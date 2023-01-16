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16 января, понедельник  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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На долларе поставлен «крест смерти»

Доллар ждет падение Zuma/ТАСС
Доллар впервые за два с половиной года демонстрирует «смертельный крест». Это такой технический сигнал, который говорит о продолжении девальвации американской валюты. При этом доллар уже и так серьезно ослаб. Что происходит сейчас с американской валютой и к каким результатам это приведет в будущем? Подробности...
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США и Украина разрушают принципы ООН

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
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ЧВК и армия опробовали в Соледаре новую схему штурма городов

«Вагнеровцы» вели бои в тяжелейших условиях Константин Михальчевский/РИА Новости
В Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара. В ведомстве сообщили, что бойцы ЧВК непосредственно штурмовали городские кварталы города, тогда как регулярные силы блокировали город с двух направлений, пресекали переброску туда резервов противника и оказывали огневую поддержку наступления авиацией и артиллерией. Где в дальнейшем может быть применена эта новая тактика? Подробности...
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Япония выбрала позор и получит войну

Кисида уже фактически пообещал вступить в войну за Тайвань на стороне Соединенных Штатов Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press
Премьер Японии Фумио Кисида, находясь в США, позволил себе феноменальную наглость, граничащую с самоотречением. А именно заявил, что применение ядерного оружия не имеет оправданий, но имел при этом в виду вымышленную угрозу со стороны России, хотя ЯО использовали только США и как раз против Японии. Но с США Токио, напротив, крепит оборону в ожидании войны с КНР. Зачем это японцам? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Молодогвардейцы борются с нацизмом и сейчас

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Почему свидомым политикам, историкам, публицистам Украины так ненавистна память о «Молодой гвардии»? Потому что парни и девушки боролись и умерли за страну и идеалы, которые украинские националисты ненавидят. Подробности...

Планете обещают распад мирового рынка и сопротивление доллару

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Обычно ежегодный «Возмутительный прогноз» датского банка имеет элемент фантазии и сбывается только в половине случаев. Но после 2022 года даже самые оригинальные прогнозы уже не кажутся невозможными. Подробности...
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Как культурной элите закрывать долги перед Родиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» и уезжают с холодным сердцем и с гонораром. Подробности...
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Немецкие танки на земле Украины

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    Япония выбрала позор и получит войну

    Кисида уже фактически пообещал вступить в войну за Тайвань на стороне Соединенных Штатов
    		   16 января 2023, 08:50
    Фото: Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Премьер Японии Фумио Кисида, находясь в США, позволил себе феноменальную наглость, граничащую с самоотречением. А именно заявил, что применение ядерного оружия не имеет оправданий, но имел при этом в виду вымышленную угрозу со стороны России, хотя ЯО использовали только США и как раз против Японии. Но с США Токио, напротив, крепит оборону в ожидании войны с КНР. Зачем это японцам?

    В США есть традиция – при каждом новом президенте развязывать новую войну. Взять, к примеру, время после распада СССР: у Буша был Ирак, у Клинтона – Югославия, Буш-младший устроил дубль (Афганистан и Ирак), при Обаме американцы участвовали в войне на территории Ливии и Сирии, Байден сейчас воюет против России на Украине. И только Трамп каким-то чудом избежал этой планиды (при этом приписывали ему самые агрессивные намерения).

    Война следующего американского президента (который, скорее всего, придет к власти по итогам выборов 2024 года), по мнению многих экспертов, предопределена: США вступят в конфликт с Китаем. Формально – за Тайвань, по факту – за мировое лидерство. 

    Сейчас стороны всячески оттягивают момент начала войны. Китайцы хотят поднакопить финансово-экономические и военные мускулы. Американцы слишком заняты на Украине в войне с врагом номер два (то есть с Россией), поэтому не могут сконцентрировать свои ресурсы против врага номер один.

    Но час, когда Америка посчитает нужным спустить тайваньский курок (то есть подтолкнуть Тайбэй к таким действиям, которые вынудят китайское руководство начать ввод войск на остров), рано или поздно настанет. Соединенные Штаты готовятся к нему – и готовят своих союзников.

    В конце 2022 года Вашингтон предложил филиппинцам построить на их территории пять новых военных объектов – и это предложение было принято.

