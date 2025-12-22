  • Новость часаПутину моментально доложили об убийстве генерала Сарварова
    Нефтяная сделка с Венгрией способна выручить и Сербию, и Россию
    Ветеран «Альфы» указал на украинский почерк в убийстве генерала Генштаба Сарварова
    Политолог объяснил, почему Макрон предал Мерца
    Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем «изделие 177»
    В результате взрыва бомбы в Москве погиб генерал Генштаба Сарваров
    СВР заявила о подготовке к бегству за границу чиновников Украины
    Россия поднялась на второе место среди поставщиков СПГ в Китай
    Макрон объявил о строительстве нового авианосца
    Euroclear похвалил решение ЕС отказаться от изъятия активов России
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему потомки Уленшпигеля не дали украсть российские деньги

    Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.

    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    22 декабря 2025, 13:20 • Новости дня

    Рар: Макрон предал Мерца из-за собственных амбиций в Европе

    Политолог Рар: Макрон злорадствует, видя крах европейского лидерства Мерца

    Рар: Макрон предал Мерца из-за собственных амбиций в Европе
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планы Берлина о построении милитаризованной Европы на базе немецкой армии ранее вызвали тревогу в регионе. Поэтому сейчас французский президент Эммануэль Макрон злорадствует, видя крах идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца стать европейским лидером, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее СМИ сообщили о предательстве Германии Макроном на саммите ЕС в Брюсселе.

    «В поствоенную эпоху создания «новой мягкой империи» – Евросоюза, Франция и Германия представлялись нерушимым тандемом и «осью» новой политической Европы. Французские президенты и немецкие канцлеры с 1947 года не забывали это подчеркивать. Сейчас же Фридрих Мерц вдруг возомнил себя региональным лидером, поставив цель построить милитаризованную Европу на базе немецкой армии», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Немецкие планы встревожили многих соседей Германии, в том числе Францию, которая, в отличие от Берлина, не забывает уроки истории XX века. На этом фоне французский президент Эммануэль Макрон не может не злорадствовать, видя, как мнимое лидерство Мерца в Европе терпит крах. К тому же у Парижа в регионе остаются собственные амбиции», – добавил он.

    Вместе с тем, собеседник не согласился с утверждением, что план репарационного кредита Украине за счет российских средств провалился. «Европа продолжит направлять деньги Киеву, но это будут не замороженные средства России. Основной объем помощи идет из ФРГ. Остальные страны ЕС отказываются платить или готовы к совместным долгам, как, например, Франция. Но посыл в Евросоюзе остается прежний: украинская сторона не должна проиграть», – резюмировал он.

    Ранее стало известно, что за несколько недель до саммита в Брюсселе, на котором обсуждалось возможное изъятие замороженных российских активов, Макрон публично не высказывал возражений против немецкого предложения по активам. Но в частном порядке его команда выразила сомнения в законности сделки и предупредила, что Парижу будет сложно выдать национальную гарантию на случай, если средства придется срочно возвращать Москве.

    Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, который был напрямую проинформирован о ходе переговоров 18 декабря. «Он предал нас, Мерца, и он знает, что ему придется заплатить за это. И он был так слаб, что у него не было другого выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджии Мелони», – приводятся слова источника.

    Оппозиция стала отмечать новую динамику в отношениях Франции и Германии, а также факт отсутствия надежды на крупномасштабную перезагрузку франко-германского механизма, который когда-то обеспечивал одни из крупнейших политических прорывов ЕС.

    «В Брюсселе есть четкое ощущение, что Берлин играет важную роль, а влияния Франции недостаточно», – отметила Джорджина Райт, старший научный сотрудник американского аналитического центра German Marshall Fund of the U.S.

    Муджтаба Рахман, глава европейского подразделения Eurasia Group, указал, что в последние четыре-пять лет в Елисейском дворце действовал тезис о том, что слабость Германии подрывает способность Европы действовать. «Теперь у нас есть канцлер, который разбирается в геополитике и хочет активно вмешиваться в дела Европы. Но именно Париж сейчас не в состоянии выполнить свою часть соглашения», – сказал он.

    Напомним, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по вопросу замороженных российских активов, о чем писала Berliner Zeitung. Журнал Bild также заявил, что он потерял лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    19 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Германия намерена разрешить разведке ФРГ диверсии за рубежом
    Германия намерена разрешить разведке ФРГ диверсии за рубежом
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии подготовило законопроект, который расширяет полномочия федеральной разведывательной службы страны (BND), пишут СМИ.

