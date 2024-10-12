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Эксперт объяснил заявление премьера Японии о роли США в бомбардировках Хиросимы
Востоковед Нелидов: Слова Исибы о причастности США к ядерным бомбардировкам Японии – это жест в сторону националистов
Заявление премьер-министра Японии Сигэру Исибы о том, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году были осуществлены США, – это популистская риторика, направленная на повышение авторитета Токио на международной арене, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Нелидов. Исиба сделал это заявление в ходе предвыборных дебатов.
«Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заигрывает с националистическими силами. Этот националистический фланг считает, что на Японию возлагается излишняя ответственность за Вторую мировую войну, а Токио должен повышать свой авторитет на международной арене», – отметил Владимир Нелидов, доцент кафедры востоковедения МГИМО.
«Но принципиальный момент в том, что даже националистические силы, если мы не говорим о совсем маргиналах, все равно считают союз с США оптимальным для Японии, – продолжил собеседник. – Своим заявлением Исиба не подвергает сомнению проамериканский курс страны. Поэтому слова о том, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году были осуществлены США, – это популистская риторика, в ней нет никакого свидетельства антиамериканских тенденций».
Подобное заявление не выходит за рамки «стандартных для японской политики колебаний политического курса». «В политическом истеблишменте Японии есть большой разброс мнений по поводу оценок Второй мировой войны. Но по вопросам, имеющим реальное значение с точки внешнеполитической стратегии Японии, де-факто существует консенсус», – напомнил востоковед.
То, что многие японские лидеры предпочитали не упоминать причастность США к ядерным бомбардировкам, связано с отношением японцев к событиям Второй мировой войны, «даже в школьных учебниках многие факты описываются в пассивном залоге».
«Это довольно удобная позиция для самих японцев. Такой взгляд снимает с них ответственность за развязывание войны на Тихом океане. И, соответственно, они снимают ответственность и с американцев, что целесообразно с точки зрения союзнических отношений», – пояснил эксперт.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба напомнил о роли США в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году в ходе предвыборных дебатов. В конце месяца в стране должны пройти парламентские выборы.
Напомним, в августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. В годовщину этих событий в Японии ежегодно проводятся «Церемонии мира», на которых обычно не упоминается, что бомбардировки были осуществлены США.