Токио по поводу поездки и не получала соответствующих указаний от руководства страны. Это не политический, а исключительно гуманитарный жест», – пояснил он.

«Абэ получила возможность встретиться с Путиным на тех же основаниях, на которых она ранее совершала визит к Дональду Трампу.

Российский лидер с большей симпатией относился к ее мужу, они многое сделали для улучшения российско-японских отношений. Потому он и согласился на беседу с ней», – отметил он.

«Сейчас отношения Москвы и Токио деградировали, приближаясь к состоянию времен Холодной войны. Разорваны политические контакты, ухудшаются экономические связи. Россияне с удовольствием ездят в эту страну, но самим японцам МИД не советует посещать Россию. Кроме того, местные власти выступают категорически против СВО», – детализировал аналитик.

«На этом фоне особое значение приобретает гуманитарное сотрудничество по линиям культуры, образования, спорта, науки и туризма. Поэтому крайне важно, что Абе на встрече подняла вопрос о взаимодействии стран именно в этих сферах. Однако полное восстановление контактов с Токио, к сожалению, станет возможным лишь после окончания конфликта на Украине и взаимного снятия санкций», – указал спикер.

«Все понимают, что кризис в отношениях Москвы и Токио затянулся, он не устраивает никого. Япония точно так же, как и Россия, несет убытки от отсутствия нормального торгово-экономического партнерства», – резюмировал Казаков.