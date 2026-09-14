Tекст: Катерина Туманова

«Япония сохраняет свое присутствие в нефтегазовых проектах на территории нашей страны и при этом является союзником, одним из ближайших союзников Соединенных Штатов Америки», – заявила Захарова ТАСС.

В связи с этим дипломат задалась вопросом, каковы причины постоянного давления США на Китай и Индию из-за их связей с Москвой, тогда как Японии Вашингтон позволяет развивать энергетическое взаимодействие с российской стороной.

«Ну вот, собственно говоря, я думаю, что все должны сделать соответствующие выводы, что и будет сделано, уверена», – резюмировала Захарова.