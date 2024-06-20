Россия и Вьетнам решили увеличить количество прямых авиарейсов между странами

Tекст: Максим Попов

В документе отмечается, что Россия и Вьетнам довольны тем, как растет число российских туристов, приезжающих во Вьетнам. Стороны договорились и дальше развивать сотрудничество в сфере туризма. Для этого они будут увеличивать количество прямых регулярных и чартерных рейсов между странами, а также упрощать условия для взаимных поездок граждан, передает ТАСС.

Кроме того, стороны продолжат обсуждение вопросов, связанных с миграцией. Они будут работать над тем, чтобы создать благоприятные условия для проживания, работы и учебы граждан обоих государств на территории России и Вьетнама.



Как сообщалось ранее, Россия и Вьетнам подтвердили направленность отношений на укрепление мира.





