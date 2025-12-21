  • Новость часаУшаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех 4,5 часов.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    21 декабря 2025, 12:30 • Новости дня

    Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика после взрыва в Химках

    Омбудсмен Мишонова сообщила о стабильном состоянии мальчика после взрыва в Химках

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Медики продолжают терапию для мальчика, пострадавшего при взрыве в Химках, его состояние оценивается как стабильное, ребенок все еще находится в реанимации, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

    Состояние мальчика, пострадавшего при взрыве в Химках, оценивается как стабильное, ребенок остается в реанимационном отделении. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

    «По сообщениям врачей из нашего Красногорского медицинского центра Рошаля, состояние пострадавшего мальчика стабильное. Проводится вся необходимая терапия. Ребенок пока находится в реанимации. Будем надеяться на то, что парень сильный и скоро пойдет на поправку», – прокомментировала Мишонова.

    Она также обратилась к родителям, попросив их быть внимательнее к своим детям, поддерживать с ними связь и интересоваться, как и с кем те проводят свободное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Химках произошел взрыв неизвестного устройства, в результате которого погиб подросток. Следствие установило, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

    Другому мальчику, пострадавшему при взрыве, провели операцию, его состояние оценивается как стабильное.

    18 декабря 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

    Президент исполнил мечту мальчика – примерить на себя роль инспектора ДПС, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Для этого Тимур вместе с мамой приехал в Москву. В рамках акции ему удалось не только побывать в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, но и посетить Музей Госавтоинспекции. Помимо этого, мальчик прокатился по улицам столицы на патрульном автомобиле, наблюдая за работой настоящих сотрудников ДПС.

    «Служба» Тимура началась с экскурсии по Москве, которую для него провел майор Павел Медников. Сопровождая Тимура с мамой, офицер рассказал ему о работе полиции и расспросил о детских увлечениях.

    Тимур признался, что любит ДПС и восхищается смелостью и добротой сотрудников. «Я знаю, кто вам сказал это сделать. Это Путин. Нет. Владимир Владимирович», – отметил мальчик во время поездки, передают «Известия».

    Ранее Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    19 декабря 2025, 01:25 • Новости дня
    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После полуночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении пятимесячного мальчика в Белгороде из-за атаки дрона ВСУ, о чем официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась, оценивая выбор целей киевским режимом.

    «Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ, то есть тем, что составляет традиционные ценности», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в ночь на пятницу в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила, что киевские власти используют тему детей для получения денег и замалчивают случаи их исчезновения на Западе. Представитель МИД России обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей и выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов.


    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    20 декабря 2025, 20:54 • Новости дня
    Подросток погиб при взрыве неизвестного устройства в Химках

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва неизвестного устройства в микрорайоне Сходня в Химках погиб подросток, еще один подросток и женщина получили ранения, сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

    Информация о взрыве и его последствиях поступила от подмосковного уполномоченного по правам ребенка и оперативных служб, передает ТАСС.

    В результате происшествия погиб один несовершеннолетний, еще один подросток и женщина получили ранения.

    На месте инцидента пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли к месту взрыва для установления всех обстоятельств случившегося.

    В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что пока подробности по поводу произошедшего не раскрываются.

    Напомним, вечером 11 ноября в Красногорске у десятилетнего мальчика в руках взорвалось замаскированное самодельное взрывное устройство. Ребенок лишился четырех пальцев в результате происшествия.

    20 декабря 2025, 21:28 • Новости дня
    Названа причина взрыва в подмосковных Химках

    МВД: Причиной взрыва в Химках стало неосторожное обращение с бытовым предметом

    Tекст: Вера Басилая

    Причиной взрыва в Химках стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения, погиб подросток, два человека госпитализированы, место происшествия оцеплено.

    В МВД сообщили, что причиной взрыва в Химках стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения, передает ТАСС.

    Глава городского округа Химки Елена Землякова сообщила, что 18:09 оператору системы 112 поступило сообщение о происшествии в Банном переулке у дома номер один. По ее словам, на данный момент на месте работают оперативные службы, территория оцеплена.

