Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.8 комментариев
МИД Германии ответил на обвинения со стороны Рубио из-за АдГ
МИД Германии назвал «демократией» признание АдГ экстремистской организаций
МИД Германии прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио, который раскритиковал придание статуса правоэкстремистской организации партии «Альтернатива для Германии».
«Это демократия», – заявил МИД Германии в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Как заявило министерство, решение было принято по результатам «досконального и независимого расследования». Подчеркивается, что расследование проводилось для «защиты конституции и главенства закона», передает ТАСС.
Отмечается, что «последнее слово за независимыми судами». МИД заявил, что Германия «извлекла урок» из собственной истории. «Необходимо остановить правый экстремизм», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций. Рубио заявил, что такие действия являются примером скрытой тирании, а американский бизнесмен Илон Маск подчеркнул, что потенциальный запрет «Альтернативы для Германии» станет атакой на демократию.