Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика после взрыва в Химках

Омбудсмен Мишонова сообщила о стабильном состоянии мальчика после взрыва в Химках

Tекст: Елизавета Шишкова

Состояние мальчика, пострадавшего при взрыве в Химках, оценивается как стабильное, ребенок остается в реанимационном отделении. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

«По сообщениям врачей из нашего Красногорского медицинского центра Рошаля, состояние пострадавшего мальчика стабильное. Проводится вся необходимая терапия. Ребенок пока находится в реанимации. Будем надеяться на то, что парень сильный и скоро пойдет на поправку», – прокомментировала Мишонова.

Она также обратилась к родителям, попросив их быть внимательнее к своим детям, поддерживать с ними связь и интересоваться, как и с кем те проводят свободное время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Химках произошел взрыв неизвестного устройства, в результате которого погиб подросток. Следствие установило, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

Другому мальчику, пострадавшему при взрыве, провели операцию, его состояние оценивается как стабильное.