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Австралия, Новая Зеландия и Япония ввели санкции против России
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Глава МИД Австралии Марис Пейн объявила о новых санкциях против России в связи с ситуацией на Украине. Новая Зеландия также опубликовала обновленный санкционный список. Кроме того, новые санкции вводит Япония.
Власти Австралии ввели санкции против ФНБ и минфина России, а поскольку ЦБ уже был под санкциями, они «теперь затрагивают все государственные структуры России, ответственные за выпуск или управление суверенным долгом», сказала министр. Санкции также вводятся против 11 российских банков, включая Сбербанк. По словам Пейн, на эти банки приходится 80% всех банковских активов России. Кроме того, в список санкций включены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, передает РИА «Новости».
Новая Зеландия включила в черный список 12 постоянных членов Совета безопасности России, депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, официального представителя МИД России Марию Захарову. Также в список включены журналист Владимир Соловьев и главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. Санкции вводятся и в отношении бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга, Игоря Ротенберга и других россиян.
Среди организаций и предприятий, против которых Новая Зеландия вводит санкции, значатся Промсвязьбанк, Уралвагонзавод, «Алмаз-Антей», «558 Авиационный ремонтный завод» и производитель интегральных схем и жидкокристаллических индикаторов «Интеграл».
Япония вводит санкции против 15 человек и девяти организаций из России, следует из заявления МИД страны. В санкционном списке оказались Захарова, заместители министра обороны Юнус-Бек Евкуров, Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков, а также Рособоронэкспорт, «Вертолеты России», «Роснефть Аэро», «Высокоточные комплексы», Объединенная авиастроительная корпорация и другие.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Кремль отверг требование суда ООН прекратить спецоперацию на Украине
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Россия не сможет принять во внимание решение Международного суда ООН о необходимости приостановить специальную военную операцию на Украине, согласия быть не может, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Международный суд ООН в Гааге ранее постановил, что Россия должна «немедленно приостановить» военную операцию на Украине, передает РИА «Новости».
«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда там есть понятие такое – согласие сторон. Здесь никакого согласия и быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание», – сообщил он, отвечая на вопрос, будет ли Россия принимать во внимание это решение.
Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил в Международный суд ООН в Гааге иск против России.
Киев в своем заявлении обвиняет Россию в планировании якобы «актов геноцида на Украине» и утверждает, что Россия «умышленно убивает лиц украинской национальности и наносит серьезный ущерб их физической неприкосновенности».
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Швейцарский военный эксперт: «Азов» в Донбассе занимался немыслимым зверством
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Известный швейцарский военный эксперт, бывший разведчик Жак Бо в интервью бельгийскому журналисту Мишелю Коллону заявил, что боевики нацбатальона «Азов» годами творили в Донбассе «немыслимые зверства».
Перевод отрывка из интервью опубликовал телеведущий, актер Андрей Бочаров в Telegram.
Коллон в эфире продемонстрировал карту, на которой изображена актуальная ситуация на Украине: красным выделены зоны, занятые российской армией, серым – зоны, подконтрольные Киеву, а заштрихованы красным зоны боевых действий.
Бо обратил внимание также на область, заштрихованную синим. По его словам, это украинская армия в Донбассе, которую окружают, это «фаза демилитаризации, устранение угрозы военного вторжения, которое нависло над республиками Донбасса».
Он также указал, что ВС России берут в кольцо Харьков и Мариуполь, где есть военизированные формирования, не относящиеся к армии Украины: «Это идеологические ополченцы, люди, которых можно назвать дикими, потому что они отморозки и беспредельщики. Это батальоны «Азов» в Мариуполе, они ответственны за массовые убийства в 2014 году, они зверствовали по всему Донбассу (...) Там было много массовых убийств в 2014 и 2015 годах, но об этом никто не говорит (...) Нацбаты, такие, как «Азов», занимаются немыслимыми зверствами, такими, что вы даже себе представить не сможете. Есть свидетельства этих зверств, они настолько графичные, что здесь я бы их не показывал. Это настоящие звери».
