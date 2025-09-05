Посольство выяснило данные о россиянах в ЧП на фуникулере в Португалии

Tекст: Ирма Каплан

Дипломаты сообщили, что данных о гражданах России среди погибших и пострадавших в результате схода с рельсов фуникулера в Лиссабоне пока нет, передает РИА «Новости».

Напомним, 4 сентября российские дипломаты сообщили о проверке данных, были ли россияне среди погибших и пострадавших при сходе с рельсов фуникулера в португальском городе Лиссабон.

По информации телеканала SIC Noticias, среди погибших были подтверждены пятеро граждан Португалии, двое граждан Южной Кореи и один гражданин Швейцарии. Опознаны были с высокой долей вероятности граждане Германии, Канады, Украины и США. Еще трое погибших не установлены.

Фуникулер Elevador da Gloria соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году, получив статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех млн пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, без жертв.

Фуникулер сошел с рельсов вечером 3 сентября. По предварительным данным, причиной аварии могла стать поломка троса. Правительство Португалии объявило четверг днем национального траура, а мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш ввел в городе трехдневный траур. Работа всех городских фуникулеров до завершения технических проверок остановлена.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Лиссабоне в больнице скончались два человека, получившие тяжелые травмы при сходе с рельсов фуникулера «Глория» в Лиссабоне, общее число жертв возросло до 17 человек.