Япония создает новые угрозы для России

Япония сейчас максимально далека от миролюбивого курса, который она проводила при Синдзо Абэ. Резкое ухудшение отношений с Россией накладывается на тенденцию последних лет – возвращение бывшей империи военной мощи. Хотя нынешний премьер Кисида и говорит о желании заключить мирный договор с Москвой, факты свидетельствуют: в качестве противника Япония рассматривает не только Китай, но и Россию.

Конструктивный диалог с Токио по мирному договору в данный момент вряд ли возможен, так как Япония находится среди недружественных России стран. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на слова японского премьера Фумио Кисиды о желании Токио заключить мирный договор с Москвой, невзирая на обострение отношений из-за украинского конфликта.

Показательно, что одновременно с продекларированным желанием примириться с Россией Кисида заверил: Япония будет укреплять свое взаимодействие с партнерами по G7 по продолжению санкционного давления на нашу страну.

Премьер Кисида, напомним, недавно солидаризовался с президентом США Джо Байденом с его речами о «российской ядерной угрозе» (словно забыв о том, какая страна единственная в истории применила атомное оружие против противника). Правительство Кисиды выводит Японию в число главных участников антироссийской кампании. И речь не только о санкциях, которые Токио ввел одним из первых после начала СВО. Напомним, символом 2022 года в Японии стал иероглиф «война».

«Токио взял курс на полную солидарность с Западом и стремится побудить страны АТР к антироссийским действиям. Фактически Япония взяла на себя роль «Польши на Востоке». Все это привело к принятию Москвой ответных мер в виде помещения Японии в список недружественных стран», – пояснил газете ВЗГЛЯД Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН.

После ухода в 2020 году с поста премьер-министра Синдзо Абэ японские правящие круги, разочарованные его примирительным курсом в отношении Москвы, резко ужесточили свою позицию по территориальной проблеме, отмечает японист. «Как известно, она связана с притязаниями Токио на четыре острова южных Курил. СВО лишь усилила негативные настроения в отношении России и дала возможность Токио отыграться за рухнувшие территориальные надежды, связанные с политикой Абэ», – указывает Кистанов.

Эксперт напомнил о недавно принятой кабинетом Кисиды Стратегии национальной безопасности, которая объявляет Россию «сильной угрозой национальной безопасности» и

разрешает Японии вопреки собственной «мирной конституции» обзаведение потенциалом превентивного ракетного удара по территории соседних стран.

Японский «гиперзвук» у российской границы

Менее всего о мирных намерениях Токио свидетельствуют недавние сообщения о планах японской армии. Источники токийского издания Yomiuri Shimbun сообщили, что Япония планирует поставить на вооружение порядка 500 крылатых ракет «Томагавк» и тысячи ракет Type 12 увеличенной дальности и заняться разработкой гиперзвукового оружия.

Предполагается, что планы ракетного перевооружения вызваны укреплением военного потенциала Китая. Но отметим, что в декабре прошлого года появились сообщения, что Минобороны Японии намерено разместить гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тыс. км не только на юго-западном острове Кюсю, но и на острове Хоккайдо, самом северном острове японского архипелага, граничащего с Россией (в том числе с островами Южно-Курильской гряды, которые Япония считает своими «северными территориями»).

«У Японии три главных противника – Китай, КНДР и Россия. Судя по тому, что Type 12 – это противокорабельная ракета, а у Северной Кореи нет достаточно серьезного флота, значит японское усиление направлено против нас и Китая», – отмечает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.

Схожее мнение высказал и старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Василий Кашин. Он отметил, что для перспективных модификаций противокорабельных ракет Type 12 предусмотрена дальность 1,5 тыс. километров и возможность стрельбы по наземным целям. Это «существенное дополнение к американскому арсеналу крылатых ракет, которые могут быть применены в регионе», направлено в первую очередь против Китая, полагает Кашин. Но, отмечает он, «действия Токио несут новые угрозы и для России».

«Мы должны тщательно изучить последствия расширения японских ударных возможностей в отношении базы атомных подводных лодок в Вилючинске

и нашей военной группировки на Южных Курилах», – отметил военный эксперт.

В целом планы Токио поставить на вооружение порядка 500 ракет «Томагавк», а также наращивание военного бюджета говорят о том, что в Японии не исключают решения отрытого территориального спора с Россией военным путем, заметил Лямин. «Пусть это дело не ближайшего времени, но понимание такого потенциального развития событий в Токио есть, несмотря на стремление обеих сторон достичь решения вопроса по Курилам в русле дипломатии», – указал эксперт Центра АСТ.

Военные расходы возвращаются к имперскому уровню

«Япония постепенно превращается в «нормальную державу», которая свободна от ограничений, введенных мирной послевоенной конституцией. Подготовка к этому шла десятилетиями. За это время создан огромный военно-промышленный потенциал», – в свою очередь отмечает Кашин.

Последние сообщения о насыщении ракетного арсенала Японии вполне вписываются в этот тренд по ремилитаризации. Добавим, издание The Guardian в декабре прошлого года сообщало: в Токио заявили о намерении в течение пяти ближайших лет довести объем военных расходов до 2% от ВВП (после поражения Японской империи во Второй мировой он всегда был ниже 1%) и приобрести ракеты, которые позволят поражать цели на расстояние, превышающее тысячу километров.

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Сообщается, что к 2026 году власти Японии намерены создать в составе вооруженных сил два новых подразделения, которые должны будут управлять установками, предназначенными для запуска баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками.

«Возможности японского флота и оборонной промышленности уже превосходят таковые у Великобритании и Франции, за исключением ядерного оружия. Поэтому активизация Токио в вопросах безопасности в Азии будет означать существенное изменение в расстановке основных сил региона», – указывает Кашин.

Что может сдержать амбиции Японии

«В мировой истории масса примеров, когда десятилетиями тлеющий территориальный спор вдруг в одночасье вспыхивал, приводя к масштабным боевым действиям. И в Токио, и, думаю, в Москве это ясно понимают», – отметил Лямин.

С учетом откровенно недружественной политики нынешнего кабинета, пришедшей на смену примирительной линии Синдзо Абэ, и с учетом восстановления военных возможностей Японии, России следует рассматривать эту страну как источник серьезной угрозы, полагают эксперты.

«Вероятно, будут необходимы дополнительные инвестиции в наш потенциал неядерного стратегического сдерживания на Дальнем Востоке», – считает Кашин.

По мнению Лямина, России следует ускорить переоснащение и усиление Тихоокеанского флота и береговой обороны Дальнего Востока. «Кроме того, необходимо углублять дипломатическое и военно-техническое сотрудничество с Китаем и КНДР. К примеру, воздушное совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе стратегических бомбардировщиков России и Китая Ту-95МС и Хун-6К – одна из таких показательных мер, направленных как в Вашингтон, так и в Токио», – сказал эксперт.

Кроме того, указал Лямин, в качестве ответа Японии Москве и Пекину нужно проводить больше двусторонних российско-китайских военно-морских учений, улучшая координацию действий флотов обеих стран. «Ну и в любом случае нам нужно строить наше военное планирование исходя из того, что Япония будет только наращивать оборонный бюджет», – резюмировал собеседник.

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