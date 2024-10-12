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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    57 комментариев
    12 октября 2024, 14:15 • Новости дня

    Эксперт объяснил заявление премьера Японии о роли США в бомбардировках Хиросимы

    Востоковед Нелидов: Слова Исибы о причастности США к ядерным бомбардировкам Японии – это жест в сторону националистов

    Эксперт объяснил заявление премьера Японии о роли США в бомбардировках Хиросимы
    @ U.S. National Archives

    Заявление премьер-министра Японии Сигэру Исибы о том, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году были осуществлены США, – это популистская риторика, направленная на повышение авторитета Токио на международной арене, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Нелидов. Исиба сделал это заявление в ходе предвыборных дебатов.

    «Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заигрывает с националистическими силами. Этот националистический фланг считает, что на Японию возлагается излишняя ответственность за Вторую мировую войну, а Токио должен повышать свой авторитет на международной арене», – отметил Владимир Нелидов, доцент кафедры востоковедения МГИМО.

    «Но принципиальный момент в том, что даже националистические силы, если мы не говорим о совсем маргиналах, все равно считают союз с США оптимальным для Японии, – продолжил собеседник. – Своим заявлением Исиба не подвергает сомнению проамериканский курс страны. Поэтому слова о том, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году были осуществлены США, – это популистская риторика, в ней нет никакого свидетельства антиамериканских тенденций».

    Подобное заявление не выходит за рамки «стандартных для японской политики колебаний политического курса». «В политическом истеблишменте Японии есть большой разброс мнений по поводу оценок Второй мировой войны. Но по вопросам, имеющим реальное значение с точки внешнеполитической стратегии Японии, де-факто существует консенсус», – напомнил востоковед.

    То, что многие японские лидеры предпочитали не упоминать причастность США к ядерным бомбардировкам, связано с отношением японцев к событиям Второй мировой войны, «даже в школьных учебниках многие факты описываются в пассивном залоге».

    «Это довольно удобная позиция для самих японцев. Такой взгляд снимает с них ответственность за развязывание войны на Тихом океане. И, соответственно, они снимают ответственность и с американцев, что целесообразно с точки зрения союзнических отношений», – пояснил эксперт.

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба напомнил о роли США в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году в ходе предвыборных дебатов. В конце месяца в стране должны пройти парламентские выборы.

    Напомним, в августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. В годовщину этих событий в Японии ежегодно проводятся «Церемонии мира», на которых обычно не упоминается, что бомбардировки были осуществлены США.

    11 октября 2024, 20:10 • Новости дня
    У россиян начали массово изымать закупленные в Казахстане иномарки

    Эксперт Шелков: У россиян начали массово изымать закупленные в Казахстане иномарки

    У россиян начали массово изымать закупленные в Казахстане иномарки
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У российских граждан изъяли свыше 800 автомашин из-за серого импорта из Казахстана, рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

    Изъятие затронуло автомобили преимущественно корейских и японских марок, ввезенных по схеме серого импорта. Автомобили официально продавались в России, но были оформлены в кредит на граждан Казахстана, рассказал Шелков «Газете.Ru».

    По его словам, в 2023 году в Казахстане мошенники предлагали местным жителям оформлять автомобили на себя в кредит за вознаграждение около 400 тыс. рублей. Они обещали, что авто будут использованы таксопарками и автопрокатами, и предлагали выкупать их по сниженной цене. Однако в феврале 2024 года злоумышленники перестали вносить платежи, и банки начали предъявлять претензии казахстанцам.

    Когда обман вскрылся, казахстанские заемщики обратились в полицию, что привело к возбуждению уголовного дела и объявлению автомобилей в международный розыск. В ходе расследования выяснилось, что машины вывезли в Россию и продали с поддельными документами. Подозреваемый в организации схемы задержан.

    Такие автомобили начали изымать при обращении владельцев в ГИБДД. Часть машин задерживают и отправляют на спецстоянки, другие остаются у владельцев до решения суда.

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    11 октября 2024, 18:12 • Новости дня
    В Польше заявили о готовности атаковать Петербург

    В Польше заявили о готовности атаковать Петербург в случае конфликта с Россией

    В Польше заявили о готовности атаковать Петербург
    @ Postimees/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши в случае конфликта с Россией нанести удар по Петербургу, сообщили СМИ.

