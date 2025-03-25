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    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем священники идут на войну

    Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    15 комментариев
    25 марта 2025, 20:24 • Новости дня

    На Бали ввели новые правила для иностранных туристов

    Antara: На Бали ввели новые правила для иностранных туристов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство индонезийской провинции Бали ввело новые правила для иностранных туристов, сообщает агентство Antara.

    По информации Antara, туристы должны проявлять уважение к местной культуре и традициям, передает ТАСС. При посещении религиозных объектов и достопримечательностей требуется носить скромную и уместную одежду.

    Кроме того, им предписано пользоваться услугами лицензированных гидов, совершать обмен валюты только в официальных обменных пунктах и использовать местную валюту для всех платежей.

    Властями также подчеркивается необходимость соблюдения местных правил дорожного движения. Туристы обязаны следовать требованиям дорожных знаков, использовать шлемы на мотоциклах, не превышать разрешенную пассажировместимость и не управлять транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

    Также введен сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий, что эквивалентно примерно десяти долларам, который иностранные туристы должны оплатить во время пребывания на Бали. Губернатор Бали Ваян Костер отметил, что нарушители правил будут сурово наказаны по местному законодательству.

    Ранее губернатор индонезийского Бали Ваян Костер заявил о намерении ввести систему квот для иностранных туристов. Он также обещал усложнить въезд для россиян и украинцев.

    25 марта 2025, 03:33 • Новости дня
    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»

    Старший сержант ВС РФ: Самолет «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ

    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший сержант Вооруженных сил РФ Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в аэропорту Гостомеля под Киевом в феврале 2022 года.

    Российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ. RTVI приводит слова сержанта, который утверждает, что видел, как самолет горел, и в него что-то попало. Шилов выразил уверенность, что удар был нанесен украинскими военными.

    По словам десантника, внутри «Мрии» находился корректировщик ВСУ, который около двух дней скрывался там от российских военных.

    Напомним, первая и единственная крупная десантная операция ВС РФ в аэропорту Гостомеля длилась с начала спецоперации до конца марта 2022 года, когда российские войска были выведены из-под Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

    На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета. Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».

    Коментарии (19)
    25 марта 2025, 15:44 • Новости дня
    Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области
    Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике и Запорожской области, сообщило российское Министерство обороны во вторник.

    В результате действий группировки «Запад» освобожден населенный пункт Мирное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале. Группировка «Днепр» освободила населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.

    Поражены формирования ВСУ в районах Харьковской области и ДНР, украинская сторона потеряла более 250 человек и технику.

    На Белгородском направлении группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ у Угроедов, Мирополья и Краснополья, украинская армия потеряла до 50 военнослужащих и несколько единиц техники.

    В зоне ответственности подразделений «Южной» группировки ВСУ потеряли до 200 человек и значительное количество техники.

    В зоне действия группировки «Центр» украинская армия потеряла до 430 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли более 140 человек, три ББМ, французскую САУ Caesar.

    Ранее в ДНР освободили населенный пункт Срибное. За прошлую неделю российские войска освободили несколько населенных пунктов в Курской и Запорожской областях,

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 19:51 • Видео
    Ради отставки Бербок унизили всю планету

    В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 11:53 • Новости дня
    Тбилиси назвал принуждавшего Грузию к войне с Россией американского политика
    Тбилиси назвал принуждавшего Грузию к войне с Россией американского политика
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Исполнительный директор Института Маккейна, экс-заместитель помощника министра обороны США, член Демократической партии Эвелин Фаркас призывала Грузию открыть «второй фронт» против России, несмотря на все возможные последствия для Тбилиси, заявил во вторник председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Информацию об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он напомнил, что в сентябре 2022 года Фаркас публично заявила, что «(президент России Владимир) Путин не может победить на Украине», в связи с чем «Грузия испытывает меньше опасностей со стороны России».

    «Когда Фаркас спросили, уверена ли она в этом, так как есть мнение, что у России все равно есть ресурс увеличить проблемы для Грузии, та ответила: "Ну и что?"» – отметил председатель парламента Грузии.

