Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
Россия и Вьетнам подтвердили направленность отношений на укрепление мира
Заявление: Отношения России и Вьетнама не подвержены геополитической конъюнктуре
Отношения России и Вьетнама нацелены на укрепление мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире, говорится в совместном заявлении двух государств.
В совместном заявлении России и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений говорится, что двусторонние связи не подвержены геополитической конъюнктуре.
Россия и Вьетнам нацелены на содействие формирования справедливого и устойчивого многополярного миропорядка, основанного на принципах Устава ООН и международного права, говорится на сайте Кремля.
Напомним, президент России Владимир Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России и подтвердил стремление углубить стратегическое партнерство с этой страной.