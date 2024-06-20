  • Новость часаНанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рубль неожиданно резко укрепляется после санкций
    Эксперт оценил перспективы космических и ядерных исследований России и КНДР
    Столтенберг назвал дату завершения полномочий генсека НАТО и указал на преемника
    Стали известны причины смерти сына модельера Вячеслава Зайцева
    Россия и Вьетнам договорились не вступать во вредящие суверенитету друг друга союзы
    Эксперт: Сближение России и Вьетнама преподаст США «урок»
    Сеул решил пересмотреть вопрос о поставках оружия на Украину
    В Тбилиси обвинили посла США в «насмешках над народом Грузии»
    Вертолетоносец «Иван Рогов» пообещали построить к концу 2027 года
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Корее совершила дипломатический прорыв

    Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Америка продолжает кормить своих демонов

    Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.

    3 комментария
    Владимир Шаповалов Владимир Шаповалов Вбросы на выборах в США мобилизовали республиканцев

    На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.

    4 комментария
    20 июня 2024, 14:14 • Новости дня

    Россия и Вьетнам решили увеличить количество прямых авиарейсов между странами

    Tекст: Максим Попов

    Россия и Вьетнам планируют увеличить количество прямых авиарейсов между странами, следует из текста совместного заявления лидеров двух стран по итогам визита Владимира Путина в Ханой.

    В документе отмечается, что Россия и Вьетнам довольны тем, как растет число российских туристов, приезжающих во Вьетнам. Стороны договорились и дальше развивать сотрудничество в сфере туризма. Для этого они будут увеличивать количество прямых регулярных и чартерных рейсов между странами, а также упрощать условия для взаимных поездок граждан, передает ТАСС.

    Кроме того, стороны продолжат обсуждение вопросов, связанных с миграцией. Они будут работать над тем, чтобы создать благоприятные условия для проживания, работы и учебы граждан обоих государств на территории России и Вьетнама.

    Как сообщалось ранее, Россия и Вьетнам подтвердили направленность отношений на укрепление мира.


    19 июня 2024, 21:48 • Новости дня
    СМИ: Zeekr запретил поставки электромобилей в Россию
    СМИ: Zeekr запретил поставки электромобилей в Россию
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский автопроизводитель Zeekr официально запретил поставки своих автомобилей премиум-класса в Россию, сообщают СМИ.

    Китайские автодилеры получили письмо от компании с требованием прекратить сотрудничество с российскими коллегами, передает «Газета.Ru» со ссылкой на портал «Автовзгляд». При этом автобренд не стал комментировать свои действия.

    Основатель аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергей Пиголкин в беседе с журналистами предположил, что, возможно, производитель пошел на такие меры, чтобы «всколыхнуть продажи».

    «Сейчас, конечно, те дилеры, у которых есть деньги, затарятся. Может, это нужно, чтобы всколыхнуть продажи. За китайцами такое уже наблюдалось – например, в прошлом году с выходом обновленного Voyah Free также вводился запрет на поставку машин из Китая. Якобы такой купленный автомобиль в России будет «кирпичом», – сказал он.

    Zeekr – премиальный бренд электромобилей, принадлежащий компании Geely. Производство электромобилей Zeekr началось в 2021 году. На российский рынок автомобили вышли в 2023 году.

    Коментарии (52)
    19 июня 2024, 22:13 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников подстанция «Луч» в Энергодаре уничтожена. Электроснабжение города восстановлено, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

    Подстанция «Луч» – ключевой объект инфраструктуры, «обеспечивающий Энергодар и близлежащие населенные пункты» электроэнергией. Яшина пояснила, что Энергодар «запитали с ЗАЭС», передает ТАСС.

    Украинский обстрел города прекратился. Яшина сообщила, что территория ЗАЭС в результате обстрела не пострадала, «ситуация на станции находится в штатном режиме». Яшина пояснила, что обстрел велся вооруженными силами Украины по периметру города, передает РИА «Новости».

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram, что в результате украинских атак никто не пострадал.

    Напомним, в Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию. ВСУ после удара дронами по Энергодару начали интенсивный обстрел города из артиллерии.