    Как пишет «Bild на русском» (признано в РФ иноагентом), Анджейчак подчеркнул, что атака должна произойти в первую минуту конфликта, и удар будет нанесен по стратегическим объектам в радиусе 300 километров от города, передает РИА «Новости».

    Кроме этого, он указал, что Польша закупает 800 ракет с дальностью действия до 900 километров. Эти ракеты предназначены для использования в случае войны с Россией. Такое заявление свидетельствует о серьезности намерений польской стороны в контексте защиты своих интересов и готовности к возможным боевым действиям.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о желании многих стран завершить конфликт на Украине и восстановить экономические связи с Россией. Газета ВЗГЛЯД рассказала, какая страна Европы желает стать злейшим врагом России.

    Коментарии (77)
    12 октября 2024, 12:13 • Видео
    Германия выберет войну

    Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    11 октября 2024, 17:38 • Новости дня
    Трактора и автомобили фермеров приграничья Курской области угнали на Украину
    Трактора и автомобили фермеров приграничья Курской области угнали на Украину
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фермеры и сельхозпроизводители приграничных районов Курской области потеряли имущество и урожай из-за вторжения украинских военных, оценивая ущерб в сотни миллионов рублей, сообщили фермеры и сельхозпроизводители приграничных районов Курской области.

    По словам фермера Сергея Ламанова из Суджанского района, 6 августа над его домом пролетело около 100 дронов, потом они бросили их считать. На следующий день насчитали еще 60 и затем тоже бросили. 7 августа пошли танки, и фермерам пришлось уехать «в шлепках и шортах», передает РБК. «Все осталось там. Пшеница яровая, озимые там остались, техника осталась, восемь тракторов-иномарок, три грузовые машины, сеялки, веялки, семена на будущий год», – перечислили фермер.

    Сейчас техники уже нет, он написал заявление в военную прокуратуру. Ущерб он оценил в 200 млн рублей. Александр Корниенко, другой фермер из того же района, оценил свои потери в 30–40 млн рублей.

    Помимо фермеров пострадали и предприятия. Суджанский мясокомбинат, по словам управляющего Михаила Куденцова, потерял большую часть своей техники и сырья. По данным GPS-трекеров, установленных на них, часть техники была вывезена на Украину: видно, что машины теперь находятся в Сумской, Харьковской, Киевской областях.

    В сентябре врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что ущерб, причиненный агропромышленному комплексу Курской области в результате атак ВСУ, составляет 85 млрд рублей, при этом эта сумма увеличивается – уничтожены посевы, урожай, погиб скот. По данным курского отделения «Деловой России», от боевых действий в курском приграничье пострадали 7 тыс. самозанятых, 354 индивидуальных предпринимателя, 1,2 тыс. юрлиц.

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    11 октября 2024, 21:09 • Новости дня
    Медведев произнес слова о капитуляции Украины

    Медведев усомнился в плане Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Медведев произнес слова о капитуляции Украины
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение в реалистичности планов бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Он смоделировал возможный разговор Владимира Путина и Трампа на эту тему.

    Медведев в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что Трамп неоднократно заявлял о своей способности завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, всего за часы или дни, передает ТАСС.

    В своем сообщении он привел слова спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выразил мнение, что Трамп, связавшись с президентом России Владимиром Путиным, может заявить о необходимости завершения конфликта. «А что если Путин скажет: «Не сейчас. Украина должна капитулировать и не присоединяться к НАТО», – задался вопросом Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член комитета Госдумы Михаил Шеремет назвал план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине благоразумным. ВЗГЛЯД также сообщал, что кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс раскрыл детали этого плана, который предполагает создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО. В другом сообщении ВЗГЛЯД передавал, что Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в случае его избрания президентом еще до инаугурации.

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    11 октября 2024, 19:17 • Новости дня
    Российские военные спасли из плена 56 жителей Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области, находившихся в плену у ВСУ, сообщили в областном правительстве.