Эксперт также указал, что ВС России двигаются очень быстро, он «в истории не видел такого быстрого продвижения – за четыре дня они заняли территорию, равную Великобритании». Он отметил, что российские войска избегают больших городов, городских улиц, но «не потому, что боятся, а потому, что это бессмысленно (...) они идут там, где можно пройти».
По данным электронной энциклопедии «Википедия», Жак Бо является бывшим полковником швейцарской армии, стратегическим аналитиком, специалистом по разведке и терроризму.
Ранее житель Мариуполя рассказал о действиях «Азова» внутри города. По его словам, люди вырываются из города отдельными редкими группами, а боевики используют их в качестве заложников и «живого щита». Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что роддом № 1 в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов», оттуда выгнали рожениц и персонал. Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Украины изобрели очередной фейк и приписали Вооруженным силам России авиаудар по роддому в Мариуполе.
Вместе с тем украинские националисты признали гибель идеолога «Азова» Николая Кравченко в Мариуполе.
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Кадыров рассказал о прорыве бандитского кольца вокруг российских спецназовцев
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились несколько дней.
«Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего верховного главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что «дважды бандеровцы предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге». По словам Кадырова, поэтому они вернулись живыми, а не стали жертвой «подлости нациков». Глава Чечни отметил, что во время спецоперации «сначала удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском российских бойцов».
«Дорогой брат (депутат Госдумы от Чечни) Адам Делимханов, который участвовал в координации сил, лично поблагодарил бойцов за проявленную стойкость и мужество. Каждого представят к государственной награде», – заключил Кадыров.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию, в высшей степени достойно.
Позже глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратить похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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В Госдуме предложили конфисковать имущество украинских олигархов
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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов, выступающих против России и поддержавших режим украинского президента Владимира Зеленского, а вырученные от продажи средства направить на восстановление Донбасса.
«Украинские олигархи, выступающие против нашей страны, финансирующие националистические группировки и поддерживающие преступный режим Зеленского, не должны иметь имущество в России. Это имущество должно быть конфисковано и продано. Вырученные же средства можно направить на восстановление Донбасса», – передает РИА «Новости» его слова.
Также парламентарий отметил, что с их имуществом на территории Украины нужно поступить аналогично, а средства направить на восстановление инфраструктуры и экономики страны.
«Все их имущество – это следствие наживы и воровства. Вот и пришла пора отвечать за содеянное», – заключил Шеремет.
Ранее в США предложили отнимать
яхты и самолеты попавших под санкции россиян. Позже стало известно, что американское правительство в рамках ужесточения санкционного режима в отношении России блокировало
пассажирский самолет и яхту владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга. Также участники анархистского движения захватили
особняк в Лондоне, который, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины. В Крыму пригрозили Зеленскому изъятием имущества украинских олигархов.
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Герой России оценил действия вырвавшегося из окружения в Мариуполе спецназа
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«И те, кто освобождал спецназ из окружения в Мариуполе, и сами спецназовцы – настоящие герои. Они несколько дней продержались, отражая атаки численно превосходящего противника», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов. Ранее стало известно о подвиге российских спецназовцев, вырвавшихся из вражеского кольца в Мариуполе.
«Специальная военная операция проходит в соответствии с теми планами, которые были заранее утверждены. В том числе и освобождение Мариуполя проходит по плану. А прорыв группы наших спецназовцев из окружения еще раз доказал, что наши военные – настоящие профессионалы своего дела», – считает первый зампред думского комитета по обороне, участник боевых действий на Северном и Южном Кавказе, Герой России Андрей Красов.
Условия для наступления в Мариуполе были там крайне тяжелыми, рассказывает он. «Обстановка осложнялась тем, что националистические батальоны использовали мирных жителей в качестве живого щита. Размещали вооружение, бронетехнику в гражданских кварталах и при этом запрещали обычным горожанам покидать Мариуполь, хотя гуманитарные коридоры были открыты. Ясно, что они очень боялись. Бандеровцы понимали: после выхода гражданских лиц из Мариуполя единственной целью для поражения останутся они сами. Поэтому бандеровцы в прямом смысле слова прятались за горожанами», – объясняет Красов.