    Коментарии (19)
    19 июня 2024, 20:15 • Новости дня
    Комментатора Игр БРИКС отстранили за слова о «шмарах»
    Комментатора Игр БРИКС отстранили за слова о «шмарах»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Комментатора Владимира Иваницкого отстранили от работы из-за непозволительного высказывания во время трансляции соревнований по самбо на Играх БРИКС в Казани.

    Иваницкий некорректно прокомментировал выход на ковер россиянина Кирилла Князькова. «Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была – всякие шмары нам не нужны. У нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов, мощнейший парень, 98 кг», – сказал комментатор, говоря о выходящим на арену атлете.


    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин позже заявил, что комментатор будет отстранен от работы, несмотря на большой опыт. Заявления, сделанные Иваницким, продюсер назвал непозволительными.

    Напомним, спортивные игры стран БРИКС проходят с 12 по 23 июня 2024 года в Казани.


    Коментарии (42)
    19 июня 2024, 21:17 • Новости дня
    Юрист объяснил квалификацию преступления для затушившего свечу в храме мигранта

    Заслуженный юрист Соловьев объяснил выбор следствием статьи УК для затушившего свечи в церкви мигранта

    Юрист объяснил квалификацию преступления для затушившего свечу в храме мигранта
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Здесь есть абсолютно точно нарушение прав на свободу вероисповедания, так как было нарушено право людей помолиться и зажечь свечу за своих умерших предков, родственников или друзей», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении мигранта, потушившего свечи в церкви и напавшего на прихожанку.

    В Москве гражданин Таджикистана затушил в церкви свечи и напал на прихожанку. Возбуждено уголовное дело по ст.148 части 4 пункту б «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». 

    «Мужчине предъявлена данная статья, поскольку он тушил свечи на каноне – это там, где ставят свечи о поминовении усопших. В православной церкви к памяти усопших относятся особенно почтительно, и порча этих свечей означает прерывание поминовения усопших. Здесь есть абсолютно точно нарушение прав на свободу вероисповедания, так как было нарушено право людей помолиться и зажечь свечу за своих умерших предков, родственников или друзей», – говорит Соловьев.

    Юрист подчеркнул, что данный инцидент зафиксирован на видео и можно увидеть, как гражданин Таджикистана демонстративно затушил все свечи. По мнению Соловьева, такие действия можно расценивать как вызывающие. Более того, мужчина «оттолкнул матушку, которая, по всей видимости, пыталась узнать, в чем причина поступка, и вразумить его».

    Юрист напомнил, что по данной статье мигрант может быть либо оштрафован на сумму до 200 тыс. рублей, либо лишен свободы на срок до года. Однако не исключено, что в дальнейшем данное уголовное дело может быть переквалифицировано или доквалифицировано, а в обвинении мигранту появятся новые статьи. 

    При этом он считает, что вряд ли приезжему могут дополнительно вменить хулиганство. «Данная статья предусмотрена, если была угроза применения насилия или применение насилия, которое несло бы опасность для здоровья. На видео он просто толкнул человека, не кричал оскорбления и не угрожал убийством. Вряд ли толчок здесь даже за побои может сойти», – говорит юрист.

    На ваш взгляд
    Трудовых мигрантов из каких стран вы будете рады видеть? (Можно выбрать более одного ответа)









    Результаты
    17 комментариев


    Коментарии (46)
    19 июня 2024, 20:31 • Новости дня
    Названы сроки появления стратегической АПЛ пятого поколения в ВМФ России
    Названы сроки появления стратегической АПЛ пятого поколения в ВМФ России
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Стратегическая атомная подводная лодка пятого поколения может появиться в составе ВМФ России в начале 2030-х годов, сообщил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

    Он отметил, что «сейчас формируется научно-технический задел для этого», передает РИА «Новости».

    По словам главкома, жизненный путь любой боевой системы, в том числе и атомной подводной лодки, исчисляется в 25-30 лет.

    Ранее Моисеев заявил, что основу надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России дальней морской зоны в ближайшее десятилетие составят фрегаты проекта 22350 с гиперзвуковыми ракетами.

