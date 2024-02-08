Русско-японская война – горький урок на все времена

120 лет назад, в ночь с 8 на 9 февраля 1904 года, началась Русско-японская война. Она началась с внезапного нападения японского флота на русскую Тихоокеанскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура.

О том, что война будет, было понятно задолго до этого. Но российское командование, а с его подачи и политическое руководство, считали, что она должна начаться позже. Выполнение японской кораблестроительной программы, принятой в 1896 году, должно было закончиться в 1905 году. В Петербурге полагали, что до этого момента Япония будет не готова к войне. Поэтому принятую в 1898 году российскую программу усиления Тихоокеанского флота тоже запланировали до 1905 года и равномерно распределили финансирование на весь этот период. А японцы заложили на 1896–1901 годы 96,16% всех расходов из общего объема 213 млн йен. При этом на 1904-1905 годы приходилось всего 606 тыс. йен (или 0,28% всех расходов судостроительной программы). А финансирование российской судостроительной программы по инициативе Витте постоянно «смещалось вправо» из-за необходимости сдерживать бюджетные расходы (как похоже на рекомендации современных российских либеральных экономистов!). В результате японский флот должен быть практически полностью укомплектован к концу 1903 года. А российские броненосцы для Тихоокеанского флота к этому времени еще строились на балтийских верфях.

Как и сегодняшняя Украина, Япония в начале ХХ века не могла без поддержки Великобритании (и США) подготовиться к войне с Россией. Великобритания не только сама строила броненосцы для японского флота, но и перед самым началом войны помогла Японии в договоренности о покупке строившихся для Аргентины в Италии броненосных крейсеров «Морено» и «Ривадавия» (в японском флоте «Кассуга» и «Ниссин»), а США профинансировали эту покупку. Прямо как сейчас европейские страны поставляют Украине боевую технику, а США выделяют (до конца 2023 года выделяли) деньги на закупку вооружений.

Накануне

По японскому времени нападение на Порт-Артур произошло 9 февраля, по петербургскому времени – 8 февраля (или 26 января по действовавшему тогда в России стилю). При этом ряд инцидентов произошли до этой даты. 5 февраля Япония прервала переговоры с Россией о разрешении российско-японских противоречий в Корее и Северном Китае, а 6 февраля японский посол Курино вручил российскому министру иностранных дел Ламздорфу ноту о разрыве дипломатических отношений.

Однако Петербург по какой-то причине не поставил в известность об этом армейское и флотское командование на Дальнем Востоке, и в следующие дни там разыгрался классический сюжет «не поддавайтесь на провокации». При этом японцы заранее прервали телеграфное сообщение российской миссии в Сеуле, и глава дипмиссии тоже был в неведении о происходящих событиях.

А в Порт-Артуре (и тем более в Петербурге) не имеют представления о том, что 6 февраля в 9 часов утра в Корейском проливе в трех милях от корейского берега, в территориальных водах Кореи японским кораблем был захвачен пароход Добровольного флота «Екатеринослав». В тот же день в Фузане (Пусане) высадившиеся с миноносцев японцы заняли порт и захватили стоявший у причала русский пароход «Мукден». Началась высадка японских войск. 7 февраля японцы захватили еще два русских парохода – «Россию» и «Амгунь».

Когда капитан находившегося в порту Чемульпо российского крейсера «Варяг» Всеволод Руднев получил 6 февраля информацию о разрыве дипотношений между Японией и Россией от командира английского крейсера «Тэлбот» коммодора Бейли и командира французского крейсера «Паскаль» Виктора Сэнеса, он телеграфировал об этом в Порт-Артур и запросил указания о своих дальнейших действиях. Но телеграмма не дошла. Не получая приказов из Порт-Артура, Руднев 7 февраля едет в Сеул и предлагает российскому посланнику Александру Павлову эвакуировать дипмиссию или хотя бы разрешить «Варягу» и «Корейцу» отбыть в Порт-Артур. Но посланник в отсутствии инструкций не решился это сделать. Руднев 8 февраля посылает «Корейца» с сообщением в Порт-Артур. На выходе из порта ему преградила путь подошедшая японская эскадра Уриу (шесть крейсеров и восемь миноносцев) и «Кореец» вынужден вернуться. А японцы начинают высадку в Чемульпо десанта.