    Об этом сообщили телеканалы телерадиокомпании WDR, NDR и газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на документ ведомства, передает РИА «Новости».

    По информации телеканала ARD, к которому принадлежат WDR и NDR, Новый пакет мер предусматривает, что BND теперь сможет не только собирать и анализировать информацию, но и действовать оперативно, в том числе проводить диверсии за рубежом и осуществлять кибератаки против военных объектов других стран.

    В частности, как говорится в сообщении, агентам BND могут разрешить совершать за границей определенные уголовно наказуемые действия, если это необходимо для выполнения их задач. Пример из законопроекта – вскрытие автомобиля для изъятия документов или, в особых случаях, вербовка в качестве информаторов лиц с 16 лет.

    Кроме того, немецкие разведчики смогут устанавливать оборудование для отслеживания на вражеские системы вооружений или выводить их из строя, что может затрагивать, например, ракетные комплексы или ядерные центрифуги, которые могут быть предназначены для экспорта в Иран. Новые полномочия также включают право сбивать беспилотники над объектами BND, запрашивать у производителей и автосервисов информацию о транспортных средствах, применять ПО для распознавания лиц и тайно проникать в жилые помещения для установки шпионских программ.

    «В рамках национальной особой ситуации федеральная разведывательная служба вправе осуществлять действия на основе оперативных дополнительных полномочий, если надлежащую полицейскую или военную помощь невозможно получить своевременно либо если мера должна быть проведена на территории иностранного государства», – приводится цитата из законопроекта.

    Выдача подобных полномочий станет возможна только после одобрения новой структуры – национального совета по безопасности и последующего утверждения парламентом, если Германия официально объявит о наступлении особой ситуации в сфере безопасности, связанной с «систематической угрозой».

    В прошлом году Федеральная разведывательная служба Германии (BND) столкнулась с серьезной проблемой нехватки сотрудников.

    21 декабря 2025, 07:58 • Новости дня
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможный диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, подчеркнул, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации.

    «Конечно, если говорить о диалоге, это не должен быть диалог с тем, чтобы пытаться друг другу читать нотации», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Возможный диалог должен строиться на взаимном стремлении понять позиции друг друга, сказал он. По словам Пескова, российский лидер открыт к последовательному и искреннему разъяснению собственных взглядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Песков заявил, что Путин готов к возобновлению диалога с Макроном.

    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    22 декабря 2025, 00:00 • Новости дня
    Макрона назвали предателем Мерца
    Макрона назвали предателем Мерца
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    За несколько недель до саммита в четверг в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон публично не высказывал возражений против немецкого предложения по активам, но в частном порядке его команда выразила сомнения в законности сделки и предупредила, что Франции будет сложно выдать национальную гарантию на случай, если активы придется срочно возвращать Москве.

    «Он предал нас, [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца, и он знает, что ему придется заплатить за это. И он был так слаб, что у него не было другого выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджии Мелони», – приводит Financial Times (FT) комментарий высокопоставленного дипломата ЕС, который был напрямую проинформирован о ходе переговоров 18 декабря.

    Оппозиция стала отмечать новую динамику в отношениях Франции и Германии, а также факт отсутствия надежды на крупномасштабную перезагрузку франко-германского механизма, который когда-то обеспечивал одни из крупнейших политических прорывов ЕС.

    «В Брюсселе есть четкое ощущение, что Берлин играет важную роль, а влияния Франции недостаточно», – отметила Джорджина Райт, старший научный сотрудник американского аналитического центра German Marshall Fund of the U.S.

    Муджтаба Рахман, глава европейского подразделения Eurasia Group, отметил, что в последние четыре-пять лет в Елисейском дворце действовал тезис о том, что слабость Германии подрывает способность Европы действовать.

    «Теперь у нас есть канцлер, который разбирается в геополитике и хочет активно вмешиваться в дела Европы»... Но именно Париж сейчас не в состоянии выполнить свою часть соглашения», – сказал он FT.

    Напомним, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по вопросу замороженных российских активов, о чем писала Berliner Zeitung. Журнал Bild также заявил, что Мерц потерял лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии

    21 декабря 2025, 06:46 • Новости дня
    Berliner Zeitung заявила об изоляции Мерца из-за позиции по российским активам

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по замороженным российским активам, пишет Berliner Zeitung.