    Коментарии (6)
    20 июня 2024, 08:28 • Новости дня
    Стали известны причины смерти сына модельера Вячеслава Зайцева

    Mash: Сын модельера Вячеслава Зайцева скончался от осложнения на фоне онкологии

    Стали известны причины смерти сына модельера Вячеслава Зайцева
    @ Александра Мудрац/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сын модельера, народного художника России Вячеслава Зайцева Егор скончался от осложнения на фоне онкологического заболевания, сообщили СМИ.

    Егора Зайцева госпитализировали в начале июня в реанимацию в тяжелом состоянии, у него отказывала печень, скопилась жидкость в брюшной полости. Все эти дни он находился в палате интенсивной терапии, а за три дня до смерти его подключили к ИВЛ, он скончался в больнице, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Ранее сообщалось, что сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в возрасте 64 лет.

    Напомним, 85-летний модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в реанимации в одной из больниц Московской области.

    Коментарии (3)
    19 июня 2024, 23:42 • Новости дня
    Умер сын модельера Вячеслава Зайцева

    Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в возрасте 64 лет

    Умер сын модельера Вячеслава Зайцева
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В возрасте 64 лет умер член Российской академии художеств модельер Егор Зайцев, сын модельера Вячеслава Зайцева, сообщила РАХ.

    В сообщении говорится, что Зайцев-младший умер «после продолжительной болезни». Его друг Вадим Хусаинов сообщил, что у Зайцева было онкологическое заболевание, передает РИА «Новости».

    Напомним, 85-летний модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в реанимации в одной из больниц Московской области.

    Коментарии (16)
    19 июня 2024, 21:25 • Новости дня
    В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов
    В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов
    @ Rolf Schulten/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    На здании рядом с офисом газеты Liberation в Париже появились граффити, изображающие истребители Mirage, которые Франция обещала передать Украине, в виде гробов, сообщили СМИ.

    Как пишет Liberation, пять крупных рисунков, сделанных через трафарет, изображают самолет в форме гроба с надписью «Миражи для Украины». По словам сотрудников газеты, граффити невозможно не заметить по пути в редакцию, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в издание поступил звонок с украинского номера от девушки, представившейся как Марина. Она сообщила, что нанесла около 50 таких рисунков и снабдила журналистов адресами.

    Марина также заявила, что это она оставила «гробы» у Эйфелевой башни и заказала граффити со звездами Давида, которые были обнаружены на домах в Париже в октябре.

    Напомним, Reuters сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину. После этого у Эйфелевой башни в Париже установили пять пустых гробов, закутанных во флаги страны, рядом с ними был плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине».

    Коментарии (3)
    20 июня 2024, 05:56 • Новости дня
    Опубликован текст договора России и КНДР

    ЦТАК опубликовало текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

    Опубликован текст договора России и КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР носит бессрочный характер и предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения, говорится в тексте документа.

    Документ опубликован ЦТАК. В нем сказано, что и Россия, и КНДР имеют право приостановить действие договора, при этом следует уведомить о своем решении вторую сторону в письменном виде – через год после получения уведомления действие договора будет считаться прекращенным, передает ТАСС.

    В документе сказано, что «в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами» в соответствии с национальным законодательством и Уставом ООН.

    Россия и КНДР для предотвращения войны, обеспечения мира и безопасности в регионе собираются создать систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала. Подчеркивается, что они хотят установить глобальную стратегическую стабильность и новый справедливый международный порядок.

    Оба государства обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут создать угрозу суверенитету и безопасности России или КНДР. Ни Россия, ни КНДР не разрешат «использовать свою территорию для осуществления действий, направленных на нарушение суверенитета, безопасности и территориальной целостности» двух стран.

    Россия и КНДР хотят нарастить объем двусторонней торговли, планируется обеспечить «благоприятные условия для экономического сотрудничества в таких областях, как таможня, финансы». Стороны намерены поддерживать специальные или свободные экономические зоны, сотрудничать в реагировании на угрозы в сфере продовольствия и энергетики.

    Также Россия и КНДР будут поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса. Они планируют укрепить сотрудничество в сфере СМИ и информационных технологий с целью противодействия недостоверной информации и информационным провокациям.

    Напомним, в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соглашение нацелено на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

    Коментарии (10)
    19 июня 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису
    Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия признательна за взвешенную позицию по Украине и видит во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем».

