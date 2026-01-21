Стратегические Ту-95МС провели полет над нейтральными водами Японского моря

Tекст: Денис Тельманов

Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря был выполнен, передает ТАСС.

Продолжительность миссии составила более одиннадцати часов, экипажи сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России.

В Минобороны России подчеркнули, что такие полеты являются регулярными для дальней авиации и проходят также над Арктикой, Северной Атлантикой, Тихим океаном, а также Черным и Балтийским морями.

«Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – заявили в оборонном ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России совершили плановый семичасовой полет над Баренцевым и Норвежским морями.

Российские стратегические ракетоносцы и китайские бомбардировщики выполнили совместную миссию над Японским и Восточно-Китайским морями, а также над акваторией Тихого океана.

Дальние бомбардировщики ВКС России провели пятичасовой рейд над нейтральными водами Балтийского моря вместе с самолетами сопровождения.

