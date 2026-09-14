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    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

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    14 сентября 2026, 06:09 • Новости дня

    США закупили для чиновников с Украины прошлогодние iPhone 17 на 86 тыс. долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское дипломатическое представительство в Киеве приобрело партию новейших смартфонов Apple почти на 86 тыс. долларов для передачи одному из ведомств на Украине.

    Посольство США в Киеве потратило почти 86 тыс. долларов на закупку iPhone 17 для одного из украинских ведомств, передает РИА «Новости». Данные получены на основе изучения правительственных документов США.

    Контракт заключили 10 сентября с киевской компанией C.T. Line LLC, на следующий день после презентации новой линейки смартфонов Apple.

    Точное количество устройств в документах не раскрывается. Однако, учитывая минимальную розничную цену iPhone 17 в США от 899 долларов, сумма контракта соответствует стоимости примерно 95 телефонов.

    Закупка осуществлена в рамках программы международной технической помощи бюро Госдепартамента по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL). Устройства предназначены исключительно для украинской стороны, а не для американских дипломатов.

    INL на Украине сотрудничает с нацполицией, погранслужбой, офисом генпрокурора и антикоррупционными ведомствами. Какое именно из них получит смартфоны, в контракте не уточняется.

    Напомним, в сентябре корпорация Apple представила флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

    В сентябре прошлого года Apple выпустила линейку смартфонов iPhone 17.

    Весной американские власти решили снабдить полицию и пограничников на Украине специальной техникой для скрытого взлома транспортных средств.

    13 сентября 2026, 08:19 • Новости дня
    Кремль заявил об отсутствии новых предложений по урегулированию на Украине
    Кремль заявил об отсутствии новых предложений по урегулированию на Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии свежих инициатив по урегулированию конфликта, подчеркнув необходимость проведения переговоров для поиска возможных вариантов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг возможных мирных инициатив, передает РИА «Новости». По его словам, в настоящее время свежих предложений по разрешению конфликта не поступало.

    «Что касается наличия каких-то новых предложений: их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча – чтобы искать какие-то варианты», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    До этого зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал об итогах визитов в Москву и Киев. Он отметил, что американская сторона получила ясное понимание путей достижения долгосрочного мира. Кроме того, по итогам поездок возникли свежие идеи, которые планируется рассмотреть на предстоящих трехсторонних переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта.

    Джаред Кушнер назвал поездки делегации в Москву и Киев очень успешными.

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    13 сентября 2026, 15:04 • Новости дня
    Песков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Слова Владимира Зеленского об ответных ударах по энергетической инфраструктуре России расценили в Кремле как новый шаг к эскалации конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков оценил высказывания украинского лидера об ответных мерах на удары по энергетическим объектам как эскалационные. Комментарий прозвучал в беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным.

    «Президент неоднократно упоминал тот самый план на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по России, экономике России. Это был существенный эскалационный шаг. Это новое заявление в эскалационном стиле», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Дмитрий Песков анонсировал жесткий ответ на украинские атаки по российской инфраструктуре.

    В начале сентября Соединенные Штаты рассмотрели шаги по снижению интенсивности конфликта в зимний период.

    В феврале Вооруженные силы России возобновили удары по энергетическим объектам противника из-за террористических действий Киева.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    13 сентября 2026, 09:16 • Новости дня
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные провели ночную операцию по уничтожению логистических центров и энергообъектов на Украине, задействованных в снабжении армии, сообщили в Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли масштабные удары по ключевым узлам снабжения украинской армии, передает Минобороны РФ. Атака проводилась с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В результате ночной операции поражен крупный логистический центр «Новая Почта» в населенном пункте Нерубайское Одесской области. Этот объект активно использовался для хранения и последующего распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения нужд украинских войск.

    Кроме того, ударам подверглись важные объекты энергетической инфраструктуры. Поражены электроподстанции «Усатово» в Одессе и «Новая» в Николаеве, от которых зависела работа портов и логистических комплексов в этих регионах. Также пострадали железнодорожные узлы на западе страны, через которые шли поставки западного вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли серию точных ударов по логистическим центрам в Николаеве и Николаевской области.