    Как отмечает Berliner Zeitung, в последние недели разные участники обсуждения – от Euroclear, где хранятся основные блокированные суммы, до Европейского центрального банка, а также от Вашингтона до Пекина – все чаще высказывали предостережения в адрес Берлина и Европы, передает ТАСС.

    В тексте говорится, что канцлер до последнего пытался нахваливать преимущества фактической экспроприации российских средств, при этом недооценивая риски такого шага. «Даже когда российский Центробанк подал жалобу против Euroclear, а рейтинговое агентство Fitch выпустило предостережение о [возможном снижении рейтинга] Euroclear, Мерц продолжал придерживаться своего курса», – пишет издание.

    Кроме того, отмечается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ранее поддерживавшая Мерца, начала дистанцироваться от него по мере того, как изоляция канцлера становилась очевидной. По мнению автора публикации, Мерц оказался в проигрыше, сделав ставку на экспроприацию российских активов, и в результате потерпел явное политическое поражение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию.

    20 декабря 2025, 15:02 • Новости дня
    Bild: Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины
    Bild: Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основная часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро ляжет на Германию, крупнейшего донора бюджета Евросоюза, сообщает газета Bild.

    Источники в правительстве ФРГ сообщили Bild, что Германия возьмет на себя основную долю расходов, связанных с обеспечением кредита ЕС для Украины, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что Еврокомиссия планирует занять 90 млрд евро на рынках капитала под гарантии сообщества. Кредит будет обеспечен с использованием «запаса прочности» бюджета ЕС – средств, которые государства уже пообещали Евросоюзу, но пока не выплачены.

    Источник Bild уточнил, что Германия, вероятно, также возьмет на себя львиную долю расходов по кредиту для Украины. Формально национальные бюджеты сразу не пострадают, однако в любой момент ЕС может потребовать эти средства для покрытия обязательств и выплаты процентов.

    По данным Bild, Венгрия, Чехия и Словакия добились того, чтобы их взносы не использовались для финансирования кредита Украине. Поэтому основная нагрузка ляжет на крупнейшие экономики, где лидерство по объему взноса удерживает Германия с 27 миллиардами евро в 2024 году.

    Ранее страны Евросоюза не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов для «репарационного кредита» киевскому режиму.

    Евросоюз решил выделить 90 млрд евро Киеву за счет займов под гарантии собственного бюджета.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    21 декабря 2025, 05:19 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина вести диалог с Макроном
    Песков заявил о готовности Путина вести диалог с Макроном
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя заявление Макрона о готовности побеседовать с Путиным, заявил: «Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном».

    По словам Пескова, если имеется обоюдная политическая воля для переговоров, то такие намерения заслуживают исключительно положительной оценки, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России.

    Путин выразил уверенность в возможности налаживания конструктивного диалога с Европой, однако отметил, что с сегодняшними политическими элитами этого трудно ожидать.

    22 декабря 2025, 09:50 • Новости дня
    Макрон объявил о строительстве нового авианосца

    Макрон анонсировал строительство современного авианосца к 2038 году

    Макрон объявил о строительстве нового авианосца
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Эммануэль Макрон анонсировал строительство современного авианосца для замены устаревающего корабля «Шарль де Голль» (Charles de Gaulle) с вводом в строй в 2038 году, сообщает Reuters.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о запуске программы строительства нового крупного авианосца, передает Reuters.

    Проект PANG, призванный заменить Charles de Gaulle, оценивается примерно в 10,25 млрд евро, а его ввод в эксплуатацию запланирован на 2038 год. Макрон отметил, что решение о запуске программы принято на этой неделе, и подчеркнул важность проекта для военной и промышленной мощи страны, а также для поддержки малого и среднего бизнеса.

    Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен на X подтвердила, что новый авианосец должен заменить Charles de Gaulle, который находится на службе с 2001 года после 15 лет проектирования и строительства. Работы по ядерной энергоустановке для корабля стартовали в прошлом году, а окончательный контракт будет заключен по бюджету 2025 года.

    Постройка нового авианосца рассматривается как ключевой элемент ядерного сдерживания и роста оборонного потенциала Европы, особенно на фоне спецоперации на Украине и колебаний США по вопросам европейской безопасности. Власти Франции отметили, что авианосец станет крупнейшим боевым кораблем, построенным в Европе. Некоторые депутаты предлагали отложить строительство из-за дефицита бюджета, однако решение о запуске уже принято.

