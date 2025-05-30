Кабмин Японии отказался комментировать поездку вдовы Абэ в Россию

Tекст: Александра Юдина

По его словам, администрации известно о заявлении российской стороны о встрече Акиэ Абэ с президентом России в Москве 29 мая. Хаяси подчеркнул, что правительство Японии не обменивалось мнениями с Акиэ Абэ по поводу этой поездки и не может комментировать ситуацию, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, что поездка состоялась на фоне действующих рекомендаций МИД Японии, Хаяси подтвердил позицию правительства, напомнив о введенном предупреждении третьего уровня. По его словам, третий уровень означает необходимость избегать поездок в Россию независимо от целей, а граждан призывают воздерживаться от посещения страны.

В Японии действует четырехуровневая система предупреждений по опасности поездок. Для основной территории России установлен третий уровень, Крыма, новых регионов России и прилегающих к ним территорий, а также районов на Украине и прилегающих к ней белорусских районах – четвертый, предполагающий эвакуацию японских граждан при нахождении в этих регионах.

Напомним, в четверг Путин провел личную встречу в Кремле с Акиэ Абэ, супругой погибшего бывшего японского премьер-министра, которая посетила Москву. В ходе встречи он заявил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений, а также рассказал о прогрессе в отношениях с Японией при его премьерстве.