    Политолог Лариса Шеслер назвала этот город одним из главных транспортных центров обеспечения ВСУ.

    Ранее армия России поразила инфраструктуру портов Одессы и Черноморска для пресечения поставок военных грузов.

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    13 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за угрозы глобального дефицита дизельного топлива.

    Американский лидер призвал Киев прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре в воскресенье во время турнира Irish Open в своем гольф-клубе в Дунбеге (Ирландия), отвечая на вопрос журналиста о том, беседовал ли он с Зеленским после недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    «Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить из строя точки с дизельным топливом в России», – приводит Fox News слова Дональда Трампа.

    Глава Белого дома уточнил, что Украина может выбирать другие цели, но атаки на нефтеперерабатывающие заводы вызывают дефицит дизеля в мире.

    Президент США отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Зеленским, и добавил, что текущая ситуация с нехваткой топлива связана не с Ближним Востоком, а именно с конфликтом на Украине.

    Удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. В США цены на этот вид топлива достигли рекордных шести долларов за галлон (около 3,78 литра).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 3 сентября сообщил об успешном отражении атак на НПЗ и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    Телеканал ABC сообщал, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до зимы. Президент США после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине.

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    13 сентября 2026, 08:28 • Новости дня
    Песков заявил о перспективе трехсторонней встречи по Украине
    Песков заявил о перспективе трехсторонней встречи по Украине
    @ Alexander Kazakov/Russian Government/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве ожидают проведения новой встречи представителей России, США и Украины для обсуждения путей урегулирования текущего конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российская сторона выражает надежду на скорое проведение трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва разделяет позицию Вашингтона по этому вопросу.

    «Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером», – отметил Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возвращение к трехстороннему формату переговоров по Украине. З

    ять американского президента Джаред Кушнер выразил надежду на возобновление диалога с участием Москвы, Киева и Вашингтона.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал Абу-Даби возможным местом продолжения контактов между сторонами.

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    13 сентября 2026, 15:34 • Новости дня
    Песков объяснил изменение тактики российских ударов на Украине

    Песков заявил об изменении тактики ударов на Украине после действий Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска изменили тактику нанесения ударов на Украине только после провоцирующих действий Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Российская Федерация не била по всему подряд. Стали это делать после того, как сами украинцы открыли ящик Пандоры», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным, передают «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возложил на Киев ответственность за начало ударов по судам в Черном море.

    Президент России Владимир Путин назвал значимым ответ Москвы на атаки со стороны Украины.

    Министерство обороны подтвердило неизбежность возмездия за атаки на гражданскую инфраструктуру.

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    13 сентября 2026, 07:50 • Новости дня
    «Северяне»: Группа ВСУ подорвалась на минах на Харьковском направлении

    ВС России: Группа ВСУ подорвалась на минах на Харьковском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки преодолели сопротивление противника на стратегических рубежах, отразили попытки контратак и узнали, как при попытке выйти из окружения боевики ВСУ подорвались на минах.

    «Северянами» отражена контратака роты «Шквал» 72 омбр ВСУ. В результате комплексного огневого поражения противник с потерями отошел на исходные позиции. При попытке выйти из окружения на минах подорвалась группа украинских боевиков, предположительно из 22 омбр. Выжившие были добиты ударами FPV», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом на Липцовском направлении штурмовики «Севера» расширяют зону контроля вокруг Гоптовки. Общее продвижение составило до 200 м. На Волчанском направлении бойцы продвинулись в районе Малой Волчьей.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы оттесняют противника от российской границы, продвижение составило до 500 м.

    В Черниговской области ракетным ударом ВС России уничтожили логистический хаб ВСУ в районе населенного пункта Нежин.

    В Сумском районе штурм-подразделения «Севера» продвигаются в районах Хотени и Кияницы. За сутки продвижение составило до 500 м. В Шосткинском районе артиллерия работала по позициям ВСУ в районе Толстодубово.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. Марочко пояснил, о чем свидетельствует окружение боевиков «Азова» у Волчанска.