    Франция вместе с Британией, Италией и Испанией остается одной из немногих европейских стран с действующими авианосцами, однако ее возможности уступают флотам США и Китая.

    Военные Франции сообщили, что для нового авианосца закупят американские электромагнитные катапульты, поскольку собственное производство оказалось слишком дорогим и затяжным.

    Ранее Франция заявила о способности создать истребитель нового поколения самостоятельно.

    19 декабря 2025, 17:50 • Новости дня
    Грузия назвала призыв Макрона возобновить контакты с Путиным отражением кризиса в Европе
    Грузия назвала призыв Макрона возобновить контакты с Путиным отражением кризиса в Европе
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили назвал «отражением кризиса в Европе» призыв французского лидера Эммануэля Макрона к контактам с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «очевиден огромный кризис» в Европе, поэтому такой призыв был «необратимым». «У них нет иного выхода, ищут пути для выхода из ситуации и завершения войны на Украине», – сказал президент Грузии.

    Кавелашвили считает, что евробюрократия начинает осознавать последствия дальнейшей эскалации конфликта. Президент Грузии отметил, что сейчас все больше стран «хотят выбрать мирную позицию, которой придерживается Грузия».

    В этой связи он напомнил, что Россия и Украина были в свое время близки к договоренностям, которым помешала позиция тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона.

    Напомним, Макрон заявил, что европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным.

    19 декабря 2025, 23:58 • Новости дня
    Кабмин разрешил Минобороны прекратить военные соглашения со странами Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство России официально позволило Минобороны прекратить ряд соглашений с европейскими странами, включая Германию и Польшу, следует из соответствующего документа.

    Правительство разрешило Министерству обороны России прекратить действия международных договоров, заключенных с министерствами обороны стран Запада. В их числе соглашения с Германией, Польшей и Норвегией, заключенные в Москве в 1993 и 1995 годах, передает ТАСС.

    Прекращаются соглашения о двустороннем сотрудничестве с Болгарией, Румынией, Данией, Великобританией и Северной Ирландией, Нидерландами, Хорватией, Бельгией и Чехией, подписанные в разные годы с 1992 по 2002 год.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Ежемесячный индекс иллюстрирует динамику отношений тех или иных правительств из списка недружественных стран к России. Сменился лидер рейтинга. Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию.

    21 декабря 2025, 11:11 • Новости дня
    Захарова заявила о спасении Нового года простыми немцами из-за провала ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне экономических трудностей в странах Евросоюза жители и предприниматели вынуждены самостоятельно собирать средства на праздничную иллюминацию для новогодних мероприятий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Из-за неудачной экономической политики ЕС новогодние и рождественские праздники в Европе спасают простые граждане и бизнес. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что именно они вынуждены собирать средства на праздничную подсветку в крупных городах, в том числе в Берлине.

    «Тем временем в ЕС, в том числе в ее экономическом сердце, в Германии, на фоне провала властей спасать Новый год и Рождество приходится... бизнесу и простым немцам», – отметила Захарова.

    Дипломат объяснила сложившуюся ситуацию ростом цен на электричество и газ, вызванным отказом европейцев от российских энергоносителей. Она подчеркнула, что политические решения Брюсселя и ведущих столиц Европы вынудили местные власти серьезно экономить, что привело к отмене масштабных праздничных мероприятий и традиционной иллюминации.

    Захарова сообщила, что под угрозой оказалось проведение традиционного новогоднего праздника у Бранденбургских ворот, куда обычно приезжали люди со всей Европы. По ее словам, власти Берлина летом прямо заявили, что денег на привычное празднование нет, а потому оно пройдет максимально скромно.

    Кроме того, впервые за десятилетия было решено полностью отказаться от рождественской иллюминации на бульваре Курфюрстендамм, одной из главных улиц Берлина. Несмотря на это, простые берлинцы и представители бизнеса собрались и профинансировали новую иллюминацию, а пенсионеры внесли деньги даже на лампочки.

    В заключение Захарова выразила надежду, что «даже этих усилий хватит, чтобы праздник состоялся», и пожелала Европе пересмотреть свою политику, чтобы не «уничтожать самих себя».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти нескольких крупных городов Германии сократили или полностью отказались от уличной рождественской иллюминации из-за ограниченного бюджета.