В тот же день в Порт-Артуре спокойно наблюдают, как днем 8 февраля в порт заходит английский пароход. Прибывший на нем японский консул из Чифу забирает всех японцев и выходит в море, попутно зафиксировав места стоянок на внешнем рейде российских броненосцев (которые никто не подумал после этого переставить).

В ночь с 8 на 9 февраля японский флот внезапно атаковал Порт-Артур и Дальний. Торпедами были повреждены броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», что позволило японцам обеспечить себе господство на море, необходимое для снабжения армий, высаживавшихся в Корее.

9 февраля (27 января) Николай II подписал рескрипт об объявлении войны Японии.

Ход войны

Начавшиеся с внезапного нападения японского флота на российскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура военные действия сразу же сложились не совсем благоприятно для российских сил, однако большинство представителей военного и политического руководства России было уверено в конечной победе – слишком неравным было соотношение численности населения, промышленного потенциала, мобилизационных ресурсов.

Надежды эти, как известно, не оправдались. Флот оказался блокированным в Порт-Артуре. Прибывший командовать Тихоокеанской эскадрой адмирал Макаров готов был начать на море активные действия, но погиб. Во время выхода из гавани на японских минах подорвался и затонул броненосец «Петропавловск», на котором был Макаров, и был поврежден броненосец «Победа».

19 апреля в Петербурге принимают решение отправить на Дальний Восток для усиления флота Вторую Тихоокеанскую эскадру, сформированную из всех боеспособных кораблей Балтийского флота и достраивающихся кораблей, готовность которых могла быть обеспечена к сентябрю 1904 года. Одновременно по Транссибу (еще не до конца введенному в эксплуатацию) перебрасывались подкрепления для сухопутной армии, чтобы достичь перевеса в силах над противником.

Генерал Куропаткин, рассчитывая на получение подкреплений, стремился максимально сохранить армию, не подвергая ее риску. Поэтому, когда японцы угрожали охватом, наши отступали на новые позиции.

Пользуясь бездействием русского флота и гарнизона Порт-Артура, японцы 4-5 мая высадили десант на Ляодунском полуострове. Началась осада, кольцо которой сжималось все туже.

Сменивший Макарова на посту командующего Тихоокеанской эскадрой адмирал Витгефт 23 июня предпринимает неудачную попытку прорваться из осажденного Порт-Артура во Владивосток. 10 августа он повторил свою попытку и в ходе боя в Желтом море погиб от разрыва японского снаряда. Оставшейся без командира эскадре пришлось вернуться в Порт-Артур, за исключением пострадавшего броненосца «Цесаревич», который отстал и зашел ремонтироваться в германский порт Циндао. Немцы разрешили ремонтироваться шесть дней, но затем по наущению англичан потребовали интернироваться. И хотя у немцев не было в Циндао сил, чтобы принудить русский броненосец к сдаче, контр-адмирал Матусевич запросил Санкт-Петербург и получил приказ подчиниться. Хотя он с достаточными шансами на успех мог бы выйти из порта и попытаться добраться до Владивостока.

К концу 1904 года японцам после кровопролитных боев удалось продвинуться вплотную к Порт-Артуру, который весь оказался под огнем осадной артиллерии. 2 января 1905 года Порт-Артур был сдан. Штурмовавшая его 3-я японская армия отправилась в Манчжурию и присоединилась к армиям маршала Оямы, где ее появление легло во многом решающей гирькой на чашу весов сражения под Мукденом (19 февраля – 10 марта), которое выиграли японцы, заставив Куропаткина опять отступить.

8 февраля из Либавы вышла в поход сформированная на Балтике Вторая Тихоокеанская эскадра. Союзная с Россией Франция под давлением англичан отказала российским кораблям в разрешении пополнять запасы угля. Ситуацией воспользовался Вильгельм II, разрешив немецким кораблям-угольщикам снабжать российскую эскадру топливом на пути ее следования. При этом под давлением Англии и другие страны не разрешали русским кораблям загружаться углем на рейде и это приходилось делать в открытом море.

