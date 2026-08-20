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    20 августа 2026, 09:20 • Новости дня

    Китай заявил о стремительном сближении Японии с НАТО

    Китай заявил о стремительном сближении Японии с НАТО
    @ Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Токио стремительно сближается с Североатлантическим альянсом, что создает серьезную угрозу безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

    Япония ускоренными темпами стремится стать частью системы Североатлантического альянса, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, подчеркнув, что такие действия вносят неопределенность в региональную безопасность, передает ТАСС.

    «Токио активно добивается участия в соответствующих военных механизмах НАТО, ускоряя интеграцию в систему Североатлантического альянса», – отметил китайский дипломат.

    Политика Токио, по мнению посла, постепенно уничтожает мирный характер японской конституции. Чжан Ханьхуэй добавил, что страна меняет свою оборонительную стратегию на наступательную, что негативно сказывается на стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин осудил отправку японских военных в европейские структуры Североатлантического альянса.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил открытое обсуждение в Токио возможного пересмотра мирной конституции страны.

    Посол России в Японии назвал это государство главным проводником интересов НАТО в Азии.

    17 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
    Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Японский дипломат проигнорировал требование явиться в российское внешнеполитическое ведомство из-за заявлений Токио о поездке президента Владимира Путина на Курильские острова, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Нам как-то не очень внятно сообщили из посольства – они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу, 14 августа, ни в понедельник, 17 августа, то есть сегодня. То ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого. Это, конечно, вызывает удивление, потому что господин посол славится неуемной энергией», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Министр добавил, что подобное поведение вызывает недоумение. По его словам, японский посол отличается высокой активностью и ранее неоднократно проводил несогласованные встречи, в том числе привозил делегацию бизнесменов без уведомления российского ведомства.

    «Что касается наших послов. Наш посол был вызван в МИД Японии, ему предъявили там этот «протест». Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити и ее министр иностранных дел квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю, мы тут же вызвали посла Японии», – отметил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла в Токио из-за визита президента на Курильские острова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение реакцией японского премьер-министра Санаэ Такаити на эту поездку.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления японской стороны совершенно неприемлемыми.

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    17 августа 2026, 19:06 • Новости дня
    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова

    Захарова анонсировала визит японского посла в МИД во вторник

    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Японии в Москве Акира Муто посетит российское дипломатическое ведомство во вторник после заявлений руководства министерства о его неявке. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Глава японской дипмиссии Акира Муто прибудет в министерство иностранных дел России 18 августа, передает ТАСС.

    «После сегодняшних слов Лаврова на пресс-конференции о неявке японского посла в МИД России под предлогом недомогания тот резко почувствовал себя лучше и завтра прибудет в МИД в связи с вызовом на Смоленку», – заявила дипломат.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российского посла вызвали после протеста Токио, связанного с поездкой Владимира Путина на Итуруп. Однако японская сторона не смогла четко объяснить причину отказа дипломата посетить ведомство 14 и 17 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России из-за поездки Владимира Путина на Курильские острова.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал заявления Токио об этом визите совершенно неприемлемыми.

    После этого японский дипломат проигнорировал первоначальное требование явиться в МИД России.

    Комментарии (10)
    19 августа 2026, 21:00 • Видео
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    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай одобряет слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости помнить закрепленный в Уставе ООН статус Японии как вражеского государства, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай одобряет заявление министра иностранных дел Лаврова о вражеском статусе Японии, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что напоминание об этом статусе имеет особое значение в год 80-летия начала работы Токийского трибунала. По его словам, это необходимо для защиты итогов Второй мировой войны и предотвращения возрождения милитаризма.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне зачитал выдержку из Устава ООН о статусе Японии.

    Ранее МИД КНР призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Перед этим японские власти выразили официальный протест из-за поездки президента Владимира Путина на остров Итуруп.

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    17 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Экс-посол России описал торговлю с Китаем фразой Мао Цзэдуна

    Экс-посол России Денисов описал торговлю с Китаем фразой Мао Цзэдуна

    Tекст: Ольга Иванова

    Торгово-экономическое взаимодействие Москвы и Пекина имеет оптимистичные перспективы, несмотря на необходимость поиска сбалансированного и взаимовыгодного пути развития, сообщил экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов.

    Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается по формуле Мао Цзэдуна: «перспективы светлые, но путь извилистый», передает РИА «Новости». Такое мнение высказал сенатор и бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов.

    «На основании того, что мы имеем в этом году, я бы определил наши перспективы, во всяком случае ближайшие, известной формулой, предложенной Мао Цзэдуном: «перспективы светлые, но путь извилистый»», – заявил политик.

    По словам сенатора, сейчас существуют все основания для позитивной оценки развития двусторонних отношений. При этом он отметил важность выбора сбалансированного курса. Денисов добавил, что в текущих условиях Россия вынуждена ориентироваться на самостоятельность в сфере высоких технологий, поэтому необходимо найти «золотую середину», гармонично связывающую интересы обеих стран.

    Заявление прозвучало на полях четвертого международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который проходит в Казани с 16 по 19 августа. Организаторы подготовили более 50 деловых сессий, в мероприятии ожидается участие свыше 200 китайских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал рекордный рост товарооборота между Москвой и Пекином по итогам текущего года.

    Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о возвращении к положительной динамике двусторонней торговли.

    В апреле Россия нарастила стоимость поставок трубопроводного газа в Китай до 703,9 млн долларов.

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    19 августа 2026, 10:25 • Новости дня
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    @ andrey_chibis

    Tекст: Вера Басилая

    Судно компании NewNew Shipping Line из Китая доставило в порт Мурманска 500 контейнеров, пройдя по маршруту Северного морского пути в рамках двустороннего соглашения, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    В порт Мурманска прибыл первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line, прошедший по Северному морскому пути, сообщил Чибис в Мах.

    Чибис также подчеркнул, что власти продолжают развивать Северный морской путь и укреплять позиции Мурманска в качестве крупного транспортного хаба.

    Генеральный директор New New Shipping Line Кэ Цзинь накануне анонсировал прибытие первого контейнеровоза компании в мурманский порт.

    Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил о запуске регулярного еженедельного маршрута из Китая в Европу через Северный морской путь.

    Россия и Китай запланировали удвоить объем грузоперевозок по арктической трассе к 2030 году.

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    17 августа 2026, 15:21 • Новости дня
    Лавров зачитал статью из Устава ООН о Японии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что всегда имеет при себе текст Устава ООН, и продемонстрировал это, зачитав выдержку, касающуюся Японии.

    «Я все время ношу с собой Устав ООН, постоянно. И вот, видите, он сейчас пригодился. Япония тоже член ООН, но поначалу она была в этом же уставе обозначена как вражеское государство и присоединилась к ООН, когда уже прошла путь искупления вины за свою милитаристскую политику геноцида в отношении многих народов», – заявил руководитель МИД на пресс-конференции.

    Дипломат подчеркнул, что Токио, ратифицировав документ, полностью согласился с его принципами. Министр выразил надежду, что японская сторона внимательно изучила седьмую статью Устава. Этот пункт подтверждает законность действий правительств против стран, являвшихся врагами подписавших документ государств во время Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях руководители правящей партии Японии посетили милитаристский храм Ясукуни.

    Ранее посольство КНР в Токио напомнило об особых правах государств-основателей ООН в отношении бывших вражеских стран.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отказе японской стороны признавать итоги Второй мировой войны.

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    18 августа 2026, 10:30 • Новости дня
    Посол Японии покинул здание МИД

    Посол Японии Муто покинул здание МИД

    Посол Японии покинул здание МИД
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава японской дипломатической миссии в Москве Акира Муто провел в здании МИД около 20 минут и отказался от общения с журналистами.

    Японский посол Акира Муто уехал из Министерства иностранных дел Российской Федерации, куда был вызван ранее, передает РИА «Новости».

    Дипломат находился в здании российского ведомства примерно 20 минут. После завершения визита он проигнорировал вопросы представителей средств массовой информации.

    Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России из-за поездки президента Владимира Путина на Курильские острова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение реакцией японского премьер-министра Санаэ Такаити на эту поездку.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления японской стороны совершенно неприемлемыми.

    Лавров накануне выразил удивление неявкой японского дипломата по требованию Москвы.

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    18 августа 2026, 13:03 • Новости дня
    МИД призвал Японию задуматься о поддержке терроризма Киева
    МИД призвал Японию задуматься о поддержке терроризма Киева
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вызванному в российское дипведомство японскому представителю Акире Муто предложили переосмыслить курс Токио по системному одобрению терактов Киева против мирных граждан, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что японской стороне указали на необоснованное присоединение к масштабной санкционной войне, передает РИА «Новости».

    «Послу Японии напомнили на Смоленской площади, что коль скоро они настолько, цитирую их же премьер-министра, «чувствительны», то, может быть, они задумаются, что поддерживают, причем на системной основе, терроризм в отношении мирных граждан», – подчеркнула дипломат.

    Кроме того, представитель ведомства обратила внимание на недопустимость русофобских высказываний, которые регулярно звучат в Токио на официальном уровне. По ее словам, такие недружественные шаги совершаются японским руководством без какой-либо объективной необходимости.

    Посол Японии в Москве Акира Муто прибыл в Министерство иностранных дел России.

    Глава японской дипломатической миссии покинул здание ведомства спустя 20 минут.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин выразил дипломату решительный протест из-за антироссийских высказываний премьер-министра Санаэ Такаити.

