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    30 сентября 2024, 23:10 • В мире

    Новый премьер Японии подкинет США неожиданных проблем

    Новый премьер Японии подкинет США неожиданных проблем
    @ KIM KYUNG-HOON/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В первый день октября премьер-министром Японии станет Сигэру Исиба, ранее победивший на выборах лидера правящей партии. Исиба нетипичный для японской элиты политик - мятежник и либерал по самым неожиданным вопросам. Он хочет сохранить военно-политический союз с США, США желают того же. Но проблемы с Исибой Америке обеспечены.

    Смена одного премьера Японии на другого в российской картине мира событие обычно не значимое. Главная претензия России к официально недружественной Японии в том, что она - вассал США. При этом вассалом США является Япония в целом, а не тот или иной премьер из недр Либерально-демократической партии (ЛДП) - почти всегда правящей и твердо ориентированной на Вашингтон. В общем, «все они одинаковые».

    В теории с этим сложно спорить. Но практика показывает, что это не совсем так: роль личности в японской политике не всегда заметна, но часто важна. Это в том числе касается межгосударственных отношений между Москвой и Токио.

    Последний, яркий, многое объясняющий пример - период Синдзо Абэ. У него были хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным и геополитическое видение, согласно которому Токио нуждается в кооперации с Москвой для баланса сил в свете китайской угрозы.

    При этом он принадлежал к право-консервативному крылу партии, где Россию традиционно не любят, что не помешало Абэ занимать премьерский пост дольше, чем кто-либо еще. Он был националистом и даже «ястребом», никогда не ставил под сомнение важность военно-политического союза с США, однако Япония при нем не стала откровенно враждебной к России страной, хотя из Вашингтона ее об этом часто просили.

    Совсем не таким был уходящий премьер Фумио Кисида. В американских СМИ не раз писали, что в Вашингтоне нарадоваться не могут на столь сознательного премьера, который готов поддержать любую антироссийскую или антикитайскую инициативу Белого дома. А вот его сменщик и новый премьер Сигэру Исиба больше похож как раз на Абэ - упрямый, принципиальный, последовательный и умеющий идти против большинства.

    Сам премьер на такое сравнение обиделся бы, поскольку считает себя противоположностью Абэ, слыл его главным внутренним врагом и дважды пытался оспорить у него лидерство в партии, но безуспешно. Будучи популярен у части общества, Исиба считался «анфан терриблем» у элиты ЛДП. Неуживчивый и конфликтный перфекционист, покушающийся на устои, - такова была его роль в партии, которую он возглавил только с пятой попытки.   

    На сей раз его главным соперником оказалась женщина - Санаэ Такаити, близкая сподвижница Синдзо Абэ, такая же «ястребица» и националистка, как он сам, но без теплых чувств к России. Помимо прочего, выступает за то, чтобы женщина играла в японском обществе традиционную роль - роль матери и жены, а не карьеру делала. То, что она при этом претендует на пост премьер-министра, образует парадокс, который, возможно, и помешал ей стать премьером.

    Сигэру Исиба, напротив, слывет невыносимым либералом. Главная претензия к нему - его безразличие к вопросу, лицо какого пола занимает императорский трон Японии. Для консерваторов императором может быть только мужчина, но у них есть проблема: 64-летний император Нарухито отец только одного ребенка, принцессы Айко. Исиба не видит проблемы, если она станет императрицей, а вот многие его однопартийцы проблему видят.

    Еще новый премьер сторонник однополых браков и противник Китая в том числе как державы с альтернативной общественно-политической формацией, а значит по определению опасной и враждебной (по этим же странным причинам КНР не любит, например, такой эксцентричный человек, как президент Аргентины Хавьер Милей).

    Еще одна важная личная характеристика Исибы - он умеет, как сказали бы в СССР, на пролетарский манер рубить правду-матку.

    Собственно, за то, что он не по-японски публично критиковал партийное и государственное начальство, его и любит в народе, но невзлюбили в партии.

    Формально он совсем не пролетарий, а пришел в политику по той же причине, по какой и многие другие японские политики: это семейное дело, их отцы и деды тоже были политиками. Однако есть нюанс: отец Исибы был губернатором довольно глухой префектуры, где примерно вся политика - это сельское хозяйство. Оно же стало специализацией нынешнего премьера, пока он не загорелся любовью к военному делу, которой горит до сих пор.

    Самый высокий пост, который Исиба занимал прежде, это министр обороны. Ожидается, что это ведомство, с тех пор значительно усилившиеся, останется его любимым. Новый премьер критиковал своего предшественника, но по вопросу удвоения оборонного бюджета к 2027 году полностью с ним согласен.

    Наконец, Исиба известен тем, что он перфекционист и «военный гик», чье любимое занятия - клеить модели боевых самолетов и кораблей.

    Это обстоятельство делает сомнительной саму идею, что Исиба может отдалиться от США. Хотя бы потому, что никто, кроме США, не сможет и не захочет предоставить для противостояния с Китаем столь обожаемые новым премьером высокотехнологические «вундервафли».

    Но в то же самое время сторонник гендерного и сексуального равноправия Исиба удивительно последователен в своей борьбе за равноправие: он требует равноправных отношений с США. Это превеликая наглость для японца.

    Характер отношений с Японией США определяли в одно лицо по праву победителя во Второй мировой войне. Основной закон Японии был написан американцами, все исключения из прошлых законов и конституционные запреты (включая действовавший до периода Абэ запрет на полноценную армию) тоже определены американцами. О равноправии в таких условиях не может идти и речи.

    Например, США имеют право держать в Японии своих военных на постоянной основе. У самой Японии такого права применительно к США, разумеется, нет. Исиба считает, что должно быть.

    Как указывает, например, американское издание Politico, новый премьер хочет создать новую договорную основу отношений с США, повысив тем самым статус Японии с вассального до партнерского и частично аннулировав неблагоприятные для Токио итоги Второй мировой войны.

    Американо-японский военно-политический союз при этом сохранится, но путь в тысячу китайских ли начинается с одного шага. Если представлять в качестве гипотетической цели достижение Японией фактического суверенитета и независимости от США (пусть уже не третья, но все-таки четвертая экономика мира может себе такое позволить), первый шаг в этом направлении был сделан Синдзо Абэ, который создал в стране полноценную армию вместо ограничено функциональных сил самообороны.

    Переход на равноправные договорные отношения с США - это будет уже второй шаг. И даже если на практике ничего после этого не изменится,

    равноправное соглашение отличается от неравноправного тем, что может быть аннулировано любой из сторон, а не только стороной сильного, то есть США.

    Поэтому соглашаться на подобное американцам не захочется. Но и отказать союзнику будет неудобно. Исибу наверняка попытаются переубедить, - и тут на первый план, наконец, выходят личностные качества, приписываемые новому премьеру. Его упрямство, конфликтность, принципиальность в мелочах и игнорирование авторитетов могут доставить американцам немало проблем, достаточных для того, чтобы от Исибы захотели избавиться.

    Если так, через год, максимум, два в ЛДП выберут нового партийного лидера. Если вдруг нет, и Исиба пойдет на политический конфликт с США, одновременно удерживая контроль за партией, его нынешнее назначение премьером станет не дежурной пересменкой в Токио, а событием исторического значения.

    Вряд ли, конечно. Но хотелось бы.

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