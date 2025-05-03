Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.8 комментариев
Вэнс обвинил немецкий истеблишмент в «восстановлении» Берлинской стены
В Германии политический истеблишмент, пытаясь уничтожить партию «Альтернатива для Германии», восстановили Берлинскую стену, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«АдГ – самая популярная партия в Германии и, безусловно, самая представительная партия Восточной Германии», – заявил Вэнс в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Он отметил, что «бюрократы пытаются ее уничтожить». Вэнс заявил, что разрушенную в прошлом Западом Берлинскую стену вновь возводит не СССР или Россия, а немецкий истеблишмент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио назвал тиранией признание партии «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской организацией. Американский бизнесмен Илон Маск счел потенциальный запрет «Альтернативы для Германии» атакой на демократию.