С точки зрения международного гуманитарного права подобная тактика националистов – это военное преступление, напоминает собеседник. «После окончания операции мы дадим правовую оценку таким методам, и каждый неонацист, который совершил военное преступление, понесет заслуженное наказание», – подытожил Красов.
Российские Вооруженные силы почти полностью взяли под контроль Мариуполь, написал ранее в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «Медленно, но верно проходит очистка города Мариуполя от националистического произвола», – рассказал он. По его словам, боевики из батальона «Азов» и их единомышленники «ожидают своей неминуемой кончины за толстыми стенами металлургического комбината «Азовсталь». По словам Кадырова, российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились несколько дней. По его словам, бандеровцы дважды «предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге» и вернулись живыми.
В свою очередь, представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что Мариуполь зачистят от украинских националистов. «В этом плане все идет по плану, город будет очищен от всей той мрази, которая там прячется за спинами младенцев, детей, женщин, стариков. Все идет хорошо», – заверил Басурин.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию, – в высшей степени достойно.
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ВКС России уничтожили дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Украины
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Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация России уничтожила 11 зенитных ракетных комплексов Украины, в том числе дивизион С-300, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники», – передает ТАСС слова Конашенкова.
По его словам, авиация и ПВО за прошедшие сутки сбили в воздухе вертолеты Ми-24 и Ми-8.
«Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбиты в воздухе один украинский вертолет Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактара ТБ-2», – сказал он.
«Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесен авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровненской области», – заявил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны России, в результате удара были уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе для тактического комплекса «Точка-У».
Ранее в четверг Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной инфраструктуры вооруженных сил Украины штурмовиками Су-25.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, что вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС России наносят удары по военной технике и живой силе украинских войск.
Напомним, в среду ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ ракетами с беспилотника «Иноходец».
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры, погиб 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
В США призвали Запад не верить заявлениям Зеленского
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Руководство Украины, включая лично Владимира Зеленского, намеренно дезинформирует власти США о ситуации в стране в надежде добиться увеличения поставок помощи Киеву, написал американский обозреватель Брэдли Девлин в журнале American Conservative, проанализировав обращение президента Украины к конгрессу США.
«Я полагаю, вполне естественно, что лидер страны использует все имеющиеся в его распоряжении средства и обращается со всеми возможными призывами, чтобы получить помощь, которая, с его точки зрения, так необходима его стране. В своем выступлении перед конгрессом Зеленский сказал, что Украина каждую ночь на протяжении трех недель переживала то, что переживали США во время нападения на Перл-Харбор и терактов 9/11 (11 сентября 2001 года), а также попросил «вспомнить о национальном мемориале на горе Рашмор», – цитирует РИА «Новости» обозревателя.
Как полагает автор статьи, вместо того, чтобы спасти человеческие жизни, некоторые из его требований лишь усугубят ситуацию. Поэтому, по его словам, в ответ на просьбу Зеленского американские законодатели «должны сказать нет».
Аналитик отмечает, что Запад уже научился не доверять тем заявлениям, которые исходят от Кремля, однако пока не научился с недоверием относиться к пропаганде, распространяемой украинской стороной, – «пропаганде, которую Зеленский и украинское правительство используют на полную мощность».
Так, по словам Девлина, «украинцы солгали или как минимум сильно преувеличили факты в надежде спровоцировать у Запада эмоциональную реакцию и побудить его предоставить Украине дополнительную помощь», говоря, например, о так называемом «призраке Киева», о численности погибших в ходе спецоперации или о ситуации вокруг Запорожской и Чернобыльской АЭС.
Также обозреватель указывает, что Зеленский в обращении к конгрессу использовал известную речь Мартина Лютера Кинга под названием «У меня есть мечта», но не для восстановления мира и гармонии, а чтобы попросить США установить бесполетную зону над Украиной, увеличить поставки помощи и ввести новые санкции против России.
«Разве это большая просьба? Создать над Украиной бесполетную зону. Гуманитарную бесполетную зону. Разве это слишком большая просьба?» – обратил внимание автор.
Девлин напомнил, что в конце своего выступления Зеленский перешел на английский язык и обратился напрямую к президенту США Джо Байдену, пожелав ему «стать лидером мира».