    По информации министерства здравоохранения Московской области, в результате происшествия пострадали три человека. Уточняется, что один подросток погиб до приезда скорой помощи. Два других пострадавших были доставлены в медицинские учреждения региона, состояние одного оценивается как тяжелое, второго – как средней степени тяжести. Врачи продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

    Все обстоятельства произошедшего устанавливают следственные органы.

    Ранее в микрорайоне Сходня в Химках произошел взрыв неизвестного предмета. В результате погиб один подросток.

    Еще один подросток и женщина получили ранения.

    19 декабря 2025, 22:45 • Новости дня
    Эксперт: Для Путина нет «потерянных» поколений

    Политолог Мартынов: Поколение 90-х, которое называли «потерянным», встало на защиту страны

    Эксперт: Для Путина нет «потерянных» поколений
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Многие участники СВО – это поколение 1990-х и . Не бывает потерянных поколений, и президент сегодня сказал об этом, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Тема «потерянного поколения» и вечного спора отцов и детей была поднята в ходе программы «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным.

    «Мы склонны клеить ярлыки на целые поколения, но мы ответственны за своих детей. Если что-то пошло не так в какой-то момент, то в первую очередь это не поколение потерялось, а взрослые не смогли их должным образом воспитать», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Сегодня, подчеркивает политолог, Россия противостоит практически всему коллективному Западу. «Принимая эти вызовы, то самое поколение 90-х, на которое наклеили ярлык «потерянное», встало на защиту страны. Многие участники СВО – это поколение 90-х. Не бывает потерянных поколений, и президент сегодня сказал об этом, Путин верит в нашу молодежь», – заявил Мартынов.

    По его мнению, не только «дети 90-х» но и «нулевых» в условиях спецоперации показали себя настоящими героями. Молодые участники СВО, студенты, карьеристы и даже футбольные хулиганы – части поколения с общей системой ценностей. «В том-то и особенность молодежи, что среди них, в отличие от взрослых, нет раскола в понимании базовых принципов. Это все те же молодые люди. Когда возникает такой вызов, как СВО, они вместе решают сложнейшие задачи, стоящие перед страной», – добавил он.

    В пятницу в эфир вышла передача «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства отвечал на вопросы журналистов и жителей страны в течение четырех с половиной часов.

    Президент не согласился с тем, что поколение 1990-х было потеряно для страны. «Это вечная проблема – отцов и детей, и известная книжка Тургенева «Отцы и дети» об этом ярко говорит. И в практике жизни всегда, всегда, из поколения в поколение, одно и то же: «при нас», «мы вот тогда», «а вот сейчас не то»… Да, для старших поколений какие-то вещи, привычки молодых людей кажутся и нелепыми, и неуместными, но в критической ситуации человек проявляется. В нашей истории было так всегда», – сказал Путин.

    Президент отметил, что среди 700 тыс. военных в зоне СВО много молодых людей, «в том числе представители поколения 90-х годов в большом количестве».

    Присутствовавший в зале командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев подтвердил, что «дети 90-х – это основной костяк сейчас, они герои, на них можно равняться».

    19 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Кадыров счел честью упоминание Путиным его семьи как примера семейных ценностей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность за то, что президент России Владимир Путин привел его семью в пример как образец крепких семейных ценностей.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает для себя и всей своей семьи большой честью и особой гордостью, что президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» привел их в пример многодетной крепкой семьи.

    В своем Telegram-канале Кадыров подчеркнул, что для всех членов его семьи это высокая оценка не только их жизненного пути, но и народных традиционных ценностей, лежащих в основе мировоззрения чеченского народа и народов Кавказа.

    «Спасибо, Владимир Владимирович! Будем и дальше держать планку на высоком уровне!» – отметил Кадыров в публикации. Кадыров также акцентировал, что эти слова считаются признанием неизменности традиций и их важной роли в современном обществе Чечни.

    По словам Кадырова, упоминание семьи президентом страны стимулирует поддерживать заданную планку во всех сферах общественной жизни и укреплять семейные устои в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» назвал хорошей существующую на Кавказе традицию ранних браков и предложил брать с жителей региона пример.

    Президент отметил, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину. Путин также заявил, что вопрос продления выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет обсудят с учетом бюджетных ограничений.

