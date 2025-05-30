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    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    20 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    2 комментария
    30 мая 2025, 13:20 • Новости дня

    Политолог объяснил визит вдовы Абэ к Путину в Москву

    Политолог Кистанов: Визит вдовы Абэ к Путину стал позитивным сигналом из Токио

    Политолог объяснил визит вдовы Абэ к Путину в Москву
    @ Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Синдзо Абэ – символ улучшения российско-японских отношений. Визит его вдовы Акиэ Абэ в Москву может свидетельствовать о том, что в Токио пришли к пониманию: нельзя дальше «замораживать» двусторонний диалог, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Кистанов. В четверг Владимир Путин в Кремле принял вдову бывшего японского премьера.

    «Акиэ Абэ – не политик, но за ней стоит моральный авторитет ее покойного мужа. Экс-премьер Синдзо Абэ всегда стремился к укреплению российско-японских отношений. Он также искал компромиссное решение вопроса южной части Курил с последующим заключением мирного договора», – напомнил Валерий Кистанов, руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.

    Эксперт указал: высказываются разные предположения, почему Акиэ Абэ решила приехать в Москву. При этом официальный Токио открещивается от этого визита и заявляет, что власти не консультировали вдову. «Правительство страны представляет все так, будто это ее личная инициатива», – уточнил собеседник.

    «Ностальгические чувства, конечно, могли подтолкнуть Абэ совершить эту поездку и встретиться с Путиным. Но мне кажется, в данном случае нужно смотреть глубже. Кабмин как минимум позволил случиться этому визиту. Мне кажется, события следует расценивать как позитивный сигнал со стороны Японии», – считает он.

    По его словам, после начала конфликта на Украине диалог между странами оказался «на самом низком уровне за весь послевоенный период». «Токио, будучи активным членом «Большой семерки», вводил антироссийские санкции, а Москва в ответ включила Японию в список недружественных государств», – добавил эксперт.

    Однако ситуация поменялась с возвращением в Белый дом Дональда Трампа. «Президент США в определенной степени внес раскол в монолитную позицию коллективного Запада по поводу украинского кризиса. Японские власти не могут противоречить курсу Вашингтона, ведь Штаты для них не только крупнейший торгово-экономический партнер, но и фактически гарант безопасности, суверенитета», – пояснил политолог.

    «Таким образом, визит Акиэ Абэ в Москву может свидетельствовать, что в Японии пришли к пониманию: нельзя дальше «держать в морозильнике» наши отношения. Я думаю, Токио готов двигаться по пути нормализации диалога», – допустил аналитик, предположив, что такие настроения присутствуют в окружении Сигэру Исибы.

    Кистанов также указал, что ранее вдова экс-премьера Японии встречалась с Трампом. «Еще до его инаугурации в Японии были сильно обеспокоены тем, что он будет проводить жесткую политику в отношении Токио в экономической сфере, требовать увеличения военных расходов. Антияпонские шаги Белого дома в его первую каденцию как раз смягчал Синдзо Абэ», – напомнил собеседник.

    «В силу отсутствия политического тяжеловеса, на переговоры к новоизбранному американскому лидеру отправили Акиэ Абэ. Они тоже вели ностальгические беседы, вспоминали теплыми словами покойного экс-премьера. Мне кажется, вырисовывается параллель: прием Путиным Акиэ Абэ может стать предзнаменованием того, что отношения России и Японии будут налаживаться», – заключил Кистанов.

    Владимир Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ – вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Президент вручил ей букет цветов, на что женщина по-русски ответила: «Спасибо». Глава государства также подчеркнул, что рад ее видеть. Он рассказал, что помнит, как она сопровождала мужа во время его визитов в Россию.

    Говоря об убитом в 2022 году японском экс-лидере, Путин отметил значительный вклад политика в развитие отношений двух стран. «У меня с ним сложились очень добрые личные отношения», – пояснил он. Президент добавил, что он видел «искреннее стремление» Абэ в деле налаживания связей Москвы и Токио.

