Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
Над Японским морем пролетели МиГ-31 с «Кинжалами»
Российские истребители МиГ-31 с гиперзвуковым оружием «Кинжал» провели маневры над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны.
Боевые машины, оснащенные современными комплексами, завершили полетное задание, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Маршрут пролегал над нейтральными водами.
В ходе выполнения задач летчики также отработали сложный элемент дозаправки топливом в воздухе.
Полеты авиации ВКС России осуществлялись в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства, добавили в министерстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стратегические ракетоносцы Ту-95МС в январе 2026 года выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Осенью 2025 года российские самолеты дальней авиации совершили в этом регионе воздушное патрулирование продолжительностью более 11 часов.