Запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости

Tекст: Алёна Задорожная

Ведомство по охране конституции Германии признало «Альтернативу для Германии» (АдГ) правоэкстремистской на всей территории страны. Это первый случай в современной истории ФРГ, когда партия с общенациональным представительством в парламенте была официально признана экстремистской.

Спецслужба также заявила о наличии неопровержимых доказательствах того, что фракция работает против демократической системы государства. В отчете на тысячу страниц упоминаются нарушения основных конституционных принципов, таких как человеческое достоинство и верховенство закона.

Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков «серьезным ударом по немецкой демократии». По их мнению, решение призвано нанести ущерб АдГ перед возможной сменой правительства. Между тем, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в Х (ранее Twitter, заблокирован в России) написал: «Сильное заявление, чтобы использовать его против парламентской партии». По его мнению, «ХДС/ХСС, СДПГ и другие обычные германские партии признают экстремистами тех, у кого выше рейтинг».

На произошедшее остро отреагировали и в США. Так, госсекретарь Марко Рубио счел решение по АдГ примером «замаскированной тирании»: «По-настоящему экстремистской является не популярная партия AдГ, занявшая второе место на недавних выборах, а смертоносная политика открытых границ иммиграции, против которой выступает AдГ».

В МИД Германии с ним не согласились и возразили: «Это демократия». В министерстве уверяют: решение было принято по результатам «досконального и независимого расследования», которое проводилось для «защиты конституции и главенства закона».

«АдГ – самая популярная партия в Германии и, безусловно, самая представительная партия Восточной Германии, которую бюрократы пытаются уничтожить», – парировал вице-президент США Джей Ди Вэнс в X. По его мнению, разрушенную в прошлом Берлинскую стену вновь возводит не СССР или Россия, а немецкий истеблишмент.

Напомним, федеральное ведомство по охране конституции подчиняется МВД Германии и по сути своей является контрразведкой. В 2023 году спецслужба присвоила статус экстремистских отделениям АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт, что дало властям право использовать дополнительные меры наблюдения и контроля за партийцами.

Для полного запрета партии потребуется одобрение Высшего конституционного суда ФРГ и поддержка национального правительства или парламента. При этом до сих пор на федеральном уровне АдГ лишь подозревалась в экстремизме.

В июне прошлого года Институт прав человека страны опубликовал доклад, в котором заявлялось, что условия для запрета «Альтернативы» уже выполнены. Представители самой партии обвинили власти страны в преследовании и попытках подавления инакомыслия. По мнению экспертов, давление на АдГ будет лишь усиливаться и США неспроста вступились за партию.

«Принятое решение упростит ряд процедур, направленных на официальный запрет партии на территории ФРГ»,

– говорит Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. «Несмотря на то, что решение контрразведки не несет в себе запретительного статуса, оно облегчает разные проверочные мероприятия со стороны правоохранительных органов Германии», – продолжает он. Новый статус АдГ дает возможность политическим оппонентам использовать его в качестве аргументов в пользу запрета партии: «Это еще один шаг в сторону увеличения давления на немецкую оппозицию».

На этом фоне уходящий канцлер Олаф Шольц предостерег от поспешного запрета партии, несмотря на новую классификацию. Впрочем, это не означает, что он вступился за оппонентов. «Шольц может позволить себе большую гибкость в высказываниях, чем прежде, – пояснил эксперт. – Его позиция определяется не симпатиями к «Альтернативе», а национальными соображениями».

Ведь сам по себе запрет АдГ «не отменит ее сторонников и активистов»: «Они никуда не денутся, но вокруг них в результате начнут объединяться избиратели, в глазах которых оппозиция будет несправедливо страдающей за свои политические идеалы. Шольц понимает эти последствия и призывает действовать осмотрительно». «По всему миру либеральные силы находятся в обороне, в то время как правые на подъемы. Например, в Америке они и вовсе пришли к власти.

Что касается Германии, она пока является оплотом либерализма. Поэтому местные элиты всеми силами пытаются приостановить рост правой «Альтернативы»,

– добавляет германский политолог Александр Рар. «Так как сделать этого не получается, власти прибегают к репрессиям против оппозиционных сил и недемократическим методам. Для этого используются подчиненные им силовые структуры – разведка и юстиция. Цель правящих элит в том, чтобы когда-то запретить АдГ и выбросить опасного соперника, рейтинг которого зашкаливает выше остальных партий, из политического поля», – считает аналитик.

«В то же время администрация Дональда Трампа видит в «Альтернативе» своего союзника и бросается на помощь. Пошла серьезная, небывалая перепалка между МИД Германии и США. На глазах рушатся долголетние трансатлантические отношения», – замечает спикер.

На этом фоне Германия попытается сплотить Францию и Англию, ведь и там властям «в борьбе за власть приходиться тоже прибегать к репрессиям против конкурентов». «Под надуманными лозунгами борьбы с фашизмом и правым экстремизмом идет скручивание демократии.

Общества в западных странах расколоты, все либеральные СМИ ратуют за запреты, Европа меняется до неузнаваемости»,

– говорит эксперт. По его мнению, «радикализация общества» будет лишь усиливаться: это может привести к расколу Германии линии бывших ГДР и ФРГ, причем «западным немцам сажают в головы мысль о том, что Германия может оказаться на пороге 1933 года, когда в следствии экономического кризиса к власти пришел Гитлер».

«Однако на деле власти лишь загоняют себя все дальше в опасный угол: внешне они готовы воевать с Россией, бороться с США, Китаем, а также с Орбаном, Фицо, Вучичем и другими «реакционерами» внутри Евросоюза. Но хватит ли на это сил? Думаю, современные свободолюбивые немцы и другие европейцы не дадут себя встроить в новый авторитаризм. На заре – драматические перемены», – заключил политолог.