МИД Германии назвал «демократией» признание АдГ экстремистской организаций

Tекст: Антон Антонов

«Это демократия», – заявил МИД Германии в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Как заявило министерство, решение было принято по результатам «досконального и независимого расследования». Подчеркивается, что расследование проводилось для «защиты конституции и главенства закона», передает ТАСС.

Отмечается, что «последнее слово за независимыми судами». МИД заявил, что Германия «извлекла урок» из собственной истории. «Необходимо остановить правый экстремизм», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций. Рубио заявил, что такие действия являются примером скрытой тирании, а американский бизнесмен Илон Маск подчеркнул, что потенциальный запрет «Альтернативы для Германии» станет атакой на демократию.