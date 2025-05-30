В Японии назвали знаковой встречу вдовы Абэ с Путиным

Tекст: Вера Басилая

Бывший секретарь Абэ Такаи Имаи, который сейчас работает в исследовательском центре «Кэнон», отметил, что встреча вдовы бывшего премьер-министра Японии Акиэ Абэ с президентом России Владимиром Путиным в Москве стала символом неразрывности отношений между двумя странами, передает ТАСС.

По его словам, этот жест показал всему миру особый характер отношений между Россией и Японией, которые невозможно прервать даже в самых сложных обстоятельствах.

Имаи выразил надежду, что в будущем отношения Москвы и Токио улучшатся, несмотря на существующие трудности. Он напомнил, что семья Абэ и Россия всегда поддерживали дружеские связи, а между Синдзо Абэ и Владимиром Путиным были доверительные отношения.

Бывший секретарь также сообщил, что после трагической гибели Абэ официальные дипломатические каналы между двумя странами фактически были прерваны. Из-за этого соболезнования российского президента были переданы вдове Акиэ частным образом, а не через официальные дипломатические службы.

Ранее японское правительство заявило, что не взаимодействовало с Акиэ Абэ по поводу ее поездки в Россию и не комментирует ее встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Президент России Владимир Путин провел личную встречу с Акиэ Абэ в Кремле.

Путин на встрече отметил значительный вклад Синдзо Абэ в развитие российско-японских отношений и рассказал о прогрессе в отношениях между двумя странами во время его премьерства.