Поезд Деда Мороза начал новогоднее путешествие по России из Владивостока

Tекст: Вера Басилая

Поезд Деда Мороза начал свое новогоднее путешествие по России из Владивостока, в его маршруте запланированы остановки в 70 городах страны, передает ТАСС.

На перроне у железнодорожного вокзала Владивостока для гостей организовали концертную программу, посвященную этому событию.

«Чудеса случаются, когда мы дарим другим любовь, тепло и заботу. Вот вам мой наказ. Творите добрые дела, мои маленькие волшебники с большим сердцем. Я точно знаю, что вы меня не подведете», – обратился Дед Мороз с напутственной речью в собравшимся.

Инициатива «Поезд Деда Мороза» реализуется совместно правительством Вологодской области и РЖД. Проект стартовал 5 декабря 2021 года, за этот период центральный персонаж российского Нового года посетил десятки городов, чтобы подарить праздничное настроение детям и взрослым.

Напомним, поезд Деда Мороза отправится со стартом 19 ноября, проедет более 20 тыс. км и посетит 70 городов России.

Новый год команда поезда встретит в Иванове, а Рождество – в Петербурге.

