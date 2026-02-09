У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.3 комментария
В Госдуме заявили о новом пакете мер против мошенников
Думский комитет по информполитике рекомендовал российскому парламенту принять законопроект, вводящий обязанность банков выявлять вредоносный код и ограничивающий количество карт у граждан.
Документ направлен на пресечение действий лиц, помогающих злоумышленникам выводить украденные деньги, передает РИА «Новости».
Законопроект предлагает обязать банки защищать свои приложения и сайты от вредоносных программ, а также отслеживать подобные угрозы. Кроме того, планируется ограничить количество банковских карт, которые может оформить на себя один человек.
Инициатива предусматривает обязательную маркировку международных звонков и внесудебную блокировку фишинговых ресурсов.
Также предлагается изменить правила авторизации на портале «Госуслуги» и усилить взаимодействие операторов связи с финансовыми организациями.
Ранее в Госдуме сообщали, что в первом квартале 2026 года могут принять новые законопроекты для борьбы с так называемой «схемой Долиной».