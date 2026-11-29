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Минтуризма Филиппин порекомендовало россиянам места для отдыха
Минтуризма Филиппин порекомендовало россиянам посетить острова Сиаргао и Палаван
Заместитель министра туризма Филиппин Стэнли Инг посоветовал российским туристам обратить внимание на острова Сиаргао и Палаван.
Россиянам, которые хотят познакомиться с Филиппинами за пределами популярных курортов Боракай и Себу, стоит посетить острова Сиаргао и Палаван. Об этом рассказал РИА «Новости» заместитель министра туризма Филиппин Стэнли Инг.
«Набирает популярность остров Сиаргао. Туда едут ради серфинга, и там есть хорошие рестораны. Еще я бы назвал Палаван, где много интересных мест. Эль-Нидо регулярно попадает в рейтинги лучших островных направлений мира», – отметил Инг.
Кроме того, перспективным направлением является остров Корон в районе Палавана, где сейчас расширяют возможности местного аэропорта. Однако Боракай остается одним из самых популярных направлений, и все чартерные рейсы ориентированы на него. Инг также выделил Себу как удобное направление для развития авиасообщения с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Инг сообщил о проблемах с развитием прямого авиасообщения между Россией и Филиппинами из-за нефтяного кризиса.
В субботу он заявил о необходимости тщательно выбирать транспортные компании из-за случаев мошенничества.
В пятницу Инг отметил готовность властей Филиппин расширить прямое авиасообщение с Россией.