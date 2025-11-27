  • Новость часаСовершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению
    27 ноября 2025, 11:40 • Новости дня

    Путин провел отдельную беседу с главами Минобороны России и Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин после завершения расширенного заседания лидеров стран ОДКБ в кулуарах саммита провел неформальный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым и белорусским главой Минобороны Виктором Хрениным.

    Президент России Владимир Путин провёл отдельную беседу с главами минобороны России и Белоруссии после встречи лидеров стран ОДКБ, передает ТАСС.

    В кулуарах саммита Организации Договора о коллективной безопасности глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин первым подошел к российской делегации, где обменялся рукопожатиями и начал обсуждение с Путиным и министром обороны России Андреем Белоусовым.

    Разговор между президентом России и министром обороны Белоруссии продолжался более пяти минут. Все это время они обсуждали различные вопросы в оживленной манере, после чего Путин вместе с остальными лидерами ОДКБ покинул зал заседаний, а Хренин и Белоусов продолжили беседу между собой.

    Саммит стал местом неформальных контактов для представителей Москвы и Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и секретарь Совбеза республики Александр Вольфович также обменялись мнениями с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу и пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Бишкек для участия в заседаниях органов ОДКБ.

    Президент России Владимир Путин предложил масштабную программу оснащения государств ОДКБ российскими вооружениями.

    Участники ОДКБ приняли документы для укрепления силового потенциала организации.

    В саммите ОДКБ в Бишкеке участвуют президенты России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Белоруссии.

    26 ноября 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков объяснил «севший» голос Путина

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обычным делом чуть-чуть севший голос у Владимира Путина, что заметили во время выступления в Бишкеке.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незначительным изменение голоса Владимира Путина, передает ТАСС.

    По его словам, такое явление встречается и не вызывает опасений.

    Песков пояснил: «Голос чуть-чуть севший, это бывает». Информация прозвучала после выступления Путина в Бишкеке, где данный момент был заметен.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Кабанов: Для России в приоритете русская культура, а не «праздники плова»

    Член СПЧ Кирилл Кабанов: Русская культура и язык получили новый статус в Стратегии нацполитики

    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Укрепление объединяющей роли государствообразующего русского народа будет способствовать сохранению и поддержке этнокультурного и языкового многообразия нашей страны, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее президент Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России до 2036 года.

    «Стратегия национальной политики придает новый статус русскому народу, нашему языку и культуре в рамках госполитики, принципиально повышая их значимость. Это осевой для России тренд на их укрепление и продвижение», – рассказал Кирилл Кабанов, член президиума Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Зафиксированная в Стратегии объединяющая роль государствообразующего русского народа, сохранение и развитие его культуры, приведет к поддержке этнокультурного и языкового многообразия нашей страны. Это поможет гармонизации межнациональных отношений и усилению других народов», – указал он.

    «Важно, что государство берет на себя обязательства не просто сохранять, но и активно развивать русскую культуру как основу гражданской идентичности. Это кардинально меняет сложившуюся за последние 30 лет практику влияния на нашу нацполитику западных клише и лекал вроде нежелательных в России западных НКО», – заметил собеседник.

    «Отдельно отмечу пункт, согласно которому не менее 50% всех этнокультурных мероприятий должны быть посвящены русской культуре. Фактически государство начинает борьбу с чуждыми для нас «праздниками плова». Они не должны превалировать над такими фестивалями, как, например, «Щи да каша – пища наша», проводимыми в Калуге», – пояснил спикер.

    «Для приезжих у нас проводятся дни национальной культуры при соответствующих посольствах. Те же, кто постоянно живет в России, должны, не теряя идентичности, перенимать культуру российских коренных народов. Около 70% россиян идентифицируют себя как русские. Так что защита нашего культурного наследия имеет вполне измеримые критерии», – подчеркнул эксперт.

    «Приведу одну аналогию. Известно, что башкирская конница в составе девяти полков участвовала во взятии Парижа в 1814 году и победоносно вступала во французскую столицу. Это, безусловно, предмет для гордости их потомков. Но все они были не отдельной силой, а частью российской армии, без которой победы не было бы», – заметил спикер.