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    18 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Посол Японии прибыл в МИД

    Посол Японии Муто прибыл в МИД

    Посол Японии прибыл в МИД
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вызванный ранее и не прибывший в МИД посол Японии Акира Муто прибыл в российское внешнеполитическое ведомство, отказавшись при этом отвечать на вопросы представителей прессы перед входом в здание.

    Посол Японии в Москве Акира Муто прибыл в Министерство иностранных дел России, однако отказался общаться с прессой, передает ТАСС.

    Дипломат проследовал в здание ведомства, полностью проигнорировав вопросы собравшихся журналистов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что посла вызвали после протеста Токио, связанного с визитом президента Владимира Путина на Итуруп. При этом в японском диппредставительстве изначально заявляли о невозможности визита Муто 14 и 17 августа без четкого объяснения причин.

    Официальный представитель российского министерства Мария Захарова отметила, что после заявления Лаврова дипломат «резко почувствовал себя лучше».

    Японское внешнеполитическое ведомство выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал удивительным отказ посла Японии явиться по вызову.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала визит главы японской дипмиссии на 18 августа.

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    18 августа 2026, 11:58 • Новости дня
    МИД заявил протест послу Японии из-за антироссийских высказываний Такаити
    МИД заявил протест послу Японии из-за антироссийских высказываний Такаити
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин выразил послу Японии решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги касающимися посещения президентом Владимиром Путиным острова Итуруп.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выразил решительный протест японскому послу. Причиной послужили антироссийские заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и главы внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги. Их недовольство вызвала поездка президента России Владимира Путина на остров Итуруп, следует из сообщения на сайте МИД.

    Российская сторона подчеркнула, что суверенитет над южными Курилами является незыблемым. Эти территории перешли под юрисдикцию Москвы по итогам Второй мировой войны. Любые попытки японских властей оспорить эту реальность признаны незаконными и абсолютно неприемлемыми.

    Дипломаты также обратили внимание на антироссийский курс Токио. В условиях поддержки Японией киевского режима и санкционной политики Запада Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры, подчеркнули в МИД.

    Глава японской дипломатической миссии в Москве Акира Муто провел в здании МИД около 20 минут и отказался от общения с журналистами.

    Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку президента России на Итуруп.

    Японское внешнеполитическое ведомство выразило официальный протест в связи с этим визитом.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию японских властей абсолютно недопустимой.

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    17 августа 2026, 16:01 • Новости дня
    Лавров назвал тревожным курс Японии на пересмотр послевоенных ограничений

    Лавров: Попытки Японии уйти от исторической ответственности вызывают тревогу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стремление Токио изменить глобальные правила и отказаться от мирных конституционных принципов ради зарубежных военных операций вызывает серьезные опасения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Лавров выразил обеспокоенность действиями Токио. Министр обратил внимание на желание японских властей адаптировать международные нормы под собственные интересы и нужды американских союзников, передает РИА «Новости».

    «Но если японские коллеги пытаются сейчас переделать международной право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз. Если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию. По крайней мере, так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено конституцией до сих пор», – сказал Лавров.

    Данное заявление прозвучало во время пресс-конференции после завершения официальных переговоров с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. По оценке российского дипломата, подобный политический курс «вызывает большую тревогу».

    Ранее Лавров посоветовал Токио заняться своими делами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе глава МИД России указал на открытые обсуждения пересмотра неядерного статуса Японии.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила Токио в непризнании итогов Второй мировой войны.

    На недавней памятной церемонии японский премьер-министр Санаэ Такаити проигнорировала традиционные слова о раскаянии.

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    19 августа 2026, 06:36 • Новости дня
    Япония решила построить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Киодо: Япония собирается строить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское военное ведомство намерено приступить к созданию гиперзвукового оружия для подводных лодок и недорогих ударных беспилотников дальнего действия, сообщают японские СМИ со ссылкой на военный бюджет страны.

    Министерство обороны Японии планирует начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования и дешевых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киодо.

    Инициативы отражены в проекте оборонного бюджета страны на 2027 финансовый год, который начнется 1 апреля 2027 года.

    Ожидается, что гиперзвуковое оружие для субмарин станет одним из ключевых средств нанесения ответного удара по базам противника. Такие ракеты обладают высокой вероятностью преодоления вражеской противоракетной обороны.

    Также военные рассматривают возможность оснащения беспилотных подводных аппаратов пусковыми установками для ракет большой дальности. При создании ударных беспилотников планируется использовать гражданские компоненты, что позволит снизить их стоимость и наладить массовое производство.