    19 декабря 2025, 14:09 • Новости дня
    В Новосибирске в ДТП погибли шесть человек

    В Новосибирске при столкновении Mercedes и Toyota погибли шесть человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В крупном ДТП на Советском шоссе в Новосибирске погибли шесть человек, среди которых оказались двое несовершеннолетних, сообщили в прокуратуре региона.

    19 декабря на Советском шоссе в Новосибирске Mercedes столкнулся с Toyota Ipsum при повороте последней налево в сторону поселка Элитный, сообщает прокуратура Новосибирской области.

    В аварии погибли шесть человек. Все они скончались до прибытия скорой медицинской помощи. Среди жертв – двое несовершеннолетних.

    По предварительной информации, водитель Mercedes двигался прямо и врезался в поворачивающий на разрешающий сигнал светофора автомобиль Toyota Ipsum, сообщил начальник Госавтоинспекции Александр Бабенков. На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокурор Новосибирского района Александр Феофанов. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Болотнинском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погибли шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Прокуратура региона взяла расследование аварии под контроль. Причиной трагедии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу и столкновение с грузовиком, все находившиеся в ВАЗ-21099 погибли.

    Ранее два человека погибли, еще четверо получили травмы в дорожной аварии с выездом на встречную полосу в Новосибирской области.

    20 декабря 2025, 11:57 • Новости дня
    В ДТП с автобусом в Омской области есть погибшие

    Губернатор Хоценко: В Омской области погибли люди в ДТП с автобусом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Омской области произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого погибли люди, а среди пострадавших оказались дети. сообщил глава региона Виталий Хоценко.

    Авария произошла с участием пассажирского автобуса в Омской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко. По его словам, среди пострадавших есть как взрослые, так и дети. Уточняется, что есть погибшие, однако их точное число не называется.

    Хоценко сообщил, что все пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников и получают необходимую помощь. Министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов лично контролирует оказание медицинской помощи.

    Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто получил травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Омске в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали шесть человек, среди них двое подростков.

    Также шесть человек пострадали месяцем ранее после столкновения автобуса маршрута № 125 с грузовиком на улице Суворова. И все те же шесть человек получили травмы за два дня до этого в аварии с участием фуры и автобуса в Омске.


    18 декабря 2025, 14:03 • Новости дня
    Песков: Путин позвонит мальчику, чей шарик снял с «Елки желаний»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в четверг поговорит по телефону с одним из детей, чье новогоднее желание он лично исполнил в рамках благотворительной акции «Елка желаний», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин в четверг свяжется по телефону с одним из детей, чьи желания он исполнил в рамках акции «Елка желаний», передает ТАСС.

    «Планирует он с одним мальчиком поговорить по телефону, желание которого как раз исполняется», – отметил Песков.

    Ранее 3 декабря на международном форуме «Мы вместе» глава государства принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», выбрав три открытки-шарика.

    Также президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на прямую линию.

    Путин также исполнил мечту школьника об управлении самолетом.

    19 декабря 2025, 18:48 • Новости дня
    Мечтающую заменить Зарубина школьницу пригласили на журфак УрФУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Факультет журналистики УрФУ позвал школьницу Викторию, мечтающую стать журналистом, на экскурсию после ее вопроса президенту России и пообещал ждать ее абитуриенткой.

    Факультет журналистики Уральского федерального университета (УрФУ), который ранее окончил известный журналист Павел Зарубин, пригласил школьницу Викторию, задавшую вопрос президенту России Владимиру Путину на «Итогах года», на экскурсию, передает ТАСС.

    Исполняющий обязанности директора факультета Алексей Фаюстов заявил, что девочка сможет познакомиться с учебным процессом и жизнью факультета еще до поступления в вуз.

    Фаюстов подчеркнул, что для того чтобы занять такую ответственную должность, как работа журналистом с президентом страны, надо получить качественное образование. По его словам, обучение на журфаке УрФУ славится именно своей глубиной и востребованностью у работодателей.

