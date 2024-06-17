Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.4 комментария
Россия и КНДР обсудили возможность запуска прямых авиарейсов
Россия и КНДР провели переговоры по вопросу запуска прямых авиарейсов между странами. Об этом сообщил журналистам глава Минприроды России Александр Козлов.
По его словам, рассматривался вариант с рейсами по маршруту Новосибирск – Москва – Пхеньян.
«Все зависит от туристического потока, от заинтересованности людей насладиться культурой нашего соседа», – отметил министр, передает ТАСС.
Он также добавил, что пассажиропоток между двумя странами растет. «Мы отправляли первую делегацию, в которой количество человек было больше, чем в свое время в Советском Союзе – 98 человек за раз. Мы видим, что увеличение идет», – указал Козлов.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни посетит сразу две азиатские страны: КНДР и Вьетнам. Вместе с ним в Пхеньян и Ханой прибудут делегации, состоящие из ведущих министров и чиновников.
По мнению экспертов, это является верным признаком того, что между странами будут подписаны новые и важные соглашения.