    «Вот эти слова: "Ну и что?", они лучше всего описывают отношение поддерживающих войну американских и европейских политиков к народу Грузии и его безопасности», – заявил Шалва Папуашвили.

    Председатель парламента Грузии также напомнил, что недавно стипендиатом данного института стала экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, одна из лидеров радикальной оппозиции.

    Как сказал Шалва Папуашвили, «заявление Фаркас не являлось личным мнением конкретной фигуры».

    «Это совместно выработанная позиция и план действий, к которому нас призывали, – сказал он. – Говорили, что Грузия не должна упустить момент, активно включиться в санкции против России и так далее».

    «На закрытых встречах эти месседжи были еще более открытыми и прямыми – от дипломатов, эмиссаров», – сказал Шалва Папуашвили.

    По его словам, аналогичную позицию разделяли грузинская оппозиция и НПО, которые призывали воевать против России.

    Ранее Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе отметил, что на вопрос о том, что будет после определенного времени сопротивления российским войскам, Грузия получила от поддерживающих войну политиков Запада «ошеломляющий» ответ. «Мы должны были перейти на партизанскую войну», – сообщил он.

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    25 марта 2025, 08:46 • Новости дня
    Каллас назвали самой глупой в Евросоюзе

    Ирландский журналист назвал Каллас самой глупой за слова о России

    Каллас назвали самой глупой в Евросоюзе
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за предложение нанести поражение России ради предотвращения третьей мировой войны, назвав ее самой глупой в Евросоюзе.

    Кая Каллас оказалась в центре внимания после заявления о необходимости стратегического поражения России с целью предотвращения третьей мировой войны, сообщает 360.ru.

    Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) резко отреагировал на эти слова, назвав Каллас «самой глупой женщиной в Евросоюзе». По его мнению, предложение Каллас демонстрирует низкий уровень интеллекта, поскольку предполагает необходимость «победить» страну с самым большим и передовым ядерным арсеналом.

    Журналист также выразил возмущение тем, что Каллас обосновывает свой призыв стремлением избежать глобального конфликта. Он подчеркнул, что такой подход, как у Каллас, вызывает обеспокоенность в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министра Эстонии Каю Каллас обвинили в наглости, что спровоцировало страны Евросоюза на демонстративную акцию. Сообщалось, что Каллас потерпела позор и поражение из-за провала своих дипломатических усилий. Ее план о выделении Украине помощи в размере 40 млрд евро не выдержал столкновения с реальностью.

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    25 марта 2025, 09:35 • Новости дня
    Российский участник переговоров с США в Эр-Рияде дал оценку диалогу

    Карасин: Диалог России и США в Эр-Рияде был непростым, но весьма полезным

    Российский участник переговоров с США в Эр-Рияде дал оценку диалогу
    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комитета Совета Федерации по международным делам и участник делегации Григорий Карасин рассказал, что на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде обсуждалось множество проблем, и диалог, хоть и был непростым, оказался полезным для обеих сторон.

    По словам Карасина, встреча экспертных групп России и США в Эр-Рияде прошла продуктивно, передает ТАСС.

    Сенатор отметил, что обсуждалось много вопросов, и, несмотря на трудности, диалог был весьма полезен для обеих сторон.

    Карасин подчеркнул, что переговоры между Россией и США будут продолжены с привлечением международного сообщества, включая Организацию Объединенных Наций и другие страны.

    Он выразил уверенность в конструктивном характере диалога, который, по его мнению, необходим обоим государствам. Американская сторона также заинтересована в продолжении обсуждений.

    Ранее в МИД сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник раскроет детали контактов российской делегации с США в Эр-Рияде. Переговоры России и США продолжались более 12 часов, а настрой российской делегации оценили как хороший.

    Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11:00 по московскому времени.