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    13 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Песков: Моди и Си Цзиньпин предложили услуги для урегулирования на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди предложили президенту Владимиру Путину содействие в разрешении конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, иностранные лидеры проявили глубокий интерес к сложившейся ситуации, передает ТАСС.

    «В ходе двусторонних контактов Моди и Си подробно интересовались темой украинского урегулирования и активно предлагали свои услуги доброй воли для содействия поискам решения проблемы», – сообщил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проинформировал индийского премьера Нарендру Моди о ситуации на Украине.

    Глава правительства Индии выразил готовность оказать содействие для достижения мира.

    Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС призвал не допустить эскалации украинского кризиса.

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    13 сентября 2026, 13:38 • Новости дня
    Песков: Киевскому режиму становится день ото дня тяжелее

    Tекст: Дарья Григоренко

    Положение властей Украины постоянно ухудшается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Режиму становится тяжелее и тяжелее день ото дня. И сейчас им будет тяжело. Поэтому делают они воинственное провокационное заявление или не делают, наши военные уж точно знают, что им делать и как», – сказал представитель Кремля в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал ежедневное ухудшение положения украинских войск на линии боевого соприкосновения.

    Днем ранее представитель Кремля отметил стремительное ухудшение экономической ситуации на Украине.

    До этого он предупредил о неминуемом ухудшении условий мирного соглашения для киевских властей при затягивании переговорного процесса.

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    13 сентября 2026, 08:41 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности ОАЭ принять переговоры по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян предложил президенту Владимиру Путину провести мирные консультации на территории Эмиратов. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    Эмиратская сторона официально выразила желание вновь принять участников диалога по украинскому вопросу, передают «Известия». Об инициативе ближневосточного государства рассказал журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Соответствующее заявление прозвучало в ходе двусторонних контактов на высшем уровне.

    «Наследный принц Абу-Даби подтвердил, что эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше», – подчеркнул российский дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность Эмиратам за регулярные предложения организовать встречи для урегулирования украинского конфликта.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил продолжение трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили вопросы украинского урегулирования в ходе телефонных переговоров.

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    13 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    Путин обсудил Украину с наследным принцем Абу-Даби в Индии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном во время визита в Индию.

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели встречу на полях саммита БРИКС в Индии, передает РИА «Новости». Мероприятие проходит в Нью-Дели 12-13 сентября.

    «Ну, конечно, одна из главных тем», – ответил помощник президента России Юрий Ушаков на вопрос журналистов о том, обсуждался ли украинский кризис в ходе переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили укрепление стратегических отношений на полях саммита БРИКС.

    Несколькими днями ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил вероятность возобновления трехстороннего диалога по украинскому урегулированию в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

    Прошлой зимой участники консультаций в Абу-Даби договорились продолжить контакты для поиска мирного решения конфликта.

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    13 сентября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент ЮАР обсудил с Путиным ситуацию на Украине

    Президент ЮАР Рамафоса обсудил с Путиным ситуацию на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным конфликт на Украине на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

    В ходе двусторонних переговоров с российским лидером обсуждались торговые и инвестиционные отношения двух стран, передает РИА «Новости».

    «На двусторонней встрече с президентом Путиным мы затронули целый ряд вопросов, в том числе торговые и инвестиционные отношения между нашими странами. Мы также обсудили украинский вопрос», – сообщил Сирил Рамафоса.

    Политик отметил, что на него произвело большое впечатление желание Владимира Путина урегулировать кризис. Российский президент рассказал о процессах достижения мира с участием разных сторон.

    Рамафоса добавил, что конфликт напрямую влияет на жизнь Южной Африки из-за роста цен на зерно и удобрения, которые поставляются с Украины. Он выразил надежду на скорейшее завершение боевых действий, так как это сказывается на стоимости жизни людей на континенте.

    «Чем скорее завершится война, тем лучше, поскольку это сказывается на стоимости жизни людей в Африке, в частности в Южной Африке», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и ЮАР провели двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Владимир Путин сообщил об успешном развитии двусторонних отношений между странами.

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    13 сентября 2026, 12:32 • Новости дня
    Песков сообщил о возможных трехсторонних переговорах по Украине в октябре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров по украинскому вопросу в октябре.