    Факультет гордится своим выпускником Павлом Зарубиным, отметил Фаюстов, и считает логичным, что мечтающая стать профессиональным журналистом девочка в будущем выберет обучение именно в УрФУ. После окончания школы ее ждут в числе абитуриентов университета и готовы поддержать в освоении профессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, школьница Виктория во время эфира на «Итогах года» предложила после учебы заменить Зарубина на посту ведущего программы «Москва. Кремль. Путин», сказав: «Мне очень нравится формат передачи Павла Зарубина... я окончу школу и институт, Павел уйдет на пенсию, и я его заменю». При этом она попросила самого Путина «никуда не уходить»: «Дождитесь меня, и я буду освещать вашу работу».

    Путин предложил Павлу Зарубину взять Викторию на стажировку. Журналист поддержал инициативу президента и заверил, что поможет Виктории освоить профессию.

    Девочка поздравила президента с наступающим Новым годом и пожелала ему принимать правильные решения. Путин поблагодарил девочку и пожелал успехов в учебе и хороших друзей.

    Всего на на «Итогах года» Путин ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут.

    19 декабря 2025, 16:47 • Новости дня
    Путин дал наставление мальчикам-подросткам

    Путин: Для мальчиков-подростков главное – любить маму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность любви к матери для мальчиков-подростков.

    Такое мнение глава государства выразил в ходе ежегодного мероприятия «Итоги года», когда ему задали вопрос о том, что, по его мнению, является главным для тринадцатилетнего мальчика, передает ТАСС.

    «Любить маму. Говорю без шуток, это не ирония», – заявил президент.

    Ранее Путин в ходе «Итогов года» заявил, что допускает возможность любви с первого взгляда.

    19 декабря 2025, 00:45 • Новости дня
    Пятимесячный ребенок пострадал от атаки БПЛА ВСУ на Белгород

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на пятницу над Белгородом системой ПВО был сбит беспилотник самолётного типа, пострадал младенец, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Ранен пятимесячный ребёнок. Медики детской областной больницы диагностировали мальчику минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», – написал он.

    Гладков добавил, что в результате падения обломков от сбитого дрона на парковку в городе повреждены семь автомобилей, остекление социального объекта и 17 квартир в десяти многоквартирных домах.

    «В Грайворонском округе в городе Грайворон от ударов дронов повреждены два автомобиля, выбиты окна в двух квартирах МКД, четырех частных домах и коммерческом объекте», – отметил он.

    В селе Дунайка вследствие атаки беспилотника в трёх частных домах выбиты окна. В селе Дорогощь FPV-дрон ударил по легковому автомобилю – повреждена передняя часть. При повторной атаке повреждено остекление социального объекта, перечислил губернатор региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, супруги 16 декабря получили тяжелые ранения после атаки беспилотника по их автомобилю на трассе Устинка – Ясные Зори. При серии атак украинских FPV-дронов на населенные пункты Белгородской области 17 декабря погиб местный житель, еще десять человек получили ранения.

    19 декабря 2025, 17:32 • Новости дня
    Минздрав: Целевые договоры студентов-медиков не помешают рождению детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил, что студентки-медики смогут приостановить целевой договор на время отпуска по беременности и родам.

    В Министерстве здравоохранения сообщили, что условия целевых договоров студентов-медиков и новые наставнические положения не станут препятствием для создания семьи и рождения детей.

    Помощник министра Алексей Кузнецов объяснил ТАСС, что целевой договор, заключаемый с будущими медиками и ординаторами, будет приостановлен на период отпуска по беременности и родам или ухода за ребенком.

    По словам Кузнецова, после окончания такого отпуска выпускница сможет продолжить обязательную работу по целевому направлению, и это не будет считаться нарушением договора. Штрафных санкций к молодым матерям не применяют.

    Ранее президент Владимир Путин на «Итогах года» прокомментировал обеспокоенность кемеровской студентки-медика о том, что период обязательной отработки может помешать рождению детей, отметив, что ожидание более высокого дохода или дополнительного образования не должно быть поводом откладывать создание семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Путин заявил, что возможность продления выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет обсудят с учетом бюджетных ограничений. Глава государства отметил, что России необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.


    20 декабря 2025, 12:54 • Новости дня
    Более 8,5 млн школьников прошли занятия курса «Россия – мои горизонты»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новом учебном году профориентационный курс «Россия – мои горизонты» привлек внимание миллионов школьников России и получил обновленную версию с региональным компонентом.