    В статье указывается, что РФ признательна «вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования, все это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений».

    «Мы высоко ценим то, что у наших стран совпадающие или близкие подходы по актуальным вопросам международной повестки. Мы тесно взаимодействуем на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций. У нас схожие оценки положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видим во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности на инклюзивной и недискриминационной основе», – говорится в статье, сообщается на сайте Кремля.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ ведет работу над созданием центра ядерных технологий на вьетнамской территории.

    Коментарии (7)
    19 июня 2024, 20:40 • Новости дня
    Аргентина отказалась отправлять военную помощь Украине

    Представитель президента Аргентины Адорни исключил отправку оружия на Украину

    Аргентина отказалась отправлять военную помощь Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство Аргентины не планирует отправлять военную помощь Украине, заявил представитель президента страны Мануэль Адорни на пресс-конференции.

    Как указал Адорни, Аргентина не будет предоставлять никакую военную помощь. По его словам, Буэнос-Айрес предложит гуманитарную поддержку, помощь в логистике и разминировании территории, но не будет каким-либо образом вмешиваться в военный конфликт, передает ТАСС.

    Ранее аргентинский лидер Хавьер Милей решил поменять планы и приехать на «саммит мира» по Украине, который прошел 15-16 июня в Швейцарии.

    Коментарии (9)
    19 июня 2024, 16:42 • Новости дня
    Муфтий назвал кощунством поступок таджика в православном храме в Москве

    Муфтий Крганов осудил действия мигранта, потушившего свечи в московском православном храме

    Муфтий назвал кощунством поступок таджика в православном храме в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Андрей Резчиков

    Ислам запрещает неуважение к представителям любой конфессии. Поэтому произошедшее в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово – это кощунство, сказал газете ВЗГЛЯД муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. В среду Следственный комитет завел уголовное дело на 20-летнего гражданина Таджикистана, потушившего свечи в храме на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки.

    «Произошедшее в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово – это кощунство с точки зрения религии. Ислам запрещает неуважение к представителям любой конфессии», – подчеркнул Альбир Крганов, муфтий Духовного собрания мусульман России.

    «Пускай он месяца два почистит территорию монастыря, убирается на кухне и придет немного в себя. Но если не поймет и намеренно совершит еще правонарушение подобного рода, тогда нужно руководствоваться статьей УК РФ 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)», – добавил собеседник.

    По словам муфтия, если нарушитель повторит содеянное, то должен быть «выдворен в свою страну». «Отношения между разными религиями выстраивались веками, и те, кто оскорбляет чувства верующих, не нужды здесь», – считает Крганов.

    В среду Следственный комитет завел уголовное дело на 20-летнего гражданина Таджикистана, потушившего свечи в храме на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки. Мужчина задержан, идет следствие. СК будет просить суд о его аресте.

    Как рассказала РИА «Новости» одна из прихожанок, у мигранта был сообщник, который фиксировал происходящее на телефон.

    Коментарии (57)
    19 июня 2024, 17:20 • Новости дня
    Главком ВМФ назвал будущую основу российского флота

    Моисеев: Основу кораблей ВМФ дальней зоны составят фрегаты с гиперзвуковым оружием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основу надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России дальней морской зоны в ближайшее десятилетие составят фрегаты проекта 22350 с гиперзвуковыми ракетами, заявил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

    Как заявил Моисеев в ходе международного военно-морского салона «Флот-2024», основу будущего военно-морского флота дальней морской зоны в ближайшее десятилетие составят фрегаты проекта 22350, обладающие самым современным оружием и всеми типами крылатых ракет, передает ТАСС.

    По его словам, сейчас очень активно обсуждается тема гиперзвукового оружия – она уже есть на наших фрегатах.

    Ранее Моисеев заявил, что Россия продолжит активность своих сил в стратегически важных районах Мирового океана.

    Коментарии (13)
    19 июня 2024, 18:20 • Новости дня
    Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра
    Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра
    @ Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актрису Чулпан Хаматову, уехавшую из России в Латвию, уволили из Нового Рижского театра, а спектакли с ее участием отменили, сообщили СМИ.