По его словам, «быть лидером мира означает быть лидером за мир».
«Я также надеюсь, что Байден – лидер, который выступает за мир. Именно поэтому ни президент США, ни конгресс не должны давать Зеленскому то, чего он хочет», – считает американский аналитик.
Напомним, Владимир Зеленский, выступая перед конгрессом США, попросил предоставить Украине системы ПВО, включая С-300, в качестве альтернативы бесполетной зоне над Украиной. Зеленский также призвал США и союзников «ввести новые транши санкций» против России, в том числе против всех политиков России, которые остаются на своих постах. Также он попросил о гуманитарной бесполетной зоне над Украиной.
До этого президент Украины на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн, заявил, что нужно признать, что страна не войдет в НАТО.
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В Белоруссии предотвращен теракт против российских военных
Комитет госбезопасности Белоруссии предотвратил теракт в Мозырском районе, атаку планировалось провести против российских военных в республике, сообщило Агентство телевизионных новостей.
«Комитетом госбезопасности предотвращен теракт в Мозырском районе (недалеко от границы с Украиной – прим. ВЗГЛЯД). Организаторы планировали его направить против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны», – цитирует агентство РИА «Новости».
Отмечается, что подробности будут изложены в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что белорусские военные не участвуют в операции на Украине. Он подчеркивал, что белорусским военнослужащим «там делать нечего» и их «туда не зовут».
В Китае назвали виновного в кризисе на Украине
Причиной кризиса на Украине во многом стало расширение НАТО на восток, пишет китайская газета Global Times.
Указывается, что Североатлантический альянс не имеет права критиковать Россию, поскольку ранее блок развязал «множество безжалостных военных конфликтов». В качестве примера издание привело бомбардировки Югославии в 1999 году во время войны в Косово, передает РИА «Новости».
«Вместо того, чтобы задуматься о своей политике, НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с блоком против России. Это неразумно и довольно зловеще», – подчеркивается в публикации.
Китайский обозреватель также считает, что НАТО давно следовало бы ликвидировать: «Руки НАТО обагрены кровью, а сам блок долгое время представляет серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности».
В беседе с газетой профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И заявил, что Североатлантическому альянсу следует извиниться за события в Югославии.
«Если НАТО выступает в роли защитника международного права, не могли бы вы сначала извиниться за то, что бомбили Югославию? Не могли бы сначала компенсировать бомбардировку посольства Китая в Югославии в 1999 году, в результате которой погибли три журналиста и более 20 человек получили ранения?», – задался он вопросом.
Профессор выразил мнение, что после окончания холодной войны НАТО нарушало международное право и ставило под угрозу суверенитет и территориальную целостность других стран.
Ранее Китай обвинил в кризисе на Украине политику США по расширению НАТО. Там также предупредили США о риске обжечься на Украине.
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В Тбилиси назвали нонсенсом участие разыскиваемого чиновника в переговорах на Украине
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Председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Анри Оханашвили назвал «полным нонсенсом» участие разыскиваемого Грузией бывшего высокопоставленного чиновника, а ныне помощника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили в официальных переговорах в составе украинской делегации, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Этот человек разыскивается, он уличен в тяжелейших преступлениях, в нарушении прав человека, и вот он сидит на переговорах. Это полный нонсенс», – заявил глава комитета.
«Кому может понравиться такое?» – задался он вопросом.
Анри Оханашвили отметил, что позиция Грузии состоит в полной солидарности с Украиной в условиях боевых действий, поэтому «нецелесообразно на этом этапе делать какие-либо (жесткие) заявления».
Адеишвили занимал пост генпрокурора Грузии, возглавлял министерство юстиции. С его именем связано давление на бизнесменов и экспроприация их собственности. После отставки в отношении него возбудили ряд уголовных дел за организацию пыток и участие в них. Он бежал из страны после смены властей в 2012 году. Грузия обращалась в Интерпол с просьбой объявить Адеишвили в международный розыск. Украина отказалась экстрадировать его в Грузию.
Ранее в феврале стало известно, что помощник генерального прокурора Украины был избит в Киеве, после чего попал в больницу. Имени пострадавшего правоохранители не называли, но по данным издания «Укринформ», речь шла о Зурабе Адеишвили.
