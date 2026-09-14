США закупили для чиновников с Украины прошлогодние iPhone 17 на 86 тыс. долларов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Посольство США в Киеве потратило почти 86 тыс. долларов на закупку iPhone 17 для одного из украинских ведомств, передает РИА «Новости». Данные получены на основе изучения правительственных документов США.

Контракт заключили 10 сентября с киевской компанией C.T. Line LLC, на следующий день после презентации новой линейки смартфонов Apple.

Точное количество устройств в документах не раскрывается. Однако, учитывая минимальную розничную цену iPhone 17 в США от 899 долларов, сумма контракта соответствует стоимости примерно 95 телефонов.

Закупка осуществлена в рамках программы международной технической помощи бюро Госдепартамента по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL). Устройства предназначены исключительно для украинской стороны, а не для американских дипломатов.

INL на Украине сотрудничает с нацполицией, погранслужбой, офисом генпрокурора и антикоррупционными ведомствами. Какое именно из них получит смартфоны, в контракте не уточняется.

Напомним, в сентябре корпорация Apple представила флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

В сентябре прошлого года Apple выпустила линейку смартфонов iPhone 17.

Весной американские власти решили снабдить полицию и пограничников на Украине специальной техникой для скрытого взлома транспортных средств.