Antara: На Бали ввели новые правила для иностранных туристов

Tекст: Валерия Городецкая

По информации Antara, туристы должны проявлять уважение к местной культуре и традициям, передает ТАСС. При посещении религиозных объектов и достопримечательностей требуется носить скромную и уместную одежду.

Кроме того, им предписано пользоваться услугами лицензированных гидов, совершать обмен валюты только в официальных обменных пунктах и использовать местную валюту для всех платежей.

Властями также подчеркивается необходимость соблюдения местных правил дорожного движения. Туристы обязаны следовать требованиям дорожных знаков, использовать шлемы на мотоциклах, не превышать разрешенную пассажировместимость и не управлять транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Также введен сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий, что эквивалентно примерно десяти долларам, который иностранные туристы должны оплатить во время пребывания на Бали. Губернатор Бали Ваян Костер отметил, что нарушители правил будут сурово наказаны по местному законодательству.

Ранее губернатор индонезийского Бали Ваян Костер заявил о намерении ввести систему квот для иностранных туристов. Он также обещал усложнить въезд для россиян и украинцев.