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    25 марта 2025, 02:52 • Новости дня
    Дана оценка настроения российской делегации после переговоров в Эр-Рияде

    Настроение российской делегации после переговоров в Эр-Рияде оценили как хорошее

    Дана оценка настроения российской делегации после переговоров в Эр-Рияде
    @ ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    После переговоров с США, которые проходили в Эр-Рияде более 12 часов, настрой российской делегации оценили как хороший.

    Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА «Новости», что представители России были в хорошем настроении после встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии. Переговоры начались в понедельник утром и продолжались более 12 часов. На встрече российскую сторону представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    «Хорошее», – лаконично охарактеризовал настроение российской делегации источник агентства.

    Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде вызвали повышенный интерес, учитывая текущую международную обстановку. Ожидается, что стороны продолжат взаимодействие для решения актуальных вопросов двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, ожидается, что совместное заявление будет обнародовано 25 марта.

    Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.

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    25 марта 2025, 12:36 • Новости дня
    Решено не публиковать содержание переговоров России и США в Эр-Рияде

    Песков: Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде не обнародуют

    Решено не публиковать содержание переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Содержание переговоров российской и американской сторон в Эр-Рияде, прошедших 24 марта, не планируется обнародовать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Речь идет все-таки уже о технических переговорах. Технические – это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет», – цитирует Пескова ТАСС.

    Пока проводится анализ докладов делегаций, после этого можно будет говорить о каких-то выводах, указал он.

    Об итогах переговоров информацию доложили в Москву и Вашингтон, заключил представитель Кремля.

    Напомним, переговоры делегаций России и США длились более 12 часов. Сообщалось, что по их итогам планируется обнародовать заявление.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что, вероятнее всего, больше всего внимания на переговорах уделили Черноморской инициативе.

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    25 марта 2025, 15:09 • Новости дня
    Лукьянов: Американцам в Эр-Рияде предстоит узнать новое для себя
    Лукьянов: Американцам в Эр-Рияде предстоит узнать новое для себя
    @ REUTERS/Maxim Shemetov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры в Эр-Рияде вернулись в русло 2022-2023 годов, но теперь с новым фактором – американское руководство проявляет особый интерес к результату, что напоминает переговоры о вывозе ядерного оружия с Украины 30 лет назад, заявил политолог Федор Лукьянов.

    Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что, судя по комментариям главы МИД России Сергея Лаврова относительно переговоров, процесс вернулся в русло 2022-2023 годов. В то время шли сложные дискуссии по различным вопросам, включая Минско-Стамбульские соглашения и зерновую сделку.

    Лукьянов подчеркнул, что переговоры в этом жанре обычно показывают сдвиги только в контексте серьезных военных событий. Без таких событий переговорный процесс зачастую становится самоценным и не приводит к заключению соглашений. Это связано с политической культурой украинской стороны, которая проявляется с начала независимости, отметил политолог.

    Однако теперь, по словам Лукьянова, в переговорах появился фактор, которого не было с момента обсуждений вывоза ядерного оружия с Украины 30 лет назад – заинтересованное в результате американское руководство. Несмотря на опыт и умение добиваться успеха, американцам придется учесть, что украинская ситуация отличается от других мировых конфликтов, таких как в Колумбии или Гренландии, заявил он.

    «Сейчас, правда, есть фактор, которого давно не было (с переговоров о вывозе с Украины ядерного оружия 30 лет назад), – американское руководство, заинтересованное в результате. И вроде бы умеющее добиваться его, переламывая обстоятельства. Но украинский сюжет – не Колумбия и даже не Гренландия. Так что трампистам тоже предстоит узнать нечто новое для себя», – написал Лукьянов.

    Напомним, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что содержание переговоров не планируется обнародовать.

    Коментарии (5)
    25 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом

    «Ветераны России» призвали Генпрокуратуру проверить Юрия Шевчука

    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать Юрия Шевчука иностранным агентом за его слова на концерте в Берлине, где он оскорбил россиян.

    Ильдар Резяпов, возглавляющий общественное движение «Ветераны России», призвал признать лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости». Резяпов сослался на выступление Шевчука в Берлине, где артист, по словам общественника, «позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии». Резяпов отметил, что заявление вызвало недовольство среди участников движения.