    Официального подтверждения информации от театра пока не поступало. Источники сообщают, что худрук театра Алвис Херманис недоволен работой Хаматовой. Актриса якобы не смогла влиться в коллектив, а ее постановки не пользовались успехом у публики, пишет Delfi.

    Кроме того, по словам режиссера Улдиса Тиронса, Хаматова не оправдала его ожиданий в спектакле Gogolis.Nature Morte. «Много времени с актерами я оттачивал детали и мизансцены, но в процессе потерял общую картину. Мы долгое время работали с настройкой не того ключа», – отметил он, передает «СтарХит».

    Несмотря на разногласия с Херманисом, к Хаматовой в театре относились с теплотой. Специально для нее была воссоздана на сцене «Страна глухих».

    Впрочем, увольнение из Нового Рижского театра не означает для 48-летней актрисы безработицы. У нее есть другие предложения: в новом сезоне «Дайлиса» она сыграет главную роль в спектакле «Веди свой плуг по костям мертвецов».

    Ранее Чулпан Хаматова представила анонс своего предстоящего выступления в мае в Черногории. По данным СМИ, вырученные средства пойдут на помощь Украине, а среди участников мероприятия Манижа, а также барды – Сергей и Татьяна Никитины.

    Напомним, актриса Алена Яковлева призвала свою коллегу Чулпан Хаматову, уехавшую из России, отказаться от звания народной артистки России из-за ее позиции.

    Коментарии (11)
    19 июня 2024, 18:28 • Новости дня
    В НАТО признали поражение в разработке гиперзвукового оружия

    НАТО: Странам альянса потребуются как минимум 20 лет для постановки на вооружение гиперзвуковых ракет

    В НАТО признали поражение в разработке гиперзвукового оружия
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Исполнительный директор по прикладным транспортным технологиям НАТО Керстин Хьюбер выразила мнение, что странам альянса потребуются как минимум 20 лет для постановки на вооружение гиперзвуковых ракет.

    По ее словам, странам альянса следует объединить усилия в этом направлении, потому что «каждое государство привносит определенный фрагмент пазла в общую картину», передает ТАСС.

    Ранее конгрессмен Кен Калверт заявил, что Вашингтон до сих пор не развернул в стране системы гиперзвукового оружия, хотя потратил на их создание уже более 10,5 млрд долларов. 

    Как отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, США пытаются принизить потенциал российского оружия, поскольку не могут догнать Россию в разработке гиперзвуковых комплексов. 

    До этого сообщалось, СМИ назвали сроки постановки США на вооружение гиперзвуковых ракет.


    Коментарии (14)
    Главное
    Путин заявил о готовности России нарастить поставки СПГ во Вьетнам
    ФСБ задержала в ДНР подозреваемого в разжигании ненависти к русским
    В Киеве устроили погром на могилах украинских военных
    Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине
    Эксперт рассказал о подаренной Путину породе корейских собак
    Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева объявлена в розыск
    В Москве из-за опасности ботулизма сожгли 20 тонн продуктов

    Рубль неожиданно резко укрепляется после санкций

    Валютный рынок России переживает определенный «санкционный шок». Только вместо ослабления рубль показывает неожиданное укрепление. Ситуация начала напоминать 2022 год, когда рубль сильно укрепился после начала СВО на Украине. Вот только в планах экономического блока страны на этот год такого не было. Почему рубль стал так быстро укрепляться? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и КНДР меняют военный баланс в Азии

    Отношения между Россией и КНДР приобрели качественно новое измерение. В Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами имеется пункт об оказании помощи в случае агрессии против одного из участников соглашения. Что это может означать на практике и как партнерские отношения Москвы и Пхеньяна изменят контур безопасности не только в Азии, но и в Евразии в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад наконец столкнулся с сопротивлением ЛГБТ-пропаганде

    «Толерантностью "перекормили". Когда традиционные отношения начинают загонять в гетто, возникает неприятие». Такими словами эксперты объясняют явление, все более проявляющееся на Западе: протесты обычных граждан против засилья ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Где и как они происходят и почему это имеет значение в том числе для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Визит Путина в КНДР: главное

      В ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР, который вызвал истерику у западных стран, было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Что это означает в контексте конфликта на Украине? Чего испугался Запад?

    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............