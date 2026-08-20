Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Китай заявил о стремительном сближении Японии с НАТО
Токио стремительно сближается с Североатлантическим альянсом, что создает серьезную угрозу безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Япония ускоренными темпами стремится стать частью системы Североатлантического альянса, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, подчеркнув, что такие действия вносят неопределенность в региональную безопасность, передает ТАСС.
«Токио активно добивается участия в соответствующих военных механизмах НАТО, ускоряя интеграцию в систему Североатлантического альянса», – отметил китайский дипломат.
Политика Токио, по мнению посла, постепенно уничтожает мирный характер японской конституции. Чжан Ханьхуэй добавил, что страна меняет свою оборонительную стратегию на наступательную, что негативно сказывается на стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин осудил отправку японских военных в европейские структуры Североатлантического альянса.
Глава МИД Сергей Лавров отметил открытое обсуждение в Токио возможного пересмотра мирной конституции страны.
Посол России в Японии назвал это государство главным проводником интересов НАТО в Азии.