    После окончания встречи вдова экс-премьера Японии отправилась в Большой театр. По словам журналиста Александра Юнашева, Путин предоставил ей свой личный автомобиль. Как отметил Такаи Имаи, бывший секретарь Синдзо Абэ, произошедшее показало всему миру особый характер отношений двух государств, который невозможно прервать даже в самых сложных обстоятельствах.

    Более холодно на визит Акиэ Абэ в Москву отреагировали действующие власти Японии. Так, Есимаса Хаяси, генеральный секретарь кабинета министров страны, отказался от оценки состоявшейся встречи. Однако он уточнил, что правительство в настоящий момент рекомендует воздерживаться от любых поездок в Россию.

    Напомним, отношения Москвы и Токио резко ухудшились после начала СВО. Так, еще в феврале 2022 года страна присоединилась к санкциям против Центробанка РФ, напоминает РБК. Под ограничения Японии также попали более 700 организаций, а список запрещенных к экспорту товаров и технологий превысил 800 наименований, пишет ТАСС.

    29 мая 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предоставил вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ свой лимузин «Аурус», чтобы она могла вовремя попасть на премьеру спектакля в Большом театре.

    Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он отметил: «Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр».

    Напомним, в четверг Путин провел личную встречу в Кремле с Акиэ Абэ, супругой погибшего бывшего японского премьер-министра, которая посетила Москву. В ходе встречи он заявил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений, а также рассказал о прогрессе в отношениях с Японией при его премьерстве.

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    29 мая 2025, 20:12 • Новости дня
    Назван срок завершения карьеры Овечкина в НХЛ

    СМИ: Овечкин завершит карьеру в НХЛ после сезона-2025/26

    Назван срок завершения карьеры Овечкина в НХЛ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский хоккеист Александр Овечкин проведет свой последний сезон в НХЛ в 2025/26 году. Об этом клуб «Вашингтон» сообщил своим болельщикам.

    Сезон-2025/26 станет заключительным для Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге, передает ТАСС. Журналист Джейкоб Биллингтон сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что клуб «Вашингтон» уведомил владельцев абонементов о предстоящем завершении выступлений россиянина в лиге.

    В письме абонентам было указано, что следующий сезон будет последним для Овечкина в составе «Вашингтона». Действующий контракт хоккеиста истекает по окончании сезона-2025/26.

    Ранее Овечкин отмечал в интервью, что рассматривает возможность вернуться в московское «Динамо», воспитанником которого он является. На данный момент спортсмену тридцать девять лет.

    Шестого апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных сезонах НХЛ. Также нападающий стал лидером по количеству победных шайб, опередив Яромира Ягра.

    В чемпионате-2024/25 Овечкин провел 65 матчей, забил 44 шайбы и отдал 29 результативных передач. «Вашингтон» завершил выступление в 1/4 финала Кубка Стенли, уступив «Каролине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию после завершения сезона в НХЛ. Овечкин прибыл в Москву. Дэвид Бекхэм подарил Овечкину именные бутсы с автографом в честь его рекордного достижения по голам в НХЛ.

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    30 мая 2025, 13:44 • Видео
    Германия сделала ставку на долгую войну

    По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

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    29 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Депутат: Россия в ответ Западу может снять ограничения на применение «Орешника»
    Депутат: Россия в ответ Западу может снять ограничения на применение «Орешника»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Россия может отменить ограничения на применение комплекса «Орешник» в ответ на решение стран Запада снять ограничения для Киева на применение дальнобойного оружия.

    Россия может снять установленные ранее ограничения на использование ракетного комплекса «Орешник» в случае дальнейших антироссийских действий со стороны западных стран, сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник, передает Газета.ру. По словам Колесника, в арсенале России есть не только комплекс «Орешник», но и его более современные модификации.

    Депутат заявил: «Много на что мы можем снять ограничения. Самое известное – «Орешник». Увеличим его дальность и мощность, тем более он не один, а уже есть более новые модификации».

    Колесник отметил, что снятие ограничений на использование дальнобойного оружия западными странами позволяет ВСУ наносить удары по основным промышленным районам России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о решении Британии, Германии, Франции и США больше не ограничивать дальность поставляемого Украине оружия, что открывает Киев возможности для атак по военной инфраструктуре на российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о возможности передачи Киеву ракет Taurus. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил о жестком ответе на снятие ограничений по дальности западного вооружения для Украины.

