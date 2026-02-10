В Госдуме подвели итоги года нацпроекта «Молодежь и дети»

Tекст: Валерия Городецкая

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что по итогам первого года доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, достигла 83%, а участие в программах профессионального и личностного развития составило 58,38% при плановых 38,2%, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вовлеченность в добровольческую и общественную деятельность оказалась выше ожидаемой и составила 35,79%. Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой и патриотичной личности составил 79,84% при плановых 75%.

«По нацпроекту «Молодежь и дети» мы достигли плановых показателей, а по ряду направлений перевыполнили их. Сегодня более 21 миллиона человек вовлечены в добровольческую деятельность, а более 9 миллионов зарегистрированы на платформе Добро.рф. Для нас важно не количество мероприятий, а реальные изменения в жизни молодых людей – развитие их навыков, повышение социальной ответственности. В 2026 году мы сосредоточимся на выстраивании устойчивой системы молодежной политики с едиными подходами, понятными целями, развитием кадров и инфраструктуры и сопровождением молодежи на всех ее этапах», – сказал Гуров.

В числе приоритетов названы создание единой среды воспитания, развитие инфраструктуры, цифровые решения и международное молодежное сотрудничество. Уже в этом году в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи.

Председатель Комитета Артем Метелев подчеркнул, что за прошлый год принято 27 федеральных законов в сфере молодежной политики. Он сообщил, что молодежное инициативное бюджетирование закреплено во всех регионах, а в этом году оно будет расширено на университеты и школы, увеличится объем выделяемых средств и число поддержанных проектов.

По итогам заседания Комитет обозначил приоритеты на 2026 год: развитие наставничества, молодежной занятости, профилактика деструктивного поведения и развитие досуговых программ для детей и молодежи.