    21 декабря 2025, 16:34 • Новости дня
    Bild: Мерц потерял лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России

    Tекст: Ольга Иванова

    После сразу трех политических неудач, включая провал с планом по замороженным российским активам на саммите ЕС, позиции канцлера Германии Фридриха Мерца в Европе оказались под угрозой, пишет газета Bild.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на этой неделе потерпел сразу три серьезных неудачи, что может помешать его лидерским амбициям в Европе, передает ТАСС со ссылкой на издание Bild. Газета отмечает, что на саммите Евросоюза ему не удалось провести свой план по экспроприации замороженных российских активов, а также добиться подписания торгового соглашения со странами Южной Америки.

    Дополнительный удар по позиции Мерца нанесло его поражение на внутренней политической арене. Поддерживаемый им кандидат Гюнтер Крингс проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр на выборах главы Фонда Конрада Аденауэра, причем она считается оппонентом Мерца и представителем другого крыла ХДС.

    Главный редактор Bild Роберт Шнайдер констатировал, что теперь канцлер «может позабыть о претензии на свое лидерство в Европе», а Италия, по словам премьер-министра Джорджи Мелони, после саммита высказала именно то, о чем думали многие. Автор статьи подчеркнул, что Германия, которая ранее выступала против общеевропейских займов, теперь рискует заплатить высокую цену, ведь кредит для Киева будет выделен именно за счет этих заимствований.

    Руководитель социологического института INSA Херман Бинкерт в интервью Bild считает, что Мерц уходит на рождественскую паузу даже слабее, чем был летом, и ему необходимо пересмотреть свою стратегию, если он рассчитывает на успех в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по вопросу замороженных российских активов.

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию.

    19 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    Handelsblatt: Саммит ЕС подорвал авторитет Мерца в Европе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Саммит Евросоюза стал серьезным испытанием для позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщили СМИ.

    Как пишет Handelsblatt, Мерц накануне встречи активно выступал за изъятие замороженных российских активов в пользу Киева и скорейшее заключение торговой сделки с государствами объединения МЕРКОСУР. Однако лидерам ЕС не удалось достичь договоренностей по этим двум вопросам.

    Вместо экспроприации российских активов было принято решение предоставить очередную помощь Украине через коллективные долговые заимствования ЕС, тогда как вопрос соглашения с МЕРКОСУР перенесен на январь. Еще до саммита Мерц предупреждал, что отсутствие сделки приведет к ее «гибели», а отсутствие консенсуса по активам России – к «концу Европы».

    По итогам саммита, по мнению издания, несмотря на общую положительную подачу результатов, Мерц потерял часть авторитета. В публикации прямо говорится: «Тем не менее авторитету Мерца после саммита нанесен ущерб. Его ультиматумы были, очевидно, проигнорированы. А по финансированию Украины остается много открытых вопросов».

    По оценке журналистов, доступ к замороженным российским активам по-прежнему затруднен, и консенсус по возврату кредитов остается неясным. Решение этого вопроса лидеры ЕС вновь отложили на неопределенный срок.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что финансовый пакет поддержки Киева объемом 90 млрд евро будет предоставлен в виде беспроцентного займа, при этом деньги станут доступны не позднее второй половины января.

    На встрече ЕС на высшем уровне участники не смогли согласовать экспроприацию этих активов под видом «репарационного кредита» Киеву.

    Евросоюз договорился о помощи Украине в размере 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета, освободив от обязательств Венгрию, Чехию и Словакию.

    19 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин пообещал изучить дело французского журналиста Винатье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что впервые слышит о деле осужденного в Москве французского журналиста Лорана Винатье.

    Представитель французского телеканала TF-1 в ходе прямой линии и пресс-конференции российского лидера, которую транслирует «Россия 24», спросил, может ли семья Винатье надеяться на его обмен или помилование.

    По словам Путина, он не располагает сведениями об этой ситуации и пообещал разобраться, о чем идет речь.

    «Я об этом случае ничего не знаю, в первый раз слышу, но я вам обещаю, что обязательно узнаю, что это такое», – сказал российский лидер.

    Напомним, Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что Лоран Винатье незаконно собирал военные сведения в ходе бесед с экспертами и госслужащими.

