    Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    @ Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press

    3 января 2026, 15:51 Мнение

    Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков

    Aмериканист, доцент НИУ ВШЭ

    Удар по Венесуэле – проверка на практике идей, изложенных в Стратегии национальной безопасности – Западное полушарие есть наш задний двор и приоритет.

    Здесь, однако, многое будет зависеть от того, кто придет к власти. Если ставленником будут выходцы из оппозиции, страна может оказаться в состоянии слабо управляемого полураспада, эдакая латиноамериканская Ливия. Если власть окажется в руках военных, с которыми Вашингтону удастся договориться, ситуация может оказаться более благоприятной.

    При этом, резонно предположить, что сам факт силовой акции неизбежно усилит поляризацию Южной Америке – американский империализм и отношение к нему – это как никак одна из региональных политических лакмусовых бумажек.

    Способ, если заявленное Трампом подтвердится, – захват, выкрадывание и вывоз Мадуро – проверка на практике других идей, которые Трамп излагал еще во время ирано-израильской войны, угрожая личной расправой иранскому руководству. Главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных, их можно уничтожать, выкрадывать, брать в заложники – добро пожаловать в новое Средневековье.

    Можно, конечно, сказать, что Каддафи дескать тоже уничтожили, и Альенде (пусть и чужими руками), а Фиделя сколько раз пытались… Но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    Внутриполитически в США крах венесуэльского режима в какой-то мере усиливает Марко Рубио, так как борьба с чавистами – его давняя повестка. Провал операции вероятно содействовал бы укреплению позиций Вэнса, как наиболее последовательного изоляциониста, близкого МАГА-активистам, отстаивающим принцип «не лезть». Впрочем, Вэнс господство США в Западном полушарии и доктрину Монро тоже уважает, так что вряд ли здесь можно говорить о каких-то внутренних расхождениях.

    Политическое давление, затем стремительный удар, отскок. Все по «доктрине Вэнса».

    Источник