    «Также важно, что Стратегия официально называет русофобию угрозой национальной безопасности России. Само по себе явление направлено против русского народа, культуры и языка, объединяющих страну, а значит – против самой нашей государственности. Поэтому борьба с ней будет вестись на внутреннем и внешнем треках», – детализировал он.

    «Русофобию используют внешние силы в качестве орудия своих агентов, пытающихся бить по единству России. Таким образом, Стратегией наше государство посылает всем однозначный сигнал о недопустимости того, чтобы местные националисты и сепаратисты разжигали конфликты с государствообразующим народом», – добавил Кабанов.

    Напомним, Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства. Стратегия состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

    «Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», – говорится в документе.

    Согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.

    Кроме того, в Стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – следует из указа.

    Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 году на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

    Ранее замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов на полях форума «Народы России» сообщил, что в 2026 году на реализацию нацполитики выделят 4,8 млрд рублей, что существенно превышает предыдущие объемы финансирования.

    Комментарии (9)
    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 17:22 • Новости дня
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Киргизию сыграл на одном из национальных киргизских музыкальных инструментов.

    Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Накануне Путин находится в Киргизии с государственным визитом. В среду он встретился в Бишкеке с белорусским лидером Александром Лукашенко.

    Комментарии (3)
    27 ноября 2025, 09:35 • Новости дня
    Началось заседание совета ОДКБ в узком составе с участием Путина
    @ Акбар Акжигитов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Бишкеке стартовала сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, на которой присутствует президент России Владимир Путин.

    В Бишкеке началась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе с участием президента России Владимира Путина, передает ТАСС. Мероприятие проходит в столице Киргизии.

    Юрий Ушаков, помощник российского лидера, ранее отметил, что Владимир Путин намерен подробно рассказать коллегам о приоритетах председательства России в ОДКБ.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке для переговоров.

    До этого в среду Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров провели переговоры в зале «Чеч добот» резиденции «Ынтымак ордо».

    В Бишкеке президент России также провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 11:01 • Новости дня
    Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва предлагает странам – участникам ОДКБ начать масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, прошедшей испытания в реальных боевых условиях, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, Россия предлагает Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) масштабную программу оснащения коллективных сил современными вооружениями, которые доказали свою эффективность в реальных боевых действиях, передает ТАСС.

    Эту инициативу озвучил президент Владимир Путин на саммите объединения, отметив, что Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами.

    «Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ. Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами», – подчеркнул глава государства. По его словам, предлагается запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современной военной техникой.

    Кроме того, во время председательства Москвы в ОДКБ в 2026 году планируется приступить к совместной подготовке новой антитеррористической стратегии. Путин отметил, что Россия вместе с партнерами продолжит работу по выявлению и ликвидации международных террористических группировок, а также по пресечению каналов их финансирования.

    Особое внимание, по мнению Путина, требует развитие авиационных сил и системы противовоздушной обороны ОДКБ. Президент подчеркнул важность совершенствования этих направлений для повышения общей безопасности стран-участниц организации.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил провести в 2026 году международный экспертный форум по вопросам архитектуры равной и неделимой безопасности Евразии.

    Саммит ОДКБ проходит под председательством Киргизии с участием президентов России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Белоруссии.

    Комментарии (4)
    26 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин заявил о понимании США сложности украинского вопроса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что американская сторона осознает непростой характер ситуации вокруг Украины и понимает необходимость адекватных решений.

    Российский президент Владимир Путин выразил мнение, что у США есть понимание сложности украинского вопроса, передает ТАСС.

    На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин отметил, что, по его мнению, американская сторона признает, что вопрос вокруг Украины требует особого подхода.

    Александр Лукашенко в ходе беседы выразил надежду на осторожность американской стороны, подчеркнув, что ситуация с Украиной сложна и для ее решения необходимы взвешенные меры. «Мне кажется, такое понимание есть», – заявил Владимир Путин, отвечая на реплику белорусского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, рассматривая вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Москва получила по неофициальным каналам несколько разных версий американского мирного плана по урегулированию на Украине, однако официально проект России никто не предоставлял.

