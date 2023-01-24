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24 января, вторник  |  Последнее обновление — 13:23  |  vz.ru
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Энергосистема Британии тяжело переживает кризис

Британия готова доплачивать населению за экономию света PA Images/Reuters
Еще недавно Британия была лидером по отказу от грязной угольной генерации. А теперь Лондон хватается за уголь как за последнюю соломинку. Холода заставляют единого оператора доплачивать населению за экономию электроэнергии. Власти готовы впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту. А местные металлурги ждут краха без российского кокса. Все это ведет Британию к самому продолжительному кризису за всю историю.  Подробности...
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Россия должна спасти Сербию от великого позора

Конфликт вокруг Косово, как и конфликт вокруг Украины – это часть противостояния России с Западом REUTERS/Laura Hasani
Запад загнал руководство Сербии в угол: или оно позволит Косово вступить в ООН, или страна окажется в изоляции. Одна из конечных целей этого шантажа – перетащить Белград в антироссийский лагерь. Но именно Россия в состоянии спасти сербов от национального предательства, причем вне зависимости от того, хотят они этого сами или нет. Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Япония создает новые угрозы для России

REUTERS/Issei Kato
Япония сейчас максимально далека от миролюбивого курса, который она проводила при Синдзо Абэ. Резкое ухудшение отношений с Россией накладывается на тенденцию последних лет – возвращение бывшей империи военной мощи. Хотя нынешний премьер Кисида и говорит о желании заключить мирный договор с Москвой, факты свидетельствуют: в качестве противника Япония рассматривает не только Китай, но и Россию. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Главная операция маршала Говорова

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Президент России на встрече с жителями Петербурга много говорил о Блокаде. Он упомянул Леонида Говорова – советского маршала, обеспечившего успех операции «Искра». «Выдающийся» – именно так охарактеризовал этого советского военачальника президент. И это была не пустая похвала. Подробности...

Пять причин, по которым не стоит блокировать YouTube

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Раз людям нужен YouTube – они продолжат им пользоваться в обход блокировок. Причем поскольку такой обход будет носить массовый характер, пытаться наказывать людей будет бессмысленно. Подробности...
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«Кривое зеркало славянства» мешает отношениям России и Чехии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия и Чехия – разные государства, с разным менталитетом. А нынешние проблемы между ними проистекают из того, что обе стороны видят другого сквозь призму «славянства», которое они понимают совершенно по-разному. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Как узнать третью мировую войну

Россия высылает послов Прибалтики

Как немцы украинцев с танками обломали

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
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    Япония создает новые угрозы для России

    		    24 января 2023, 13:12
    Фото: REUTERS/Issei Kato
    Текст: Евгений Поздняков,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Япония сейчас максимально далека от миролюбивого курса, который она проводила при Синдзо Абэ. Резкое ухудшение отношений с Россией накладывается на тенденцию последних лет – возвращение бывшей империи военной мощи. Хотя нынешний премьер Кисида и говорит о желании заключить мирный договор с Москвой, факты свидетельствуют: в качестве противника Япония рассматривает не только Китай, но и Россию.

    Конструктивный диалог с Токио по мирному договору в данный момент вряд ли возможен, так как Япония находится среди недружественных России стран. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на слова японского премьера Фумио Кисиды о желании Токио заключить мирный договор с Москвой, невзирая на обострение отношений из-за украинского конфликта.

    Показательно, что одновременно с продекларированным желанием примириться с Россией Кисида заверил: Япония будет укреплять свое взаимодействие с партнерами по G7 по продолжению санкционного давления на нашу страну.

    Премьер Кисида, напомним, недавно солидаризовался с президентом США Джо Байденом с его речами о «российской ядерной угрозе» (словно забыв о том, какая страна единственная в истории применила атомное оружие против противника). Правительство Кисиды выводит Японию в число главных участников антироссийской кампании. И речь не только о санкциях, которые Токио ввел одним из первых после начала СВО. Напомним, символом 2022 года в Японии стал иероглиф «война».

    «Токио взял курс на полную солидарность с Западом и стремится побудить страны АТР к антироссийским действиям. Фактически Япония взяла на себя роль «Польши на Востоке». Все это привело к принятию Москвой ответных мер в виде помещения Японии в список недружественных стран», – пояснил газете ВЗГЛЯД Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН.

    После ухода в 2020 году с поста премьер-министра Синдзо Абэ японские правящие круги, разочарованные его примирительным курсом в отношении Москвы, резко ужесточили свою позицию по территориальной проблеме, отмечает японист. «Как известно, она связана с притязаниями Токио на четыре острова южных Курил. СВО лишь усилила негативные настроения в отношении России и дала возможность Токио отыграться за рухнувшие территориальные надежды, связанные с политикой Абэ», – указывает Кистанов.

    Эксперт напомнил о недавно принятой кабинетом Кисиды Стратегии национальной безопасности, которая объявляет Россию «сильной угрозой национальной безопасности» и

    разрешает Японии вопреки собственной «мирной конституции» обзаведение потенциалом превентивного ракетного удара по территории соседних стран.