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    29 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    Шойгу пригрозил ответом на снятие ограничений на дальнобойность оружия для Киева
    Шойгу пригрозил ответом на снятие ограничений на дальнобойность оружия для Киева
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал ситуацию вокруг возможного снятия западными странами ограничений на дальнобойность вооружений, поставляемых Киеву.

    По итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Шойгу заявил, что Россия может принять зеркальные меры в ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Шойгу отметил, что обсуждение этой темы в западных странах напоминает ему «гимназистку на серьезном свидании», подчеркнув противоречивость заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца. «То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьезном свидании. Так сняли или не сняли? Сняла или не сняла. А что касается нашей реакции, могу сказать – поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», – сказал он.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу в решениях европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

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    30 мая 2025, 09:38 • Новости дня
    В Японии назвали знаковой встречу вдовы Абэ с Путиным
    В Японии назвали знаковой встречу вдовы Абэ с Путиным
    @ Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча Акиэ Абэ и президента России Владимира Путина в Москве наглядно показала, что связи между Россией и Японией остаются крепкими, несмотря на все трудности, заявил бывший секретарь покойного премьер-министра Синдзо Абэ Такая Имаи.

    Бывший секретарь Абэ Такаи Имаи, который сейчас работает в исследовательском центре «Кэнон», отметил, что встреча вдовы бывшего премьер-министра Японии Акиэ Абэ с президентом России Владимиром Путиным в Москве стала символом неразрывности отношений между двумя странами, передает ТАСС.

    По его словам, этот жест показал всему миру особый характер отношений между Россией и Японией, которые невозможно прервать даже в самых сложных обстоятельствах.

    Имаи выразил надежду, что в будущем отношения Москвы и Токио улучшатся, несмотря на существующие трудности. Он напомнил, что семья Абэ и Россия всегда поддерживали дружеские связи, а между Синдзо Абэ и Владимиром Путиным были доверительные отношения.

    Бывший секретарь также сообщил, что после трагической гибели Абэ официальные дипломатические каналы между двумя странами фактически были прерваны. Из-за этого соболезнования российского президента были переданы вдове Акиэ частным образом, а не через официальные дипломатические службы.

    Ранее японское правительство заявило, что не взаимодействовало с Акиэ Абэ по поводу ее поездки в Россию и не комментирует ее встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин провел личную встречу с Акиэ Абэ в Кремле.

    Путин на встрече отметил значительный вклад Синдзо Абэ в развитие российско-японских отношений и рассказал о прогрессе в отношениях между двумя странами во время его премьерства.

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    29 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    Авария оставила подмосковный Королев без света

    В Королеве произошла авария на электросетях, оставившая город без света

    Авария оставила подмосковный Королев без света
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером несколько районов Королева остались без электроэнергии, сбой затронул водоснабжение, связь и работу магазинов и МФЦ.

    Масштабное отключение электричества произошло в Королеве 29 мая, сообщает администрация города. Сбои начались примерно с 17:50 и затронули районы Новые Подлипки, проспекты Королева и Космонавтов, улицы Мичурина и Комсомольская, а также Болшево. Причиной названа авария на электросетях, предположительно, на подстанции.

    Проблемы с электроснабжением вызвали перебои в работе водоснабжения и мобильного интернета. Местные жители отмечали отсутствие воды и связи, а часть супермаркетов и МФЦ были закрыты. В торговом центре «Гелиос» прошла эвакуация посетителей.

    Медицинские учреждения города работали на резервных источниках питания, что позволило избежать сбоев в оказании экстренной помощи. Дежурные службы оперативно устранили основную часть аварии, и к 18:57 электроснабжение в пострадавших районах было частично восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московской области оказалось нарушено электроснабжение из-за непогоды.

    Сильный циклон с мокрым снегом и ветром вызвал масштабные отключения электричества и повалил множество деревьев в северных районах Подмосковья.

    В Ялте и Массандре более 12 тыс. жителей остались без света из-за технологического сбоя, также электричество пропало в Виноградном и нескольких других населенных пунктах.