    «Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», – заявил Резяпов.

    Он также добавил, что Шевчук в своих высказываниях о России игнорирует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказывается поддерживать участников СВО и их семьи.

    Ранее «Ветераны России» призвали провести проверку в отношении комика Руслана Белого* на предмет соблюдения законодательства страны, что также привлекло внимание общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывание лидера рок-группы Юрия Шевчука о спецоперации Вооруженных сил России на Украине на концерте нарушило этические нормы, и в таком ключе вести диалог со зрителями недопустимо, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитник Александр Брод, комментируя передачу дела музыканта на рассмотрение в Дзержинский районный суд Петербурга. Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, и сейчас он проходит реабилитацию, сообщается на официальном сайте концертов коллектива. Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Советском районном суде Уфы.

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    25 марта 2025, 11:05 • Новости дня
    Военный пакт Британии и ЕС попал в «рыбную» зависимость

    Politico: ЕС потребовал от Британии уступок по рыболовству ради соглашения о совместной обороне

    Военный пакт Британии и ЕС попал в «рыбную» зависимость
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ЕС настаивает на уступках Британии по рыболовству перед подписанием оборонного пакта, что влияет на будущее отношений между Лондоном и Брюсселем, пишет Politico.

    ЕС требует от Британии уступок в вопросе рыболовства для заключения совместного оборонного пакта, передает Politico.

    Министр по делам ЕС Швеции Джессика Розенкранц подчеркнула необходимость быстрого прогресса в этом вопросе, особенно на фоне усиления напряженности вокруг Украины и стран, активно наращивающих военный потенциал.

    Розенкранц заявила, что правительство Евросоюза вряд ли подпишет оборонное соглашение с Британией, если не будут разрешены вопросы доступа европейских рыболовных флотов в британские воды. Она добавила, что соглашение по рыболовству поможет укрепить доверие между Лондоном и Брюсселем.

    Старшие чиновники ЕС связывают решение вопросов обороны с рыболовством, подчеркнув, что Франция особенно заинтересована в получении более выгодных условий для своих рыболовов в обмен на обновление отношений с Британией.

    Британские чиновники надеялись, что план Кира Стармера по «перезагрузке» отношений с ЕС быстро приведет к успеху в области безопасности и обороны, однако переговоры замедлились из-за рыболовства и других вопросов.

    Переговоры продолжаются, а их результат планируется представить на саммите 19 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на Украине, что противоречит интересам России. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины под руководством Франции и Британии.

    Напомним, британцы не поддержали планы Стармера об увеличении военных расходов.

    Коментарии (2)
    25 марта 2025, 14:38 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о телах наемников без голов в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тела иностранных наемников без голов и кистей регулярно находят в приграничной зоне Курской области, так украинское командование пытается скрыть личности погибших, заявил командир спецназа «Ахмат» и замглавы главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

    На фронте были случаи, когда тела уничтоженных наемников оставались на территории, контролируемой российскими бойцами, рассказал Алаудинов, передает РИА «Новости».

    ВСУ, не имея возможности эвакуировать тела, отрубали головы и руки, чтобы затруднить идентификацию по отпечаткам пальцев и лицам. «Такие случаи фиксировались на разных участках фронта», – уточнил он.

    Генерал добавил, что подобные инциденты происходили не только в Курской области, но и на других участках фронта в зоне СВО. Два таких случая были выявлены недавно.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщал, что Вооруженные силы Украины отрубают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел.

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    25 марта 2025, 11:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекордную продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде

    Политолог Ткаченко: Делегации России и США детально обсудили исполнение Черноморской инициативы

    Эксперт объяснил рекордную продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE / POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Судя по всему, наибольшего внимания в переговорах США и России была удостоена Черноморская инициатива. Впрочем, у сторон была насыщенная повестка, требующая детального обсуждения тонкостей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов.