    В Кореневском районе спасены 43 человека, из Суджанского эвакуированы семеро местных жителей, а из Большесолдатского – шестеро. Все спасенные находятся в безопасности и получают необходимую помощь, передает ТАСС со ссылкой на сообщение региональных властей.

    Напомним, в четверг руководитель Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщал, что боевики ВСУ взяли в заложники мирных жителей в Судже.

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    11 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Бербок заявила о невозможности переговоров Путина с Шольцем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что российский президент Владимир Путин не настроен на телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как пишет Reuters, Бербок сообщила, что «сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», передает РИА «Новости». Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности будущего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее сообщалось, что Шольц намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Германия не обращалась к России с просьбой о телефонном разговоре между канцлером и президентом Путиным, подчеркнув отсутствие контактов с декабря 2022 года.

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    12 октября 2024, 03:59 • Новости дня
    FP: Потеря Красноармейска приблизит экономику Украины к краху

    FP: Потеря контроля над Красноармейском угрожает экономике Украины крахом

    FP: Потеря Красноармейска приблизит экономику Украины к краху
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Утрата Красноармейска может стать катастрофической для украинской экономки из-за критической зависимости сталелитейной отрасли от местного угля.

    Американский журнал Foreign Policy сообщил, что потеря Украиной контроля над Красноармейском, известным как Покровск, может серьезно ударить по экономике страны.

    Город является ключевым источником угля для украинской сталелитейной промышленности, которая, несмотря на сокращение объемов производства до менее чем одной трети от довоенного уровня, остается значимой частью экономики.

    Станислав Зинченко, руководитель украинской консультационной фирмы GMK Center, отметил в статье, что «без сталелитейных заводов украинская экономика умрет». Он подчеркнул важность этого сектора для налоговых поступлений, которые помогают поддерживать бюджет в условиях экономической нестабильности.

    Генеральный штаб ВСУ ранее отмечал, что обстановка в районе Красноармейска остается напряженной, подчеркивая продолжающуюся нестабильность региона и возможные последствия утраты контроля над городом для Украины.

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    11 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Суд Курска арестовал семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под стражу заключены семеро украинских боевиков, их подозревают в серии преступлений, в том числе особо тяжких, решение принял Ленинский райсуд Курска.

    Меры пресечения были приняты на основании ходатайств Главного военного следственного управления Следственного комитета России, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Курской области.

    В четверг глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщал, что боевики ВСУ взяли в заложники мирных жителей в Судже. До этого Россия на форуме ОБСЕ обещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

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    11 октября 2024, 21:41 • Новости дня
    Лазарева прокомментировала объявление ее в международный розыск
    Лазарева прокомментировала объявление ее в международный розыск
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов) заявила, что намерена прояснить ситуацию.

    В своем заявлении в социальных сетях Лазарева сообщила, что она «будет давать обязательно» комментарии по этому поводу. Она также считает, что у правоохранителей нет достаточных причин для объявления ее в международный розыск через Интерпол, передает RT.

    Лазарева добавила, что намерена разобраться с возникшей ситуацией, которую назвала «неразберихой».

    11 октября стало известно, что Татьяна Лазарева объявлена Россией в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Верховный суд отказал Татьяне Лазаревой в удовлетворении иска об исключении ее из реестра иноагентов. В июне Лазареву внесли в перечень террористов и экстремистов, а в июле ее заочно арестовали за оправдание терроризма. Она заявляла в соцсетях, что радуется новостям об атаках украинских беспилотников на российские города.

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    11 октября 2024, 23:19 • Новости дня
    Военкомы провели массовую облаву во время концерта «Океан Эльзы» в Киеве

    Военкомы устроили облаву на зрителей концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Киева военкомы останавливают мужчин, собравшихся на концерт группы «Океан Эльзы», проверяют документы, часть задерживаюсь и силой увозят.

    Украинские СМИ сообщают, что в центре Киева военкомы совместно с полицейскими провели массовую облаву на слушателей концерта группы «Океан Эльзы». Мужчин останавливают для проверки документов, после чего многих из них насильно заталкивают в машины под крики очевидцев «позор полиции!» и увозят.

