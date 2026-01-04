Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.23 комментария
Аэропорт Раменское в Жуковском возобновил штатную работу
Представитель Росавиации объявил в Telegram-канале о том, что аэропорт Раменское в Жуковском возобновил штатную работу, временные ограничения полетов сняты.
«Аэропорт Жуковского (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сообщил он.
Напомним, ранее в аэропортах Иванова и Ярославля ввели временные ограничения, как и во Внуково, и в Раменском.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем.