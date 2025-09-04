Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.0 комментариев
Число погибших в аварии с фуникулером в Лиссабоне достигло 17 человек
В Лиссабоне в больнице скончались два человека, получившие тяжелые ранения при сходе с рельсов фуникулера «Глория» в Лиссабоне, общее число жертв возросло до 17 человек.
Из-за смерти двух пострадавших общее количество погибших в результате трагедии выросло до 17 человек, передает ТАСС.
Работу всех лифтов и фуникулера приостановили для проведения технического осмотра специалистами.
Португальский институт крови и трансплантации (IPST) привел в действие план действий в условиях чрезвычайной ситуации и увеличил запасы донорской крови в столичных больницах. Число пострадавших выросло до 20 человек, среди них не менее 11 граждан других стран.
Ранее сообщалось, что из-за схода с рельсов фуникулера в Лиссабоне погибли 15 человек. По предварительным данным, причиной аварии могла стать поломка троса.
Российское посольство выясняло, есть ли россияне среди погибших.