Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
Россия и Вьетнам решили увеличить количество прямых авиарейсов между странами
Россия и Вьетнам планируют увеличить количество прямых авиарейсов между странами, следует из текста совместного заявления лидеров двух стран по итогам визита Владимира Путина в Ханой.
В документе отмечается, что Россия и Вьетнам довольны тем, как растет число российских туристов, приезжающих во Вьетнам. Стороны договорились и дальше развивать сотрудничество в сфере туризма. Для этого они будут увеличивать количество прямых регулярных и чартерных рейсов между странами, а также упрощать условия для взаимных поездок граждан, передает ТАСС.
Кроме того, стороны продолжат обсуждение вопросов, связанных с миграцией. Они будут работать над тем, чтобы создать благоприятные условия для проживания, работы и учебы граждан обоих государств на территории России и Вьетнама.
Как сообщалось ранее, Россия и Вьетнам подтвердили направленность отношений на укрепление мира.