    По итогам первого полугодия 2025/26 учебного года курс «Россия – мои горизонты» охватил более 8,5 млн учеников 6–11 классов по всей стране. Фонд Гуманитарных Проектов, федеральный оператор Единой модели профориентации «Билет в будущее», в партнерстве с Обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России через современные форматы познакомили ребят с востребованными профессиями в легкой промышленности, судостроении, пищевой промышленности, космической и энергетической отраслях и другими.

    За первое полугодие учащиеся прошли 16 внеурочных занятий, включая профориентационные, практико-ориентированные и отраслевые, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Отраслевые занятия, подготовленные Фондом Гуманитарных Проектов совместно с Обществом «Знание», включают в том числе 25 уникальных просветительских видеороликов, адаптированных под разные возрастные категории. На занятиях участники курса познакомились с ведущими компаниями и предприятиями страны.

    Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил: «Курс «Россия – мои горизонты» – это живой, востребованный проект, который помогает миллионам школьников по всей стране осознанно выбрать свой профессиональный путь». Он подчеркнул, что развитие курса и включение регионального компонента укрепляет связь образования и будущего каждого школьника.

    На платформе «Билет в будущее» за первое полугодие было скачано 3 миллиона сценариев занятий, а наибольшей популярностью пользовались профориентационные занятия «Открой свое будущее» и «Познаю себя». Особое внимание уделялось отраслевым занятиям, адаптированным под регионы, что дало возможность школьникам познакомиться с рынком труда своего края.

    Внедрение регионального компонента позволило регионам России замещать занятия курса темами, актуальными для местной экономики. Например, школьники из Луганской Народной Республики участвовали в занятиях, полностью адаптированных под ключевые отрасли региона, а такие регионы как Камчатский край, Дагестан, Свердловская область и другие сделали акцент на собственных экономических специализациях.

    Очно в рамках курса прошло множество мероприятий: профориентационный форум во Владивостоке объединил более 150 тыс. участников из 62 регионов, а в открытых встречах с отраслевыми экспертами участвовали около 4 тыс. школьников в различных регионах страны. Регионы-лидеры по количеству очных заявок – Московская область, Москва, Краснодарский край, Петербург, Челябинская, Омская, Самарская и Новосибирская области.

    В 2025 году курс «Россия – мои горизонты» был включен в федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» и получил статус Электронного образовательного ресурса, подтверждающий его соответствие государственным стандартам качества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Национальном центре «Россия» стартовала серия тематических программ «Платформа будущего: 100 проектов России».

    А до этого Минсельхоз и общество «Знание» запустили специальные ролики о достижениях России в аграрной отрасли.

    19 декабря 2025, 19:16 • Новости дня
    Юные хоккеисты Хакасии поблагодарили Путина за обещание помочь с ареной

    Юные хоккеисты из Хакасии поблагодарили Путина за обещание помочь с ледовой ареной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хоккеисты детской команды из Абазы в Хакасии выразили признательность президенту России за то, что он отметил длительное строительство их ледовой арены и пообещал разобраться.

    Детская хоккейная команда «Металлург» из Абазы поблагодарила президента России Владимира Путина за внимание к проблеме со строительством ледовой арены в городе, передает ТАСС. Одна из участниц «Итогов года» на встрече президента с волонтерами передала слова благодарности от юных спортсменов, их родителей и всего города за то, что президент отметил важность этой ситуации.

    Также она подчеркнула, что жители Абазы понимают: вопрос еще не решен, но надеются на его благополучное завершение. Президент ранее пообещал разобраться со спортивными объектами в Хакасии и Челябинской области, где затянулось открытие новых арен.

    Волонтер добавила: «Вы обратили на нее внимание, они уверены, что все благополучно решится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет начал расследование по обращениям граждан о проблемах со строительством спортивных объектов в Хакасии и Челябинской области.

    Владимир Путин на программе «Итоги года» также заявил, что действие семейной ипотеки теперь расширено на вторичное жилье в городах с низкими темпами строительства.


    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    • Итоги года с Владимиром Путиным

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