    Россия не исключает возможности проведения трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине уже в октябре, передает ТАСС.

    «Да, мы не исключаем такую возможность. Мы именно говорим об обозримой перспективе. То есть, конечно, предположительно, октябрь. Октябрь нельзя исключать», – заявил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Нью-Дели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о подготовке Киева к октябрьским переговорам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал отсутствие свежих инициатив по урегулированию конфликта.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату диалога.

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    14 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    FT: Новые реактивные дроны России парализовали украинскую систему ПВО

    FT: Российские дроны «Герань» изменили ход боев в небе

    Tекст: Катерина Туманова

    Новейшие российские реактивные беспилотники «Герань» массово поражают стратегические объекты на Украине, успешно преодолевая противовоздушную оборону.

    Новые российские реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» в последние недели нанесли серию ударов по украинским целям. Дроны обходят средства противовоздушной обороны с гораздо большей скоростью, чем их предшественники, представляя новую серьезную угрозу, пишет Financial Times.

    «Они вложили все свои усилия, ресурсы, деньги и таланты в эту единственную систему», – заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катерина Бондарь.

    По ее словам, Россия постоянно совершенствует технологии, тестируя их на поле боя.

    На фоне этих успехов западные чиновники отмечают значительный прогресс российских технологий.

    «По словам западных силовиков и человека, близкого к Кремлю, возможности российских беспилотников настолько улучшились, что в этом году Тегеран попросил Москву предоставить ему передовые беспилотники Geran для использования в войне с Израилем и США», – пишет газета.

    Тогда как в «Герани-4» используется более аэродинамичная версия первоначального корпуса, то «Герань-5» получила новую компоновку, близкую к крылатой ракете. Изменения не ограничиваются скоростью полета и формой корпуса.

    Новые варианты БПЛА оснащаются тепловизионными камерами и системами наведения на основе искусственного интеллекта, российскими помехоустойчивыми антеннами, говорится в статье.

    «Украина перехватывает около 60% реактивных беспилотников, в то время как по другим типам летательных аппаратов ей обычно удается перехватывать 90-95%», – отметил представитель ВВС Украины.

    По мнению директора московского «Центра анализа стратегий и технологий», пока у Киева нет возможности найти эффективный способ перехвата новых «Гераней». Преимущество в дальнем воздушном противостоянии останется за Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Guardian указывала на то, что ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань». Эксперты заявили о том, что новые технологии дают России преимущество в зоне СВО.Минобороны

    сообщало об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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    13 сентября 2026, 13:34 • Новости дня
    Путин кратко рассказал Моди о ситуации на Украине

    Песков: Путин кратко рассказал Моди о ситуации на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нью-Дели кратко проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о текущей ситуации в рамках украинского конфликта.

    Песков сообщил журналистам, что российский лидер поделился актуальной информацией с премьером Индии в ходе визита в Нью-Дели, передает ТАСС.

    «Кто-то более знаком, кто-то менее знаком. С кем президент встречается – у него есть возможность объяснить, кратко пояснить, как обстоят дела», – ответил представитель Кремля на вопрос об осведомленности лидеров стран БРИКС о ходе специальной военной операции.

    По словам Пескова, президент сделал небольшое обновление информации для своего коллеги. При этом он уточнил, что детально пересказывать итоги встречи с американскими эмиссарами не было времени, поэтому рассказ ограничился кратким описанием ситуации «на полях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о движении страны по пути завершения украинского конфликта.

    Ранее российский лидер поделился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди итогами беседы со спецпосланником президента США.

    В свою очередь индийская сторона поддержала усилия Москвы по мирному урегулированию и переговорному процессу.

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    Прибалтика лицемерит в борьбе с «имперским духом» России

    «Это борьба пигмеев с великанами. Для властей Прибалтики она заранее обречена на поражение». Такими словами эксперты оценивают реформу, лишившую русских школьников Литвы права на изучение классиков русской литературы. Пушкину, Ломоносову и другим титанам русской цивилизации ставят в вину то, что для себя допускают и пропагандируют сами прибалты. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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