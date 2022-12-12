Символом 2022 года в Японии стал иероглиф «война»

В ходе торжественной церемонии в буддийском «Храме чистой воды» в древней столице Японии Киото определили иероглиф – символ уходящего 2022 года. Им стал иероглиф «икуса», означающий «сражение» или «война».

Символ года начертал на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 сантиметров настоятель храма, монах Сэйхан Мори, передает ТАСС.

Такой выбор, как отметили организаторы, сделан по ряду причин, в том числе из-за борьбы с коронавирусом, конфликта на Украине, а также успешного выступления спортсменов из Японии на зимней Олимпиаде в Пекине.

Определение символа года проводится в Японии с 1995 года. Символом 2021 года стал иероглиф «золото».