    В октябре Винатье получил три года колонии в Москве.

    19 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Сотрудника Елисейского дворца заподозрили в продаже фарфора из резиденции

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудник протокольной службы, отвечавший за сервировку столов на официальных приемах в Елисейском дворце, стал фигурантом дела о хищении около 100 уникальных фарфоровых изделий, среди которых были предметы производства знаменитой Севрской мануфактуры, сообщает телеканал TF1.

    Сотрудник протокольной службы Елисейского дворца подозревается в хищении и продаже элитной фарфоровой посуды из резиденции президента Франции, передает РИА «Новости». Речь идет примерно о 100 предметах – тарелках и чашках, которые использовались на официальных приемах.

    По данным телеканала, ущерб от каждой кражи оценивается в сумму от двух до 50 тыс. евро, в зависимости от уникальности и возраста изделия. Значительная часть похищенного представляла историческую ценность, ведь многие предметы были изготовлены на знаменитой Севрской фарфоровой мануфактуре и считались национальным достоянием Франции.

    Телеканал отмечает, что сотрудник установил контакт с неизвестным коллекционером через социальные сети, сначала предлагая ему менее ценные экземпляры, а затем – настоящие уникаты. Позже он же начал сотрудничать с другим коллекционером и выставлять посуду на одном из интернет-сервисов для продажи одежды.

    В результате расследования правоохранители задержали подозреваемого, а также двух коллекционеров, с которыми он сотрудничал. Судебное разбирательство по этому делу назначено на февраль 2026 года.

    Ранее Le Parisien заявила о связи ограбления Лувра с иностранным заказчиком.

    Парижская прокуратура уточнила, что задержанные по делу о похищении ювелирных украшений из Лувра ранее были осуждены за кражи.

    22 декабря 2025, 13:00 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Макрон предал Мерца

    Политолог Ткаченко: Макрон предал Мерца, потому что понял исход конфликта с Россией

    Политолог объяснил, почему Макрон предал Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ближайшее время Берлин предпримет в отношении Парижа ряд мер дипломатической изоляции на фоне скандала в Брюсселе и провала плана по изъятию российских активов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее СМИ сообщили о «предательстве» Германии президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    «В последние годы в своем противостоянии с Россией Европа во многом опиралась на альянс Франции и Германии – крупнейшие региональные экономики после Брексита. Они руководствовались тезисом, что Москва является угрозой для стабильного экономического развития и военной безопасности европейских членов НАТО», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Таким образом, при нынешнем канцлере ФРГ Фридрихе Мерце, и при предыдущем – Олафе Шольце, президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывал на то, что Берлин будет их партнером. Ответные надежды были и у немецкой стороны», – напомнил собеседник.

    «Но сейчас Мерц совершил большую тактическую ошибку, решив, что Европе лучше продолжать конфликт, чем искать из него выход. К тому же, Германия неверно оценила возможности своего влияния на другие страны ЕС в условиях, когда исход СВО, в общем, предрешен. Немецкая сторона полагает, что может еще долго вести противостояние, а другие государства так не считают», – отметил он.

    «Очевидно, Италия, ранее не поддержавшая изъятие российских активов, а теперь и Франция исходят из того, что конфликт с Россией проигран. Поэтому, по их мнению, вовремя «предать» – не предать, а предвидеть. Макрон исходит именно из таких соображений», – детализировал аналитик.

    Впрочем, по его мнению, противоречия пока не приведут к серьезному продолжительному кризису в отношениях Берлина и Парижа. «Я думаю, скандал совместными усилиями будет купирован. Франко-германское партнерство создавалось слишком долго, чтобы рухнуть из-за одного предательства», – указал он.

    «Между тем, в ближайшее время Берлин, скорее всего, предпримет в отношении Парижа ряд мер дипломатической изоляции и отменит несколько планировавшихся визитов. Давление будет оказываться лично на Макрона. Возможно, ФРГ попытается поддержать его политических оппонентов и «достать из сундука» прежние промахи. Однако за определенные рамки этот скандал не выйдет», – спрогнозировал Ткаченко.

    «Настоящая же проблема более глобальна. Европейская интеграция с 50-х годов прошлого века основывалась на тандеме Парижа и Берлина. Франция была ядерной державой, постоянным членом Совбеза ООН, а Германия – экономическим локомотивом Европы и всего мира. Она спонсировала почти все проекты евроинтеграции», – напомнил спикер.

