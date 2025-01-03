Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Поезд Деда Мороза прибыл на Киевский вокзал в Москве
В столицу прибыл поезд Деда Мороза, путешествующий по России, оттуда он отправится на Север России, по пути зимний волшебник остановится в Пскове и Петербурге.
Поезд Деда Мороза, который путешествует по российским городам с 19 ноября, прибыл в Москву на Киевский вокзал, передает ТАСС.
Он отправится на Русский Север и посетит Псков, Великий Новгород и Петербург. В Великий Устюг он вернется 11 января.
Поезд предлагает разнообразные мероприятия на остановках, включая праздничные программы, экскурсии в кабину паровоза, дегустацию блюд северной кухни и возможность отправить послание Деду Морозу. Для обладателей билетов предусмотрены специальные активности в поезде.
В 2023 году Дед Мороз проехал почти 33 тыс. километров и посетил более 120 городов, чтобы подарить праздник детям и взрослым.