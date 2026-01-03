Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

Удар по Венесуэле – проверка на практике идей, изложенных в Стратегии национальной безопасности – Западное полушарие есть наш задний двор и приоритет.

Здесь, однако, многое будет зависеть от того, кто придет к власти. Если ставленником будут выходцы из оппозиции, страна может оказаться в состоянии слабо управляемого полураспада, эдакая латиноамериканская Ливия. Если власть окажется в руках военных, с которыми Вашингтону удастся договориться, ситуация может оказаться более благоприятной.

При этом, резонно предположить, что сам факт силовой акции неизбежно усилит поляризацию Южной Америке – американский империализм и отношение к нему – это как никак одна из региональных политических лакмусовых бумажек.

Способ, если заявленное Трампом подтвердится, – захват, выкрадывание и вывоз Мадуро – проверка на практике других идей, которые Трамп излагал еще во время ирано-израильской войны, угрожая личной расправой иранскому руководству. Главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных, их можно уничтожать, выкрадывать, брать в заложники – добро пожаловать в новое Средневековье.

Можно, конечно, сказать, что Каддафи дескать тоже уничтожили, и Альенде (пусть и чужими руками), а Фиделя сколько раз пытались… Но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

Внутриполитически в США крах венесуэльского режима в какой-то мере усиливает Марко Рубио, так как борьба с чавистами – его давняя повестка. Провал операции вероятно содействовал бы укреплению позиций Вэнса, как наиболее последовательного изоляциониста, близкого МАГА-активистам, отстаивающим принцип «не лезть». Впрочем, Вэнс господство США в Западном полушарии и доктрину Монро тоже уважает, так что вряд ли здесь можно говорить о каких-то внутренних расхождениях.

Политическое давление, затем стремительный удар, отскок. Все по «доктрине Вэнса».