    Японский «гиперзвук» у российской границы

    Менее всего о мирных намерениях Токио свидетельствуют недавние сообщения о планах японской армии. Источники токийского издания Yomiuri Shimbun сообщили, что Япония планирует поставить на вооружение порядка 500 крылатых ракет «Томагавк» и тысячи ракет Type 12 увеличенной дальности и заняться разработкой гиперзвукового оружия.

    Предполагается, что планы ракетного перевооружения вызваны укреплением военного потенциала Китая. Но отметим, что в декабре прошлого года появились сообщения, что Минобороны Японии намерено разместить гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тыс. км не только на юго-западном острове Кюсю, но и на острове Хоккайдо, самом северном острове японского архипелага, граничащего с Россией (в том числе с островами Южно-Курильской гряды, которые Япония считает своими «северными территориями»).

    «У Японии три главных противника – Китай, КНДР и Россия. Судя по тому, что Type 12 – это противокорабельная ракета, а у Северной Кореи нет достаточно серьезного флота, значит японское усиление направлено против нас и Китая», – отмечает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.

    Схожее мнение высказал и старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Василий Кашин. Он отметил, что для перспективных модификаций противокорабельных ракет Type 12 предусмотрена дальность 1,5 тыс. километров и возможность стрельбы по наземным целям. Это «существенное дополнение к американскому арсеналу крылатых ракет, которые могут быть применены в регионе», направлено в первую очередь против Китая, полагает Кашин. Но, отмечает он, «действия Токио несут новые угрозы и для России».

    «Мы должны тщательно изучить последствия расширения японских ударных возможностей в отношении базы атомных подводных лодок в Вилючинске

    и нашей военной группировки на Южных Курилах», – отметил военный эксперт.

    В целом планы Токио поставить на вооружение порядка 500 ракет «Томагавк», а также наращивание военного бюджета говорят о том, что в Японии не исключают решения отрытого территориального спора с Россией военным путем, заметил Лямин. «Пусть это дело не ближайшего времени, но понимание такого потенциального развития событий в Токио есть, несмотря на стремление обеих сторон достичь решения вопроса по Курилам в русле дипломатии», – указал эксперт Центра АСТ.

    Военные расходы возвращаются к имперскому уровню

    «Япония постепенно превращается в «нормальную державу», которая свободна от ограничений, введенных мирной послевоенной конституцией. Подготовка к этому шла десятилетиями. За это время создан огромный военно-промышленный потенциал», – в свою очередь отмечает Кашин.

    Последние сообщения о насыщении ракетного арсенала Японии вполне вписываются в этот тренд по ремилитаризации. Добавим, издание The Guardian в декабре прошлого года сообщало: в Токио заявили о намерении в течение пяти ближайших лет довести объем военных расходов до 2% от ВВП (после поражения Японской империи во Второй мировой он всегда был ниже 1%) и приобрести ракеты, которые позволят поражать цели на расстояние, превышающее тысячу километров.

    Сообщается, что к 2026 году власти Японии намерены создать в составе вооруженных сил два новых подразделения, которые должны будут управлять установками, предназначенными для запуска баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками.

    «Возможности японского флота и оборонной промышленности уже превосходят таковые у Великобритании и Франции, за исключением ядерного оружия. Поэтому активизация Токио в вопросах безопасности в Азии будет означать существенное изменение в расстановке основных сил региона», – указывает Кашин.

    Что может сдержать амбиции Японии

    «В мировой истории масса примеров, когда десятилетиями тлеющий территориальный спор вдруг в одночасье вспыхивал, приводя к масштабным боевым действиям. И в Токио, и, думаю, в Москве это ясно понимают», – отметил Лямин.

    С учетом откровенно недружественной политики нынешнего кабинета, пришедшей на смену примирительной линии Синдзо Абэ, и с учетом восстановления военных возможностей Японии, России следует рассматривать эту страну как источник серьезной угрозы, полагают эксперты.

    «Вероятно, будут необходимы дополнительные инвестиции в наш потенциал неядерного стратегического сдерживания на Дальнем Востоке», – считает Кашин.

    По мнению Лямина, России следует ускорить переоснащение и усиление Тихоокеанского флота и береговой обороны Дальнего Востока. «Кроме того, необходимо углублять дипломатическое и военно-техническое сотрудничество с Китаем и КНДР. К примеру, воздушное совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе стратегических бомбардировщиков России и Китая Ту-95МС и Хун-6К – одна из таких показательных мер, направленных как в Вашингтон, так и в Токио», – сказал эксперт.

    Кроме того, указал Лямин, в качестве ответа Японии Москве и Пекину нужно проводить больше двусторонних российско-китайских военно-морских учений, улучшая координацию действий флотов обеих стран. «Ну и в любом случае нам нужно строить наше военное планирование исходя из того, что Япония будет только наращивать оборонный бюджет», – резюмировал собеседник. 

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