    Российская сторона получила вариант мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 14:38 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Лукашенко в Бишкеке

    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Бишкеке стартовали переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые проводят встречу в государственной резиденции «Ала-Арча».

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с Александром Лукашенко в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке, передает ТАСС.

    Визит президента России носит государственный характер, а встреча с белорусским коллегой стала частью его программы. Лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным международным темам.

    Президенты России и Белоруссии регулярно поддерживают контакт – последний очный диалог прошел в Кремле в сентябре текущего года. Между официальными встречами лидеры регулярно обсуждают вопросы по телефону.

    Ранее Александр Лукашенко прилетел в Бишкек. В столице Киргизии он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Лукашенко также выступит на саммите ОДКБ.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 19:30 • Новости дня
    Песков подтвердил ожидание визита Уиткоффа для встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готовится к визиту специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, который ожидается на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину, что руководство страны серьезно нацелено на предстоящие переговоры, передает ТАСС.

    «Да, мы ожидаем такой визит и ожидаем подробных контактов с президентом», – отметил он.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил предстоящую встречу Путина и Уиткоффа.

    Президент США Дональд Трамп поручил  Уиткоффу встретиться с Путиным, а министру армии США Дэниелу Дрисколлу провести переговоры с украинской стороной.

    Трамп заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным в Москве ожидается на следующей неделе, в ней может принять участие зять американского лидера Джаред Кушнер.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин отметил положительную динамику торговли России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил существенное развитие сотрудничества России и Белоруссии в торгово-экономической сфере.

    На встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко Путин подчеркнул, что торговый оборот между странами уже превысил 50 млрд долларов, если пересчитывать в эквиваленте американской валюты, передает РИА «Новости».

    «С Белоруссией, несмотря на то, что и в прежние годы мы достигли хорошего показателя – свыше 50 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать. У нас торговый оборот – Россия лидирует среди стран–инвесторов в белорусскую экономику. Здесь у нас динамика хорошая, и в целом в рамках Евразийского экономического союза у нас дела идут хорошо. Тенденции очень хорошие», – сказал он.

    Напомним, в Бишкеке стартовали переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые проводят встречу в государственной резиденции «Ала-Арча».

    Накануне Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 16:30 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности провести переговоры по Украине в Минске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал готовность организовать новые переговоры по украинскому кризису в Минске на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

    Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил о готовности Минска вновь стать площадкой для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, передает БелТА. Он подчеркнул: «Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы».

    Встреча двух лидеров проходит в Киргизии. На фоне составления США мирного плана, Владимир Путин пообещал подробно рассказать белорусскому коллеге о мерах, которые Москва предпринимает для достижения приемлемых результатов по Украине мирным путем, уточняет ТАСС. Путин отметил, что у сторон есть важные темы в сфере безопасности Союзного государства.

    Президент РФ подтвердил готовность информировать Лукашенко о ходе дипломатических усилий, а также о текущем положении на украинском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Белоруссия сыграла важную роль в урегулировании конфликта на Украине.

    Россия и Белоруссия обсудили американские предложения по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 14:33 • Новости дня
    Reuters: США и Белоруссия ведут переговоры по освобождению более 100 заключенных

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон и Минск ведут переговоры об освобождении более 100 белорусских заключенных, сообщили СМИ.

    По информации источников, эти контакты являются частью «более широкой стратегии», направленной на геополитическое сближение Вашингтона и Минска, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Отмечается, что детали процесса обсуждаются конфиденциально, однако освободить заключенных планируется в рамках договоренностей о постепенном улучшении отношений.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    В июне Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 09:10 • Новости дня
    Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в комплекс «Ынтымак ордо» в Бишкеке для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности, передает ТАСС.

    Официальная встреча российского лидера с действующим председателем Совета, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, прошла в фойе комплекса «Ынтымак ордо». После краткой церемонии приветствия Владимир Путин присоединился к другим участникам саммита, среди которых присутствовали президенты Белоруссии и Казахстана.