    По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, в облаве участвовало около ста военкомов и полицейских. «Ловят всех, сразу пакуют в бусы. Счет жертв идет на десятки, а то и больше сотни», – сообщил он. Парламентарий добавил, что рейды проводятся не только в центре города, но и в ресторанах и ночных клубах Киева.

    С февраля 2022 года на Украине действуют законы о всеобщей мобилизации, которые неоднократно продлевались. Власти усиливают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, что привело к принятию закона об ужесточении мобилизации, вступившего в силу 18 мая текущего года.

    В условиях ужесточения мобилизации многие жители украинских городов месяцами не выходят из квартир. Количество мест, где проводят подобные рейды, увеличилось: военкомы замечены возле торговых центров, метро, на вокзалах и просто на улицах.

    Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о массовом отъезде за границу старшеклассников, которые опасаются, что наступление призывного возраста лишит их права на выезд.

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    12 октября 2024, 09:09 • Новости дня
    Премьер Японии признал роль США в бомбардировках Хиросимы

    Премьер Японии публично напомнил, что атомные бомбы на страну сбросили ВС США

    Премьер Японии признал роль США в бомбардировках Хиросимы
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, обсуждая ядерное разоружение, открыто заявил, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году были осуществлены США, напомнив об этом в ходе предвыборных дебатов.

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе дебатов глав политических партий озвучил свое стремление к созданию мира без ядерного оружия, сообщает РИА «Новости». Вспоминая о трагедии Хиросимы и Нагасаки, он прямо заявил, что атомные бомбы на эти города были сброшены Соединенными Штатами Америки. Исиба поделился воспоминаниями о шоке, который испытал, будучи школьником, увидев последствия атомной бомбардировки.

    Трансляцию дебатов, в которых премьер-министр озвучил свои взгляды на ядерное сдерживание и отказ от оружия, вел телеканал NHK. Исиба подчеркнул важность обсуждений о том, как совместить меры сдерживания с отказом от ядерного оружия. Это заявление прозвучало на фоне ранее озвученной идеи о возможности совместного использования ядерного оружия.

    Напомним, в августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате в Хиросиме погибли 140 тыс. человек из 350-тысячного населения, в Нагасаки – 74 тыс. людей. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. В годовщину этих событий ежегодно проводятся «Церемонии мира», на которых обычно не упоминается, что бомбардировки были осуществлены США, что делает заявление Исиба особенно примечательным.

    Накануне Nihon Hidankyo, объединяющая выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, была удостоена Нобелевской премии мира 2024 года.

    Лауреаты призвали страны мира отказаться от ядерного оружия.

    Между тем ранее на ежегодной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы японские политики не стали упоминать Соединенные Штаты как страну, сбросившую атомную бомбу на город.

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    11 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    В Тбилиси призвали преклонить колени перед украинскими футболистами
    В Тбилиси призвали преклонить колени перед украинскими футболистами
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Представители радикальных грузинских молодежных организаций распространяют в социальных сетях призыв собраться вечером в пятницу на площади Свободы в Тбилиси и преклонить колени перед украинскими футболистами в связи с матчем Лиги Наций Украина – Грузия в Познани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Встанем на колени на площади Свободы в честь Украины, которая воюет и за Грузию», – пишут они. Также в социальных сетях предлагают уступить этот матч украинцам, так как «нельзя выигрывать у воюющей страны». Другие пользователи в своих комментариях называют подобные призывы «помешательством».

    Между Киевом и Тбилиси сейчас разгорается новый скандал – Украине не нравится, что на баннерах правящей «Грузинской мечты» перед выборами в парламент 26 октября размещены фотографии разрушений на Украине, а по соседству на них изображения мирной Грузии.

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    11 октября 2024, 17:40 • Новости дня
    На Эвересте нашли останки пропавшего сто лет назад британского альпиниста

    На Эвересте нашли останки пропавшего в 1924 году британского альпиниста Ирвина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На склонах горы Эверест обнаружены фрагменты останков, принадлежавших британскому альпинисту Эндрю Ирвину, пропавшему там в 1924 году, сообщил журнал National Geographic.

    Проводится исследование ДНК останков в сотрудничестве с родственниками Ирвина для окончательного подтверждения их принадлежности, передает ТАСС со ссылкой на National Geographic. Отмечается, что на одном из фрагментов был носок с красной этикеткой и вышитым именем «А. К. Ирвин».