    А 13 января того же рода планы, вероятно, обсуждались с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который прибыл с визитом в Вашингтон. С тем самым Кисидой, правительство которого уже фактически пообещало вступить в войну за Тайвань на стороне Соединенных Штатов.

    При нынешнем премьере Япония окончательно попрощалась с пацифистской политикой, которая десятилетиями была одной из основ ее экономической и внешнеполитической линии. В декабре 2022-го в Токио заявили о намерении в течение пяти ближайших лет довести объем военных расходов до 2% от ВВП (после Второй мировой он всегда был ниже 1%) и приобрести ракеты, которые позволят поражать цели на расстоянии больше тысячи километров. 

     

    Втягивание Японии в, казалось бы, чужой для нее конфликт чревато для нее серьезными убытками. Японцам придется поднять налоги для повышения оборонных расходов и столкнуться с новой волной исторических страхов: их деяния в первой половине XX века накрепко впечатались в память других восточноазиатских народов. 

    Также Токио придется углубить не нужный ни ему, ни нам конфликт с Москвой. Япония уже стала одной из очень немногих стран Азии, которые ввели санкции против РФ. А на встрече с Джо Байденом господин Кисида сделал то, за что он (как считает замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев) после возвращения домой должен совершить ритуальное самоубийство – сеппуку.

    «Байден и Кисида заявили, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине будет враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания. Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства. Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А ее единственной жертвой – его собственная Родина... Такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку прямо на заседании их кабмина. Хотя понятие о чести этой генерации японских вассалов не свойственно», – написал Медведев.

    Действительно, легко поверить, что нынешним японским (да и другим восточноазиатским политикам, которых Штаты выстраивают в антикитайские ряды) не свойственны ни понятия о чести, ни воля к реализации национальных интересов своих стран. Вместо этого они кладут эти интересы на алтарь американских «хотелок».

    Более того, может показаться, что восточноазиатская ситуация «зеркальна» европейской: и там, и там союзники США добровольно отдают Америке свой суверенитет, втягиваясь в решение чужих конфликтов.

    Между тем не стоит проводить прямые параллели между поведением условной Германии и той же Японии или Филиппин. Европейские лидеры отказались от суверенитета ради того, чтобы остаться в зоне личного комфорта (они уже привыкли к тому, что США определяют курс их стран), а также на основании страхов об угрозах со стороны России, хотя Москва ни разу не делала никаких заявлений (не говоря уже о действиях), которые могли бы быть рассмотрены как покушение на суверенитет и территориальную целостность Германии, Франции, Польши или даже Прибалтики.

    В Восточной Азии ситуация кардинально другая. Там передача части суверенитета американцам (в том числе в виде готовности воевать в американо-китайской войне за Тайвань) рассматривается как безальтернативная необходимость.

    Те же Филиппины, как и ряд других стран Юго-Восточной Азии, крайне озабочены территориальной экспансией КНР в Южно-Китайском море. Китайцы претендуют там на ряд островков, в том числе филиппинских, которые позволяют Пекину объявить чуть ли не всю акваторию китайскими водами, следовательно, не только претендовать на ресурсы на шельфе, но и контролировать всю морскую торговлю в регионе. Меж тем безопасность и благосостояние Филиппин (как и Австралии, вступившей с США и Британией в антикитайской блок AUKUS) напрямую зависят от свободы судоходства.

    Япония тоже зависит от морских торговых маршрутов и имеет территориальный спор с Китаем вокруг островов Сенкаку, которые китайцы называют Дяоюйдао.

    В Токио понимают, что в одиночку против Пекина не выстоять, а сколотить региональный союз против него японцы не смогут – отчасти из-за страхов местных государств перед китайским гневом (а многие из них уже зависят от экономики КНР), отчасти из-за их страхов перед возрождением японского милитаризма.

    Япония не может играть роль лидера антикитайского блока в Восточной Азии – а значит, ей остается роль младшего партнера той страны, которая точно так же, как и она, заинтересована в сдерживании Китая. То есть Соединенных Штатов.

    Так что если США соблюдут традицию и при новом президенте начнут войну, нажав на тайваньский курок, Япония присоединится. А вместе с ней Филиппины, Южная Корея и другие страны Восточной Азии, посчитавшие нужным поделиться суверенитетом с Америкой, а не с Китаем. 

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