    «Встреча российской и американской делегаций стала рекордной по продолжительности. Это обусловлено насыщенностью повестки, где из-за множества нюансов и тонкостей требовался длительный процесс обсуждения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, особенно тщательно стороны рассматривали детали, которые важны для исполнения Черноморской инициативы, а также безопасности судоходства в Черном море. «Кроме того, консультации, вероятно, были подготовкой к диалогу об урегулировании конфликта. Представители России и США явно обменивались сигналами относительно того, чего хочет Москва и что в этом контексте может предложить Вашингтон», – рассуждает Ткаченко.

    При этом спикер указал на заявление одного из членов российской делегации Григория Карасина. Напомним, сенатор сообщил, что сторонам удалось обсудить «многие проблемы», а сами переговоры продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и «отдельные страны». «Если Россия и США договорятся о привлечении наблюдателей для потенциальной Черноморской инициативы, то формат ООН кажется наиболее уместным. Более того, Москва и Вашингтон даже в силах поставить соответствующий вопрос на голосование в Совбезе в случае необходимости», – пояснил собеседник.

    На этом фоне политолог обратил внимание на то, что аналогичные переговоры американцев с украинской делегацией длились значительно меньше – около пяти часов. «Дело в том, что от Киева ничего не зависит. США, вероятно, задавали вопросы о том, чего хочет Украина и на какие уступки готова пойти», – заключил Ткаченко.

    Напомним, экспертная встреча «технических команд» Москвы и Вашингтона состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Она продлилась более 12 часов. С российской стороны присутствовали глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Заявление по итогам переговоров ожидается во вторник.

    Карасин пока не стал называть конкретные темы. Однако он отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог». «Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», – сказал Карасин и добавил, что американская сторона тоже заинтересована в продолжении диалога.

    Коментарии (2)
    25 марта 2025, 17:02 • Новости дня
    Назван размер зарплаты Ефремова в колонии
    Назван размер зарплаты Ефремова в колонии
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Михаил Ефремов в исправительной колонии работал на швейном предприятии, сообщила член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Ева Меркачева.

    По словам Меркачевой, зарплата Ефремова составляла около 10 тыс. рублей в месяц , передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова.

    Адвокат Ефремова Юрий Падалко сообщил, что актер намерен заняться на свободе собственным здоровьем.

    Коментарии (3)
    25 марта 2025, 14:46 • Новости дня
    Лавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
    Лавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, тогда как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Лавров в интервью Первому каналу подчеркнул противоречия между подходами европейских лидеров и администрации США в вопросе вступления Украины в НАТО и Европейский союз, передает ТАСС. Он отметил, что европейцы настаивают на поддержке Украины и ее интеграции в НАТО и ЕС, несмотря на значительные внутренние проблемы.

    Лавров сообщил, что администрация США, включая президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, четко выразила мнение, что сейчас ведутся предварительные переговоры по окончательному урегулированию и что вопрос о вступлении Украины в НАТО не должен обсуждаться.

    По мнению Лаврова, европейцы с жаром требуют поддерживать Украину и не давать ей отступать от европейского и натовского пути, что противоречит позиции США. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что причина такого рвения кроется в ряде европейских внутренних проблем.

    Ранее Лавров заявил, что европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что на саммите ЕС заметил в глазах европейских лидеров признание поражения Украины в конфликте.

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    25 марта 2025, 13:06 • Новости дня
    Дробницкий: Скандал с «секретным чатом» команды Трампа стал подарком демократам

    Политолог Дробницкий: Враги Трампа в США воспользуются скандалом с «секретным чатом»

    Дробницкий: Скандал с «секретным чатом» команды Трампа стал подарком демократам
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Скандал с обсуждением военных планов США в мессенджере воспринимается демократами как повод «попинать» администрацию Дональда Трампа. Они попытаются монетизировать эту историю, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее главреда журнала The Atlantic случайно добавили в чат, где власти США обсуждали удары по хуситам. В Демпартии призывают начать расследование.

