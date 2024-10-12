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    12 октября 2024, 17:17 • В мире

    Новый премьер-министр Японии встряхнул политическую стабильность

    Премьер-министр Японии Исиба бросает вызов существующим в стране табу и запретам

    Новый премьер-министр Японии встряхнул политическую стабильность
    @ Stanley Troutman/AP/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Недавно избранный премьер-министр Японии Сигэру Исиба нарушил существующую в стране традицию не упоминать роль США в ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. В ходе предвыборных дебатов премьер прямо заявил об ответственности Вашингтона за гибель более сотни тысяч мирных граждан. Почему Исиба ставит под сомнение свойственные политическому истеблишменту табу и что будет с проамериканским курсом страны?

    Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба, который занимает пост менее месяца, вопреки сложившейся в стране традиции не упоминать о роли США в ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки открыто заявил о причастности Вашингтона к трагическим событиям. Заявление прозвучало в ходе предвыборных дебатов партий. На конец октября в стране намечены парламентские выборы.

    Вспоминая о той трагедии, Исиба поделился воспоминаниями о шоке, который испытал в школьные годы, увидев последствия атомной бомбардировки по вине США. Исиба назвал своей целью создание мира без ядерного оружия и подчеркнул важность дискуссий о том, как совместить меры сдерживания с отказом от ядерного оружия.

    В результате сброшенных США в августе 1945 года ядерных бомб в Хиросиме погибли 140 тыс. человек (по другим оценкам – до 126 тыс. человек), в Нагасаки – 74 тыс. людей (по другим оценкам – до 80 тыс. человек). Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. Две бомбардировки с разницей в три дня привели к капитуляции Японии перед союзными державами, что фактически положило конец Второй мировой войне.

    В годовщину тех событий в Японии ежегодно проводятся «Церемонии мира», на которых обычно не упоминается, что бомбардировки были осуществлены США. В речи 6 августа, посвященной 79-й годовщине ядерной бомбардировки Хиросимы, тогдашний премьер-министр Фумио Кисида тоже не упоминал Вашингтон. Кисида подчеркнул уникальное положение Японии как единственной страны, пережившей ядерное опустошение в войне.

    На последнюю церемонию в Парке мира вновь не были приглашены официальные представители России и Белоруссии (российских дипломатов перестали звать на эти акции памяти с 2022 года), но зато японские власти в очередной раз обвинили Москву в нагнетании ядерной угрозы, которая якобы делает «ситуацию вокруг ядерного разоружения еще более сложной». Ранее подобные заявления в ардес Москвы звучали с трибуны ООН.

    Что касается заявления Кисиды о «ядерной угрозе России», то президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что в ядерной войне не будет победителей и что она никогда не должна произойти, отмечая, следование Москвы духу Договора о нераспространении ядерного оружия.

    В экспертной среде отмечают, что новый премьер использует популистскую риторику и ищет ответы на те вызовы, перед которыми стоит Япония, ради чего он решил нарушить даже существующие в политическом истеблишменте табу и запреты.

    «Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заигрывает с националистическими силами. Этот националистический фланг считает, что на Японию возлагается излишняя ответственность за Вторую мировую войну, а Токио должен повышать свой авторитет на международной арене», – отметил Владимир Нелидов, доцент кафедры востоковедения МГИМО.

    «Но принципиальный момент в том, что даже националистические силы, если мы не говорим о совсем маргиналах, все равно считают союз с США оптимальным для Японии, – продолжил собеседник. – Своим заявлением Исиба не подвергает сомнению проамериканский курс страны. Поэтому слова о том, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году были осуществлены США, – это популистская риторика, в ней нет никакого свидетельства антиамериканских тенденций».

    Подобное заявление не выходит за рамки «стандартных для японской политики колебаний политического курса». «В политическом истеблишменте Японии есть большой разброс мнений по поводу оценок Второй мировой войны. Но по вопросам, имеющим реальное значение с точки внешнеполитической стратегии Японии, де-факто существует консенсус», – напомнил востоковед.

    То, что многие японские лидеры предпочитали не упоминать причастность США к ядерным бомбардировкам, связано с отношением японцев к событиям Второй мировой войны, «даже в школьных учебниках многие факты описываются в пассивном залоге», отметил он.

    «Это довольно удобная позиция для самих японцев. Такой взгляд снимает с них ответственность за развязывание войны на Тихом океане. И, соответственно, они снимают ответственность и с американцев, что целесообразно с точки зрения союзнических отношений»,

    – пояснил эксперт.

    В стране до последнего момента действовала выработанная высшим руководством страны политика, которая предлагала не фокусироваться на роли США в ядерных бомбардировках, потому что фактически Токио объявил тогда войну Вашингтону и понес излишне суровое наказание, напоминает Олег Казаков, старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.

    Востоковед согласен с прогнозами о том, что Исиба продолжит активно взаимодействовать с США и «его заявление не ставит под сомнение основной тренд на выстраивание конструктивных отношений с Вашингтоном».

    «Однако новый премьер-министр исходит из ряда причин, заставляющих его более конкретно и жестко позиционировать ситуацию, в которой оказалась Япония. Прежде всего это реальная угроза со стороны Китая и КНДР, которая обсуждает вопрос ядерного оружия в контексте войны с Южной Кореей», – отметил эксперт.

    Япония также диверсифицирует риски, связанные с обороной, и помимо США подключает к этой проблеме другие страны, ведет дискуссии о создании «азиатского НАТО». По мнению эксперта,

    в заявлении Исибы есть намек на то, что Япония помнит историю, поэтому будет защищать себя всеми возможными способами

    и «позиционирует себя как страна, которая не собирается давать себя в обиду».

    «Ситуация накаляется, и Япония вынуждена более четко позиционировать себя на международной арене. Заявление Исибы связано с той информационной войной, которая развернулась в мире и заявлениями о том, что Япония проводит сугубо зависимую от Вашингтона политику. Такая критика заставляет японскую сторону четче представлять себя как страну, готовую отстаивать свои национальные интересы», – пояснил Казаков.

    Кроме того, Исиба зарекомендовал себя как независимый политик. В прошлом у него были конфликты из-за проблем с дисциплиной в Либерально-демократической партии. «Вполне возможно, что Исиба решил встряхнуть политическую стабильность, традиции, чтобы еще раз заявить о Японии, как о самостоятельной державе, которая способна развивать свою оборонную промышленность. Возможно, в Японии начинается период смены восприятия ранее существовавших табу и запретов», – предпложил спикер.

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