    «Сейчас же эти две опоры европейской конструкции зашатались. Военная мощь Франции под большим вопросом, ее никто не воспринимает как сверхдержаву. Французские ядерные силы малочисленны и несовершенны. А масштабы проблем в германской экономике вообще не поддаются описанию. Евроинтеграция оказалась в сильнейшем кризисе с середины прошлого века», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что за несколько недель до саммита в Брюсселе, на котором обсуждалось возможное изъятие замороженных российских активов, Макрон публично не высказывал возражений против немецкого предложения по активам. Но в частном порядке его команда выразила сомнения в законности сделки и предупредила, что Парижу будет сложно выдать национальную гарантию на случай, если средства придется срочно возвращать Москве.

    Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, который был напрямую проинформирован о ходе переговоров 18 декабря. «Он предал нас, Мерца, и он знает, что ему придется заплатить за это. И он был так слаб, что у него не было другого выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджии Мелони», – приводятся слова источника.

    Оппозиция стала отмечать новую динамику в отношениях Франции и Германии, а также факт отсутствия надежды на крупномасштабную перезагрузку франко-германского механизма, который когда-то обеспечивал одни из крупнейших политических прорывов ЕС.

    «В Брюсселе есть четкое ощущение, что Берлин играет важную роль, а влияния Франции недостаточно», – отметила Джорджина Райт, старший научный сотрудник американского аналитического центра German Marshall Fund of the U.S.

    Муджтаба Рахман, глава европейского подразделения Eurasia Group, указал, что в последние четыре-пять лет в Елисейском дворце действовал тезис о том, что слабость Германии подрывает способность Европы действовать. «Теперь у нас есть канцлер, который разбирается в геополитике и хочет активно вмешиваться в дела Европы. Но именно Париж сейчас не в состоянии выполнить свою часть соглашения», – сказал он.

    Напомним, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по вопросу замороженных российских активов, о чем писала Berliner Zeitung. Журнал Bild также заявил, что он потерял лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    Politico: Гарантии безопасности Украины определит Путин
    Командующий ВМФ Британии заявил об угрозе подводных атак России
    Кремль отреагировал на отказ Алиева приехать в Петербург на саммит СНГ
    В Тбилиси оскорбились игнорированием ЕС коррупции на Украине и в Молдавии
    Сухогрузу «Адлер» разрешили покинуть воды Швеции
    В Подмосковье на прогулке по озеру погиб бизнесмен Аверин
    В РАН сообщили о включении «схемы Долиной» в словарь неологизмов

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Нефтяная сделка с Венгрией способна выручить и Сербию, и Россию

    Весь 2025 год Сербия подвергалась тяжелейшему давлению Запада по поводу российской доли в нефтяной компании NIS – что затрагивает и российские энергетические интересы, и угрожает энергоснабжению Сербии. В итоге, похоже, был найден выход, который мог бы устроить и Москву, и Белград. О чем идет речь и почему этот компромисс может иметь крупные геополитические последствия для всей Восточной Европы? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как выбрать фейерверк и салют на Новый год: виды, правила запуска, штрафы и безопасность

      В преддверии Нового года ассортимент пиротехники на прилавках разрастается до невероятных масштабов, и легко растеряться в этом искрящемся изобилии. Покупка салюта – это не только поиск самого красивого шоу, но и серьезный вопрос безопасности. Чаще всего ошибки случаются из-за стремления купить «самый мощный» снаряд без учета места запуска и из-за пренебрежения проверкой сертификатов. Так какой фейерверк выбрать, чтобы новогодняя ночь обошлась без происшествий и штрафов?

    • Расчет пенсии по старости в 2025–2026 годах: индивидуальный пенсионный коэффициент и формула начисления

      Размер пенсии гражданина России зависит не только от трудового стажа, но и от целой группы других параметров. Что такое и как формируется индивидуальный пенсионный коэффициент, по какой формуле рассчитывается страховая пенсия и какими способами можно увеличить размен пенсионных прав?

    • Минимальный размер оплаты труда в 2026 году: изменения, на что повлияет

      Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) имеет прямое отношение к размерам зарплат миллионов россиян, прежде всего бюджетников. Какую величину составляет МРОТ в 2026 году, как он связан с прожиточным минимумом и что делать, если заработная оплата оказывается ниже МРОТ?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