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    29 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин сообщил об обсуждении льгот для многодетных отцов
    Путин сообщил об обсуждении льгот для многодетных отцов
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что власти страны уже длительное время рассматривают возможность предоставления льгот для мужчин, воспитывающих нескольких детей.

    Российские власти давно обсуждают возможность внедрения льгот для отцов в многодетных семьях, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с многодетными семьями из разных регионов, приуроченной к Дню защиты детей. Президент подчеркнул: «Что касается мужчин, то мы давно это обсуждаем и думаем над этим».

    Во время мероприятия в формате видеоконференции одна из участниц, Евгения Радионова из Екатеринбурга, мать десяти детей, напрямую обратилась к главе государства с просьбой поддержать инициативу по введению льгот для отцов в многодетных семьях. Путин заверил, что этот вопрос находится в проработке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что семья с тремя и более детьми должна стать нормой в стране. Путин отметил, что культ матери в семье оправдан, но важно не забывать о значимой роли мужчины. Министерство здравоохранения разъяснило, что оптимальный возраст для рождения детей у женщин составляет от 18 до 35 лет, а курение и высокое потребление алкоголя и кофеина снижают шансы на успешную беременность.

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    29 мая 2025, 18:23 • Новости дня
    Минтранс решил запретить дешевые заменители детских автокресел

    Стало известно о планах Минтранса запретить дешевые заменители детских автокресел

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ПДД планируется ввести прямой запрет на использование опасных заменителей автокресел, включая корректоры ремней и бескаркасные конструкции, при перевозке детей.

    Минтранс опубликовал поправки к Правилам дорожного движения, предусматривающие запрет на использование дешевых заменителей автокресел и бустеров, передает «Коммерсант».

    Нововведения касаются корректоров ремней безопасности, треугольных накладок, бескаркасных автокресел и других подобных изделий, которые не обеспечивают должной безопасности и часто формально проходят как детские удерживающие устройства (ДУУ) благодаря спорным сертификатам.

    В пояснениях Минтранса отмечается, что новые правила впервые закрепят в ПДД определение «детская удерживающая система (устройство)» как конструкции, предназначенной для перевозки детей. К таким системам будут предъявляться требования ООН № 44, а любые гибкие элементы и адаптеры, не входящие в стандартные автокресла или бустеры, попадут под запрет.

    Эксперты поддержали инициативу, отметив, что лазейки, которыми пользуются родители для обхода действующих требований, влекут за собой реальные угрозы жизни и здоровью детей. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая уточнила, что такие изделия почти исчезли из офлайн-магазинов, однако остаются доступны на маркетплейсах. С внесением поправок любые споры с инспектором будут исключены, а при выявлении факта перевозки ребенка не в автокресле или бустере штраф последует неизбежно.

    В марте правительство поддержало ужесточение штрафов за перевозку детей без автокресел.

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    29 мая 2025, 19:23 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с вдовой экс-премьера Японии

    Путин встретился в Кремле с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел личную встречу в Кремле с Акиэ Абэ, супругой погибшего бывшего японского премьер-министра, которая посетила Москву.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ – вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения».

    Напомним, экс-премьер Японии Синдзо Абэ стал жертвой нападения в июле 2022 года. В него дважды выстрелили во время его уличного выступления в японском городе Нара. Он умер в больнице, куда был госпитализирован после покушения.

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    30 мая 2025, 07:58 • Новости дня
    Кабмин Японии отказался комментировать поездку вдовы Абэ в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Японское правительство не взаимодействовало с Акиэ Абэ относительно ее поездки в Россию и не комментирует ее встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил генсек японского кабмина Есимаса Хаяси.

    По его словам, администрации известно о заявлении российской стороны о встрече Акиэ Абэ с президентом России в Москве 29 мая. Хаяси подчеркнул, что правительство Японии не обменивалось мнениями с Акиэ Абэ по поводу этой поездки и не может комментировать ситуацию, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о том, что поездка состоялась на фоне действующих рекомендаций МИД Японии, Хаяси подтвердил позицию правительства, напомнив о введенном предупреждении третьего уровня. По его словам, третий уровень означает необходимость избегать поездок в Россию независимо от целей, а граждан призывают воздерживаться от посещения страны.