Минобороны показало уничтожение гаубичной батареи ВСУ из высокоточного оружия
Российские Вооруженные силы уничтожили высокоточным оружием артиллерийскую батарею ВСУ из 152-мм гаубиц, Минобороны опубликовало соответствующее видео.
В ролике, снятом с беспилотника, зафиксирован полет над полем с тремя 152-мм буксируемыми украинскими гаубицами. По гаубицам попадает снаряд, после чего поле затягивает дымом от взрыва.
Видеозапись опубликована в группе Минобороны в «ВКонтакте».
Ранее Минобороны демонстрировало снимки сбитого украинского беспилотного летательного аппарата «Байрактар ТБ-2» и уничтожение позиций украинских националистов в Киевской области.
До этого ведомство публиковало видео с уничтожением артиллерийских складов вооруженных сил Украины высокоточным ударом. Фото опубликованы на официальной странице ведомства в «ВКонтакте».
Дипломат попытался вывезти с Украины миллион долларов
Силовики изъяли у украинского дипломата, работавшего в одной из стран ЕС, около миллиона долларов в валюте, золотых слитках и драгоценностях, все это он пытался вывезти за границу, заявило Государственное бюро расследований Украины.
«На пункте пропуска Ягодин следователи ГБР провели осмотр дипломатического микроавтобуса, в котором было обнаружено и изъято почти 68 тысяч евро, свыше 140 тысяч долларов США, свыше 12 килограммов золотых слитков, ювелирные изделия из золота общей массой 13,8 килограмма, а также большое количество сигарет», – приводит сообщение РИА «Новости».
Сообщается, что работник посольства пытался оформить груз под видом дипломатической почты. Все найденное изъяли в пользу государства, а дипломату назначили штраф в 26 млн гривен.
Ранее житель Киева в парике и с макияжем пытался сбежать с Украины, выдавая себя за женщину на границе.
МО: ВС России сбили украинский Ми-24 и «Байрактар ТБ-2»
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Российские Вооруженные силы за сутки в ходе спецоперации на Украине продвинулись на 10 км и взяли под контроль населенные пункты Новомайорское, Пречистовка, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешное наступление, взяли под контроль населенные пункты Новомайорское, Пречистовка. Продвижение за день составило 10 километров», – цитирует его ТАСС.
По его словам, в течение дня авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Белки, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2».
Конашенков рассказал, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией России поражены 29 военных объектов Украины. С начала операции уничтожено 182 украинских самолета и вертолета, 177 беспилотников, 1,4 тыс. танков и других боевых машин.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Вспышки заболеваний на Украине связали с утечками патогенов из биолабораторий США
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Вспышки туберкулеза и дирофиляриоза в Херсонской области и Донбассе могли быть вызваны утечками патогенов из биолабораторий США на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Необходимо сказать об экстренном уничтожении документов в Херсонской биолаборатории. Одной из причин подобной спешки может являться сокрытие сведений о возникшей в 2019 году в Херсоне вспышке дирофиляриоза – болезни, которая передается комарами. Возникает вопрос, почему четыре случая заражения выявлены именно в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых, даже с учетом инкубационного периода болезни», – цитирует РИА «Новости» Кириллова.
По его словам, в апреле 2019 г. представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию.
«Однако никаких документальных свидетельств, касающихся данной вспышки в Херсонской лаборатории, не обнаружено. Исходя из этого, считаем, что экстренность уничтожения подобных документальных доказательств объясняется стремлением не допустить их попадания к российским специалистам», – подчеркнул генерал.
Также Кириллов обратил внимание на факт резкого увеличения в 2018 году среди проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках граждан случаев туберкулеза, вызванных новым мультирезистентным штаммом. Эти данные подтверждены специалистами Роспотребнадзора.
«В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении либо о случайной утечке патогена с одной из украинских биолабораторий», – считает генерал.
Ранее Минобороны опубликовало документ о финансировании Пентагоном лабораторий на Украине.
Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет требовать рассмотрения вопроса об американских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
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Военный эксперт: США стремятся затянуть боевые действия на Украине
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«США считают, что поставки оружия Киеву остановят российскую армию или войска ЛДНР. Но в реальности поставки приведут лишь к росту числа жертв со стороны украинцев», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США обнародовали полный список поставленного Украине оружия.
«США хотят затянуть боевые действия на Украине, надеясь, что те санкции, которые они вводят против нас, подействуют – и мы сдадимся. А для силовой поддержки давления они завозят на Украину новую порцию «железок». Но США сейчас работают на грани фола – и санкции, и накачка оружием уже действуют против них», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Эксперт обратил внимание на 25 тыс. бронежилетов и шлемов, которые США передают Украине. «Этим они собираются оснастить примерно пять бригад и несколько батальонов. Скорее всего, речь идет о той части вооруженных сил, которая осталась на Западной Украине. Это так называемый резерв, который должен не пустить наши войска на запад страны», – отметил собеседник.
По его словам, все остальные средства будут отправлены на восток Украины. «Среди прочего, США передадут им беспилотники и барражирующие боеприпасы, которые отправляются в воздух минометным способом. Операторы будут дистанционно управлять атакой по российским войскам, координаты которых им дадут американские средства космической разведки и спутниковая группировка дистанционного зондирования Земли», – сказал аналитик.
Специалист также отметил, что согласно концепции сетецентрических войн, по всей территории Украины в разных населенных пунктах американцы создадут склады вооружения, боеприпасов, амуниции, военной техники и разместят артиллерийские комплексы. «Отступающие войска будут заходить в такие пункты для пополнения запасов оружия и боеприпасов. Это тактика, которая нам известна еще со времен сирийской кампании. Американцы свою модель войны не меняют», – заметил Леонков.
Тем не менее переданное Украине вооружение не изменит принципиального хода боевых действий, заметил эксперт. «Мы же контролируем воздушное пространство, поэтому Зеленскому сейчас нужны комплексы войсковой ПВО, которые бы прикрывали передвижение батальонно-тактических групп. А их никто Украине не дает», – сказал собеседник.
По его словам, вооружение пойдет на Украину наземным гражданским транспортом под видом фур с гуманитарной помощью, поэтому прервать их поставки российским войскам будет крайне трудно. «Но те конвои, о которых у нас будет точная информация, мы, конечно, будем уничтожать. Если обнаружим склады вооружения в зоне, которую контролирует наша армия, то все эти трофеи мы передадим ЛНР и ДНР и научим обращаться с американскими ПЗРК и ПТРК», – подчеркнул эксперт.
Ранее Белый дом опубликовал информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародован полный список поставленного Киеву американского оружия. Как говорится в документе, помощь будет осуществляться в форме прямой передачи оборудования от министерства обороны США украинским военным.
Полный список поставленного Киеву американского оружия включает новый пакет помощи Украине в размере 800 млн долларов, в который входят 800 ПЗРК Stinger, 2 тыс. ПТРК Javelin, 1 тыс. легких гранатометов и 6 тыс. гранатометов АТ-4, 100 БЛА, 100 гранатометов, 5 тыс. автоматических винтовок, 1 тыс. пистолетов, 400 пулеметов, 400 ружей, более 20 млн боеприпасов для стрелкового оружия, а также гранатометов и минометов; по 25 тыс. бронежилетов и шлемов.
Кроме того, из документа следует, что ранее США предоставили Украине более 600 Stinger, около 2600 Javelin, пять вертолетов Ми-17, три патрульных катера, четыре контрбатарейных радара, четыре противоминные РЛС, 200 гранатометов и боеприпасов к ним, 200 дробовиков и 200 пулеметов, почти 40 млн патронов к стрелковому оружию и более 1 млн гранат, мин и артииллерийских снарядов.
Также в списке указываются 70 бронеавтомобилей HMMWV и других транспортных средств, системы защищенной связи, системы обнаружения радиоэлектронной борьбы, бронежилеты, шлемы и другое тактическое снаряжение, военно-медицинское оборудование для лечения и эвакуации с поля боя, оборудование для разминирования, а также спутниковые снимки и аналитическую информацию.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Москва предупреждала об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
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