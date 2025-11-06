Поезд Деда Мороза отправится по городам России 19 ноября из Владивостока

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает официальный Telegram-канал РЖД, праздничный поезд начнет свой маршрут в этом году из Владивостока 19 ноября, передает ТАСС. Главный зимний волшебник страны проверит готовность состава в Великом Устюге 9 ноября, после чего отправится на поезде во Владивосток, откуда и начнется большое путешествие по Транссибирской магистрали.

По пути поезд планирует сделать более 70 остановок в российских городах, где для жителей будет организована насыщенная праздничная программа. В состав мероприятий войдут кукольные спектакли и различные развлечения для детей и взрослых.

Билеты на программу и спектакль на первом участке маршрута до Омска начнут продаваться сразу после отправления поезда 9 ноября из Великого Устюга в 15:00 по московскому времени. Одновременно будет опубликован полный маршрут движения.

Поезд Деда Мороза реализуется правительством Вологодской области и РЖД и уже стал доброй традицией новогодних праздников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поезд Деда Мороза прибыл на Киевский вокзал в Москве. Поезд также отправится на Север России. По пути зимний волшебник сделает остановки в Пскове и Петербурге.

В 2023 году Дед Мороз проехал почти 33 тыс. километров и посетил более 120 городов, чтобы подарить праздник детям и взрослым.