    В Японии действует четырехуровневая система предупреждений по опасности поездок. Для основной территории России установлен третий уровень, Крыма, новых регионов России и прилегающих к ним территорий, а также районов на Украине и прилегающих к ней белорусских районах – четвертый, предполагающий эвакуацию японских граждан при нахождении в этих регионах.

    Напомним, в четверг Путин провел личную встречу в Кремле с Акиэ Абэ, супругой погибшего бывшего японского премьер-министра, которая посетила Москву. В ходе встречи он заявил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений, а также рассказал о прогрессе в отношениях с Японией при его премьерстве.

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    29 мая 2025, 21:42 • Новости дня
    Токаев обсудил с Путиным будущее Каспийского трубопроводного консорциума

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал вопросы, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК).

    Токаев подчеркнул: «На днях у меня был телефонный разговор с президентом Путиным, и, признаюсь, мы обсуждали вопросы, связанные с КТК. Уверен, что КТК и впредь будет служить хорошим инструментом для транспортировки казахстанской нефти через Россию на европейский рынок и за его пределы», передает ТАСС.

    Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский и казахстанский президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонной беседы поговорили о развитии делового сотрудничества двух стран.

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    29 мая 2025, 14:49 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках НАТО милитаризовать Арктику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках стран НАТО усилить военное присутствие в Арктике и пообещал продуманную реакцию Москвы.

    Открывая пленарное заседание международных общественно-политических слушаний, Лавров отметил, что Россия фиксирует явные попытки милитаризации Арктики и внедрения инфраструктуры НАТО на севере континента, передает ТАСС.

    По его словам, эти тенденции неблагоприятны и требуют от России как концептуального, так и практического ответа.

    Лавров подчеркнул: «Если мы посмотрим на север континента, то фиксируем там откровенные попытки милитаризации Арктики, поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО». Он добавил, что большинство государств Евразии также обеспокоены происходящим и считают ситуацию неприемлемой.

    Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Запада усиливают военное присутствие у границ России в Арктике для укрепления позиций в борьбе за ресурсы. Он назвал освоение Арктики ключевым для роли России в мировой экономике.

    Президент Владимир Путин отмечал, что Россия остается крупнейшей арктической державой и готова к сотрудничеству как с арктическими, так и неарктическими странами.

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    30 мая 2025, 07:27 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 27 украинских БПЛА в двух областях России

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения ПВО пресекли массовую атаку украинских беспилотников, уничтожив 27 аппаратов над Белгородской и Курской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что с 20.00 29 мая до 7.00 30 мая текущего года дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 15 беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области и 12 аналогичных аппаратов над Курской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночной атаки беспилотников на Курск пострадал мужчина, обломки повредили здание городской больницы.

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    29 мая 2025, 20:19 • Новости дня
    Захарова заявила о неопределенности дальнейшего участия делегации Украины в переговорах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на отсутствие внятного ответа от Украины о ее участии в переговорах в Стамбуле.

    Киев до сих пор не дал четкого ответа о том, будет ли украинская делегация участвовать во втором раунде переговоров с Россией в Стамбуле 2 июня, сообщила Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

    Комментируя высказывания Владимира Зеленского, который обвинил Россию в сокрытии меморандума об условиях мира, не уточнив, поедет ли делегация Украины в Стамбул, дипломат заявила, что «это прямая история о том, как идет шоу».

    Она добавила: «Как человек, который всю жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и на реакцию внешнего проявления, хочет и в данном случае собрать внимание, сконцентрировать [его] на себе. Нет четкости в позиции». По ее словам, российская сторона регулярно и открыто информирует общественность о деталях переговоров, тогда как с украинской стороны наблюдается «истерика».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получила согласия от Киева на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

    Накануне глава МИД РФ Серегй Лавров сообщил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.

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    29 мая 2025, 20:51 • Новости дня
    Путин встретился с Назарбаевым в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сегодня провел переговоры с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который прибыл в Москву и был принят в Кремле.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», – заявил Песков.

    В прошлый раз Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в декабре 2024 года.

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