Война все еще не была проиграна. Япония напрягала все силы, но мобилизационный потенциал России еще не был исчерпан. Достигнув Аннама, адмирал Рожественский полагал, что начнутся переговоры о мире, в которых наличие Второй Тихоокеанской эскадры вблизи театра военных действий послужит серьезным аргументом для российских дипломатов. Но на фоне разворачивающейся в России революции от него потребовали прорыва во Владивосток (откуда угроза японским морским путям снабжения сухопутной армии была бы серьезнее).

О Цусимском сражении (27-28 мая) написано много. Мы лишь посоветуем читателям ознакомиться со статьей В. Чистякова «Четверть часа в конце адмиральской карьеры», где дается интересный анализ как действий Того и Рожественского, так и причин поражения русской эскадры.

Победа на море еще не означала успешного для Японии окончания войны. Япония не могла рассчитывать на разгром русской армии в Манчжурии, к которой постоянно подходили подкрепления.

Теоретически русская армия, получив в нужном объеме подкрепления, могла перейти в наступление. Но разворачивающаяся революция не оставляла для России возможности продолжать борьбу.

В конце мая США предложили свое посредничество, и 7 августа в Портсмуте открылась конференция, завершившаяся 5 сентября подписанием Портсмутского мира.

Настоящие причины Русско-японской войны

Множество книг, написанных как очевидцами по горячим следам событий, так и историками на основании архивных материалов, посвящены разбору этой войны и причинам поражения России. При этом события, как правило, рассматриваются как противостояние двух стран, а революция в России анализируется только исходя из внутренних причин. Однако все было не так просто, и русско-японское противостояние возникло не в безвоздушном пространстве.

Да, столкновение интересов России и Японии в Корее было одной из причин этой войны. Но в более широкой геополитической рамке Великобритания отчаянно желала переориентировать российскую внешнюю политику и сделать из России инструмент противостояния с Германией.

Начиная с победы над Наполеоном, Россия была для Великобритании основным соперником. В Крымскую войну 1853–1856 годов она совместно с Францией Наполеона III «поставила Россию на место». Затем руками Пруссии в 1870-1871 годах поставила на место Францию.

Но к концу XIX века выросшая из Пруссии Германская империя обогнала Великобританию по промышленному производству и стала претендовать на доступ к эксплуатации африканских и азиатских территорий. И Великобритания стала нуждаться в союзниках, чьими руками она могла бы «поставить на место» уже ставшую опасной Германию (так же, как сегодня США нуждаются в союзниках, чтобы «окоротить» набравший силу Китай).

В ходе англо-французского Фашодского кризиса (1898-1899) из-за контроля над Суданом Франция уступила и выбрала союз с Британией против Германии для отвоевания Эльзаса, который был окончательно оформлен 8 апреля 1904 года соглашением, получившим название «Антанта».

Осталось так же «укротить» Россию, которая (усилиями той же Англии) в конце XIX века осуществляла «поворот на Восток». После победы России в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов европейские великие державы (можно сказать, прообраз современного G7) с подачи Великобритании на Берлинском конгрессе аннулировали почти все достигнутые в войне результаты. После этого российская политическая элита задумалась об обеспечении российских экономических интересов в Китае и Корее. Появился проект Желтороссия (по аналогии с названием Новороссия, появившимся при Екатерине II после отвоевания у турок территории современной Украины). Под Желтороссией понималась Манчжурия и земли Северного Китая, которые планировалось сделать житницей российского Дальнего Востока и коридором для русских товаров в Корею, Китай и Японию.

Германии восточная ориентация российской внешней политики была выгодна. Вильгельм II во время совместных маневров в Либаве в 1902 году сигналит Николаю II как «адмирал Атлантического океана адмиралу Тихого океана». С точки зрения Берлина, чем сильнее Россия увязнет на Дальнем Востоке, тем меньше от нее будет помощи Франции в будущем франко-германском столкновении.