    Ирвин вместе с напарником Джорджем Мэллори пропал в 1924 году, когда они пытались первыми достичь вершины Эвереста. Если исследователям удастся доказать, что альпинисты достигли вершины, история восхождений на Эверест будет переписана. В настоящее время первым зарегистрированным восхождением считается поход Эдмунда Хилари и шерпы Тенцинга Норгеи в 1953 году. Тело Мэллори было найдено в 1999 году.

    В октябре группа российских альпинистов погибла на горе Дхаулагири в Непале, когда они сорвались с высоты. Валерий Шамало, единственный выживший альпинист, предлагал группе отказаться от ночного восхождения, чтобы избежать трагедии.

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    11 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Комбат ВСУ: Украинская армия теряет позиции «семимильными шагами»

    Комбат ВСУ: Украинская армия теряет позиции, о выходе на границы 1991 года речь не идет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир батальона ВСУ Кирилл Верес заявил о стремительном отступлении и невозможности выхода на границы 1991 года, сравнив ситуацию с беспомощностью.

    Командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес заявил, что украинская армия теряет позиции «семимильными шагами», сообщает РИА «Новости». По его словам, говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится. Верес подчеркнул, что вместо этого украинской армии приходится думать, как удержать текущие позиции.

    Верес отметил: «Я вообще не думаю, как выйти на границы 1991 года. Думаю, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы все идем на границу 1991 года, только в обратную сторону... идем назад семимильными шагами».

    Он также добавил, что все разговоры о перспективах продвижения ВСУ на фронте сродни словам инвалида на костылях, который утверждает, что завтра побежит марафон. Это сравнение подчеркивает беспомощность текущей ситуации на фронте в глазах украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская армия освободила поселок Островское в ДНР. В результате боевых действий российские войска нанесли крупные потери вооруженным силам Украины по всем фронтам. Также ВС России освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области.

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    11 октября 2024, 19:43 • Новости дня
    В России решили проверить цены на рыбу

    ФАС начала проверку цен на рыбу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приступила к анализу цен на популярные виды рыбы, об этом сообщили в самом ведомстве в пятницу.

    В список вошли минтай, треска, пикша, сельдь и горбуша, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение службы.

    В рамках исследования ФАС направила запросы организациям и поставщикам рыбы с требованием предоставить информацию об объемах вылова, первичной переработке, условиях упаковки и транспортировки.

    Также запрошены данные о структуре себестоимости рыбной продукции и об условиях и сроках ее хранения.

    Уже получены сведения от торговых сетей о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные виды рыбы.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность ростом цен на рыбу и недостаточным ее разнообразием в магазинах.

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    Госдуме предложили ввести «партийное крепостное право»

    «Справедливая Россия» предложила лишать депутатов мандата в случае их выхода или исключения из партии. Действие законопроекта предлагается распространить на депутатов Госдумы, региональных и муниципальных заксобраний. Эта инициатива не нашла поддержки среди других парламентских партий, а также вызвала в экспертной среде неоднозначные оценки. По мнению политологов, справороссы придумали новое «партийное крепостное право». Подробности

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    «Я изначально хотел в самое пекло»

    «В пяти метрах от меня разорвался снаряд. Вижу словно в замедленной съемке, как мимо меня летят осколки и секут деревья. И на мне – ни одной царапины!». Ветеран СВО Михаил Ерешкин рассказал газете ВЗГЛЯД о роли чуда и везения в ходе боевых действий и о том, как ему удалось преодолеть психологический кризис после тяжелого ранения и возвращения домой. Подробности

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    Цены на еду начали разрушать Францию

    Массовые беспорядки вспыхнули еще на одной территории, оставшейся у Франции от ее былого имперского прошлого – карибском острове Мартиника. Население этого тропического райского уголка живет в нищете именно благодаря специфике французских законов. О чем идет речь и почему происходящее является симптомом крайне опасного для Франции кризиса? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Германия выберет войну

      Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

    • Урсула у Санду и битва за Молдавию

      Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

    • Как Байден кинул Зеленского

      После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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