    В проекте бюджета данные направления указаны как «требования по отдельным пунктам» без конкретизации сумм. Общий объем запрашиваемых средств на оборону оценивается в 8,9 трлн иен (55,8 млрд долларов), однако с учетом более 150 дополнительных проектов итоговый бюджет может достичь 10 трлн иен (62,7 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министры обороны Японии и Австралии договорились об испытаниях гиперзвукового оружия на австралийских полигонах.

    В июне японские военные впервые продемонстрировали пусковую установку для скоростных ракет большой дальности.

    В прошлом году глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми анонсировал обсуждение перехода страны на атомные подводные лодки.

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    17 августа 2026, 15:16 • Новости дня
    Лавров посоветовал Токио «заняться своими делами»

    Лавров посоветовал Токио заняться своими делами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рекомендовал в ответ на претензии Токио из-за поездки президента России Владимира Путина на Курилы прекратить милитаристские нападки и заняться собственными внутренними проблемами.

    Лавров прокомментировал реакцию Токио на поездку Владимира Путина на Курильские острова. Он подчеркнул, что японским властям следует сфокусироваться на внутренней повестке, а не критиковать Москву, передает ТАСС.

    «Но если японцы хотят отвлечь внимание от этой своей милитаристской линии путем вот таких наездов – извините за грубое слово – на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я бы посоветовал лучше заняться своими делами. У них дома таких дел очень много», – заявил дипломат.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой министерства иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. Лавров добавил, что у Японии дома накопилось очень много собственных нерешенных вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп.

    Министерство иностранных дел Японии выразило официальный протест из-за визита российского лидера.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал реакцию Токио совершенно неприемлемой.

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    17 августа 2026, 19:21 • Новости дня
    Посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил о необходимости постоянного безвиза с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва и Пекин должны закрепить взаимные поездки граждан без оформления документов на постоянной основе после окончания действующего временного соглашения, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    Введение постоянного безвизового режима между двумя странами является необходимым шагом, передает РИА «Новости». Дипломатический представитель Китая в Москве Чжан Ханьхуэй напомнил, что сейчас действует временное соглашение сроком до конца 2027 года.

    «Я считаю, что после этого срока есть все необходимости для продления дальше», – сказал посол, оценивая перспективы полной отмены виз. Ранее заместитель главы российского МИД Андрей Руденко также отмечал обсуждение закрепления таких поездок навсегда.

    В сентябре прошлого года Пекин ввел тридцатидневный без виз для россиян, а в декабре Москва ответила аналогичным решением. В мае китайские власти продлили меру до 31 декабря 2027 года, а в минувший понедельник президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая до конца 2027 года.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил пользу данного решения для двусторонних отношений.

    Позже китайское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло значимость действующего механизма для развития гуманитарных контактов.

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    18 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    МИД обвинил Японию в двойных стандартах из-за Курил и Хиросимы

    Захарова указала на двойные стандарты Японии из-за Итурупа и Хиросимы

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Токио в двойных стандартах, указав на замалчивание американских атомных бомбардировок при возмущении поездкой президента России Владимира Путина на Итуруп.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратила внимание на непоследовательность японских властей, передает РИА «Новости».

    По ее словам, руководство Японии выражает недовольство визитом президента России на Итуруп, но предпочитает не вспоминать об ответственности США за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки.

    «Когда американцы бомбили их с использованием ядерного оружия – впервые в истории, хочется надеется последний раз, было оно применено, подчеркну, по мирному гражданскому населению Хиросимы и Нагасаки и без стратегического целеполагания - почему же сейчас к чувствам японского народа официальный Токио не обращается, умалчивая о том, что происходило тогда в те годы и кто совершил соответствующую агрессию против Японии?» – заявила Захарова.

    Дипломат напомнила, что перед разговорами о задетых чувствах Токио стоит вспомнить о жертвах советского народа от японского милитаризма во время Второй мировой войны. Она подчеркнула, что Курилы являются территорией России по международному праву и за них заплачена огромная цена.

    Накануне МИД России вызвал посла Японии для заявления решительного протеста в ответ на высказывания премьер-министра страны о поездке Владимира Путина на Итуруп. Южные Курилы перешли к СССР по итогам Второй мировой войны, и Москва считает свой суверенитет над ними неоспоримым.

    В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, в результате чего погибли 140 тыс. и 74 тыс. человек соответственно, в основном мирные жители. В ходе памятных церемоний в начале августа японские официальные лица не стали называть страну, осуществившую эти бомбардировки.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала неприемлемой реакцию японского премьера на визит Владимира Путина на остров Итуруп.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин выразил послу Японии решительный протест из-за антироссийских высказываний премьер-министра Санаэ Такаити.

    Захарова упрекнула главу правительства Санаэ Такаити в отсутствии мужества для оглашения виновника атомных бомбардировок.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал Японию вассалом Соединенных Штатов из-за замалчивания этого исторического факта.

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