    Во вторник президент России Владимир Путин во вторник прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Киргизии Садыром Жапаровым прошли в зале «Чеч добот» в резиденции «Ынтымак ордо».

    В Бишкеке также состоялись переговоры Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 14:02 • Новости дня
    Лукашенко прибыл в Бишкек для встречи с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже прилетел в Бишкек, где запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным и выступление на саммите ОДКБ.

    Самолет, на котором прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, приземлился в Международном аэропорту Манас в Бишкеке, передает ТАСС.

    По данным Telegram-канала «Пул первого», в столице Киргизии белорусский лидер примет участие в саммите ОДКБ и проведет двусторонние переговоры с Владимиром Путиным.

    Лукашенко на саммите выступит с речью, в которой затронет вопросы коллективной безопасности на евразийском пространстве и обозначит важные направления взаимодействия для партнеров. После завершения визита в Киргизию, Лукашенко планирует отправиться в большое заграничное турне.

    В программу дальнейшего зарубежного визита президента Белоруссии войдут страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Ожидается, что подробности о маршруте поездки станут известны позднее.

    Ранее в Минске подтвердили, что Лукашенко отправился в Бишкек для участия в саммите ОДКБ и проведения переговоров с Владимиром Путиным.

    Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров подписали заявление об укреплении союзничества между Россией и Киргизией. Президент России пригласил Садыра Жапарова посетить Россию.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 13:41 • Новости дня
    Путин пригласил Жапарова в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил конструктивный характер переговоров с киргизским коллегой Садыром Жапаровым и подчеркнул, что стороны договорились вывести отношения России и Кыргызстана на новый уровень стратегического партнерства. Он также пригласил Жапарова в Россию.

    Президент России выразил признательность своему киргизскому коллеге за организацию неформальной встречи в Бишкеке и отметил, что вечер позволил обсудить широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что переговоры, прошедшие на следующий день, отличались результативностью и конструктивностью. В частности, лидеры подробно рассмотрели повестку дня сотрудничества между Россией и Киргизией, а также затронули актуальные региональные вопросы.

    По итогам визита стороны выступили с совместным заявлением о переходе двусторонних связей на новый уровень углубленного стратегического партнерства и союзничества. Как заявил президент России, достигнутое согласие полностью отражает дух добрососедских и дружественных отношений между двумя государствами.

    В документе по итогам переговоров содержится приглашение Жапарову посетить Россию с ответным государственным визитом. Сроки поездки, как отмечено в заявлении, будут согласованы по дипломатическим каналам. Путин поблагодарил киргизскую сторону за теплый прием и проявленное гостеприимство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Киргизии подписали совместное заявление о развитии союзничества. Россия обеспечивает Киргизию топливом на льготных условиях. Сейчас в Киргизии работают 1 тыс. 800 российских компаний, что в три раза больше, чем несколько лет назад.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 10:19 • Новости дня
    Совбез Белоруссии назвал «Орешник» защитой ОДКБ с запада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Размещение на территории Белоруссии ракетного комплекса «Орешник» позволит защитить западные рубежи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

    По его словам, размещение оперативно-тактического комплекса «Орешник» на территории Белоруссии рассматривается как укрепление обороны Организации Договора о коллективной безопасности с западного направления, передает ТАСС.

    Вольфович подчеркнул, что Минск не увеличивает численность вооруженных сил, а делает ставку на их оснащение современным вооружением. «Размещение оперативно-тактического комплекса «Орешник» – это защита всей организации, только с запада», – отметил представитель Совбеза.

    Кроме того, в Совбезе подчеркнули, что такие шаги предпринимаются в ответ на действия, осуществляемые на западных границах Белоруссии, вблизи границ ОДКБ со стороны Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии заявил о возможности размещения в стране ракетных комплексов «Буревестник» и подводных беспилотников «Посейдон».

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство в декабре. Представители Кремля заявили, что этот вопрос находится в зоне ответственности Белоруссии.

    Комментарии (0)