    «Включение Джеффри Голдберга в чат властей США, где обсуждались удары по хуситам, стало следствием политики администрации Дональда Трампа. Команда республиканца не доверяет государственному аппарату, который в течение 80 лет выстраивался Демпартией. Поэтому новый глава Белого дома пытается улучшить эффективность госуправления», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, в таких условиях неизбежны ошибки.

    «Кадровая революция приводит к последствиям. Представьте, небольшая группа пытается действовать без госаппарата, но при этом занимается серьезными делами. Они пользуются каналами коммуникации, которые кажутся им наиболее быстрыми и независимыми. В этот раз Майк Уолтц явно ошибся кнопкой и случайно добавил главреда журнала The Atlantic в беседу. Другой вопрос – насколько в целом чат-мессенджеры безопасны», – рассуждает собеседник.

    Эксперт сомневается, что скандал заставит Белый дом пересмотреть планы по демонтажу госаппарата. А следовательно, сбои продолжатся, прогнозирует спикер. Между тем, нынешней ситуацией воспользуются враги Трампа. В Демпартии уже призывают к расследованию и наказанию виновных. «И надо признать, что они правы: действия команды республиканца могут представлять угрозу для нацбезопасности», – заметил Дробницкий.

    «Однако история с чатом – это в первую очередь повод "попинать" администрацию Трампа. Такой "подарок" демократы попытаются раскрутить в свою пользу и монетизировать по полной. Как говорится, ни один кризис не должен пропасть даром», – подчеркнул аналитик.

    По его оценкам, парламентское расследование, если оно и будет инициировано, вряд ли к чему-то приведет. «Тем не менее для Трампа и его подчиненных наступает очень горячий и тяжелый период. В моменте сошлось несколько факторов: кадровая чистка, война с судебной системой, попытка переформатировать международные отношения и скандал с чатом. В предстоящие полгода решится вопрос, приведет ли все это к настоящей гражданской войне», – заключил Дробницкий.

    Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг утверждает, что высокопоставленные представители администрации США случайно включили его в групповой чат, где обсуждались удары по хуситам.

    Он рассказал, что 11 марта пользователь мессенджера Signal по имени Майкл Уолтц добавил его в чат под названием Houthi PC small group («Хуситы ПК малая группа»). В этом чате пользователь по имени Пит Хегсет опубликовал данные «о предстоящих ударах по Йемену, включая информацию о целях, оружии, которое США будут развертывать, и последовательности атак», пишет Голдберг.

    Кроме того, Джей Ди Вэнс заявлял, что «ненавидит снова спасать Европу», а Уолтц предлагал «возложить на европейцев» расходы США, связанные с ударами по хуситам. Таким образом, частные сообщения высокопоставленных американских чиновников продемонстрировали критическое отношение администрации Трампа к европейским союзникам, пишет Bloomberg.

    Как заявил Голдберг, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз подтвердил ему подлинность группового чата в Signal. «Судя по всему, это подлинная цепочка сообщений, и мы изучаем вопрос о том, как случайный номер был добавлен в нее», – заявил Хьюз в ответ на запрос Голдберга, его слова приводятся в статье.

    Однако Хегсет заверил, что никто в администрации президента США «не отправлял текстовые сообщения с планами войны» в Signal. Глава Пентагона назвал главреда The Atlantic «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом», передает CNN.

    Илон Маск, в свою очередь, посмеялся над изданием. «Лучшее место, чтобы спрятать труп, – вторая страница журнала The Atlantic, потому что до нее никто и никогда не доходит», – написал бизнесмен.

    Между тем, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала инцидент внутренним вопросом, который должен быть изучен с соблюдением всех процедур. «Президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая советника Майка Уолтца», – заявила она.

    Лидер демократов в Сенате Чак Шумер потребовал начала парламентского расследования. По его мнению, произошедшее – «одно из самых ошеломляющих нарушений военной разведки за долгое время». Сенатор-демократ Крис Кунс вторит ему: «Каждый из этих чиновников, возможно, совершил преступление, пусть даже по неосторожности, за которое в обычной ситуации предусмотрено тюремное заключение».

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