Эксперт: Япония создает новые риски для России и Китая в Тихом океане

Востоковед Кашин: Военный потенциал Японии направлен против Китая, но может сулить проблемы и России

Милитаризация Японии ставит не только Китай, но и Россию перед лицом растущей угрозы. Это требует от Москвы осмысления новых рисков в районах Тихого океана. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил востоковед Василий Кашин. Ранее стало известно о планах Токио поставить на вооружение порядка 500 ракет «Томагавк» и 1 тыс. улучшенных ракет Type12.

«Япония постепенно превращается в «нормальную державу», которая свободна от ограничений, введенных мирной послевоенной конституцией. Подготовка к этому шла десятилетиями. За это время создан огромный военно-промышленный потенциал», – считает старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Василий Кашин.

«Возможности японского флота и оборонной промышленности уже превосходят таковые у Великобритании и Франции, за исключением ядерного оружия. Поэтому активизация Токио в вопросах безопасности в Азии будет означать существенное изменение в расстановке основных сил региона», – акцентирует эксперт.

«Важно понимать, что военный потенциал Японии направлен главным образом против КНР. Ракеты Type12 – изначально противокорабельные. Однако для их перспективных модификаций предусмотрена дальность 1,5 тыс. километров и возможность стрельбы по наземным целям», – подчеркивает собеседник.

«Таким образом, это будет существенное дополнение к американскому арсеналу крылатых ракет, которые могут быть применены в регионе. Это довольно существенное изменение, которое потребует от Китая дополнительных инвестиций в ПВО», – указывает эксперт.

«Действия Токио несут новые угрозы и для России. Мы должны тщательно изучить последствия расширения японских ударных возможностей в отношении базы атомных подводных лодок в Вилючинске и нашей военной группировки на Южных Курилах», – отмечает собеседник.

«Вероятно, будут необходимы дополнительные инвестиции в наш потенциал неядерного стратегического сдерживания на Дальнем Востоке», – резюмирует Кашин.

Ранее стало известно, что Япония планирует поставить на вооружение порядка 500 крылатых ракет «Томагавк», и тысячи ракет Type12 увеличенной дальности и заняться разработкой гиперзвукового оружия.

Как сообщают местные СМИ, основной региональной задачей для стран коллективного Запада становится сдерживание Китая. Реализация столь амбициозных планов лежит через дополнение ракетных возможностей Вашингтона контратакующим потенциалом Токио. Подобное решение стало альтернативой предшествующей тактике размещения гиперзвуковых ракет средней дальности на территории Японии.

В США сомневаются, что добиться понимания со стороны населения районов предполагаемой дислокации такого оружия будет нелегко. Поэтому ракеты «Томагавк» и Type12 стали временным компромиссом между двумя державами. Однако сообщается, что обсуждение вопроса размещения американских ракет средней дальности в Японии может возобновиться в случае изменения баланса сил из-за укрепления военного потенциала Китая.

Ранее стало известно, что министерство обороны Японии планирует разместить на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие с дальностью действия до тысячи км.

Сообщается, что к 2026 году власти Японии намерены создать в составе ВС два новых подразделения, которые должны будут управлять установками, предназначенными для запуска баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками.

Напомним, в начале декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в парламенте, что не видит условий для обсуждения с Россией перспектив заключения мирного договора.

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