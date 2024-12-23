Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.4 комментария
Россия начала подготовку к запуску прямых авиарейсов в Бразилию, Малайзию и Пакистан
Минтранс России ведет переговоры о рейсах в Бразилию, Малайзию и Пакистан
Минтранс России проводит переговоры о запуске прямых авиарейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном, учитывая перспективы пассажиропотока и участие турбизнеса.
Министр транспорта России Роман Старовойт в интервью ТАСС сообщил, что страна ведет переговоры по открытию прямых авиарейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном. Старовойт отметил заинтересованность России в этих переговорах и подчеркнул, что участие турбизнеса играет ключевую роль в анализе ситуации.
По его словам, Россия активно взаимодействует с зарубежными авиакомпаниями стран, поддерживающих дружественные отношения. «У нас постоянно меняется маршрутная сеть. Мы открыты на принципах паритета, взаимного уважения, соблюдения всех международных правил», – заявил министр.
Старовойт также пояснил, что для начала авиасообщения с любой страной необходимо обсудить с авиакомпаниями перспективы пассажиропотока. Он подчеркнул, что чартерные рейсы могут стать первым этапом для «раскатки» маршрута, позволяя пассажирам ознакомиться с туристической инфраструктурой и обеспечением безопасности в новых направлениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Вьетнам планируют увеличить количество прямых авиарейсов между странами. Россия и КНДР провели переговоры по вопросу запуска прямых авиарейсов между странами. Белоруссия и Россия к 2024 году расширили авиасообщение, добавив 10 новых маршрутов, включая рейсы из Гомеля в Москву и Петербург, а также из Бреста в Москву.