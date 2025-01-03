Поезд Деда Мороза прибыл на Киевский вокзал в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Поезд Деда Мороза, который путешествует по российским городам с 19 ноября, прибыл в Москву на Киевский вокзал, передает ТАСС.

Он отправится на Русский Север и посетит Псков, Великий Новгород и Петербург. В Великий Устюг он вернется 11 января.

Поезд предлагает разнообразные мероприятия на остановках, включая праздничные программы, экскурсии в кабину паровоза, дегустацию блюд северной кухни и возможность отправить послание Деду Морозу. Для обладателей билетов предусмотрены специальные активности в поезде.

В 2023 году Дед Мороз проехал почти 33 тыс. километров и посетил более 120 городов, чтобы подарить праздник детям и взрослым.