А Великобритания, чтобы переориентировать Россию, разыгрывает изящную дипломатическую трехходовку. После победы Японии в Японо-китайской войне 1894-1895 годов Великобритания инициирует «тройственную интервенцию» – совместный франко-германо-российский дипломатический демарш, в котором сама формально не участвует. От Японии потребовали отказаться от аннексии Ляодунского полуострова. И Японии пришлось уступить. Затем Россию удалось спровоцировать на создание в Порт-Артуре своей военно-морской базы. Правда, от идеи аннексии в Петербурге отказались и оформили это как аренду на 25 лет.

Затем Великобритания заключает с Японией оборонительный союз (который гарантирует ей неповторение давления европейских держав). В дальнейшем Великобритания принимает деятельное участие в перевооружении японского флота и обучении моряков. Великобритания и США предоставили Японии кредиты, и на японских кораблях при Цусиме (и не только) были английские наблюдатели.

Но понимая, что одних военных усилий для поражения России будет недостаточно, в Великобритании проводят и подготовку иного рода. 6 августа 1903 года в Лондоне завершает свою работу II съезд РСДРП, после которого партия активизирует революционную агитацию. Источники внезапно появившихся средств на разворачивание партийной работы вряд ли будут когда-либо выявлены. Тем более что подъем революционного движения в России был вызван не только деятельностью большевиков. Разнообразные либеральные партии тоже приложили к этому руку. Да и общие настроения за столиками московского Английского клуба, а также среди либеральной буржуазии и интеллигенции способствовали распространению революционных настроений. Англичанам оставалось их лишь простимулировать.

И эта ставка оправдалась. Революционным силам удалось раскачать российское общество, настроить его против собственной власти, собственного государства и собственной армии. «Петербургское студенчество послало к Микадо телеграмму с выражением сочувствия за нанесенное японцами русской армии поражение», – характеризовал позднее настроение в стране известный монархист В. Пуришкевич.

Революция поставила крест на всех надеждах Петербурга переломить ход Русско-японской войны. А также на попытках Николая II изменить внешнеполитический курс России. Оценивая поведение Франции и Германии по отношению к России в ходе этой войны, Николай II 24 июля 1905 года заключает Бьёркский договор с Германией о взаимопомощи в европейских конфликтах. Но под давлением министра иностранных дел Ламздорфа и премьер-министра Витте Николай II в ноябре 1905 года посылает Вильгельму II письмо, в котором действие Бьёркского договора обусловливалось согласием на присоединение к нему Франции (что обессмысливало договор).

Одним из последствий этой истории для России стало ускорение выделения Францией крупного кредита, потребовавшегося России в условиях проигранной войны и нарастающей революции (Франция боялась потерять своего единственного серьезного союзника).

В результате подписанием 31 августа 1907 года англо-русской конвенции завершилось складывание Антанты и была окончательно определена роль России в будущей европейской войне (получившей имя Первой мировой и закончившейся для России новой революцией).

Параллели

Если говорить о параллелях с сегодняшним днем, то сейчас США (точно так же, как Великобритании в начале ХХ века) нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей. Россия должна отступить и подчинить свой внешнеполитический курс Вашингтону (и его младшему партнеру Лондону) – так же, как после Русско-японской войны произошло подчинение российской внешней политики Лондону (и его младшему партнеру Парижу).

Для этого Россия должна потерпеть неудачу на фронте. Или должны произойти выступления против режима, которые или заставят нынешнюю власть пойти на уступки, или приведут к смене власти на послушную Западу. В итоге по этим планам Россия должна стать инструментом давления на Китай или даже войны с Китаем. Так же, как сегодня Украина – это инструмент давления на Россию и орудие войны с Россией. Или как в начале ХХ века Россия стала инструментом Великобритании и Франции в борьбе с набирающей силу Германской империей.

Не дать сделать нашу страну инструментом, сохранив и даже укрепив ее суверенитет, – в этом суть современной внешней политики России.