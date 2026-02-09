В Госдуме заявили о новом пакете мер против мошенников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Документ направлен на пресечение действий лиц, помогающих злоумышленникам выводить украденные деньги, передает РИА «Новости».

Законопроект предлагает обязать банки защищать свои приложения и сайты от вредоносных программ, а также отслеживать подобные угрозы. Кроме того, планируется ограничить количество банковских карт, которые может оформить на себя один человек.

Инициатива предусматривает обязательную маркировку международных звонков и внесудебную блокировку фишинговых ресурсов.

Также предлагается изменить правила авторизации на портале «Госуслуги» и усилить взаимодействие операторов связи с финансовыми организациями.

Ранее в Госдуме сообщали, что в первом квартале 2026 года могут принять новые законопроекты для борьбы с так называемой «схемой Долиной».